Boca Juniors 0 vs, Racing Club 0: Un clásico muy hablado y poco jugado

¡Qué difícil elegir al Mejor Jugador del 1er. Tiempo!

La mediocridad es importante. Pero a los 30' Racing tuvo una buena opción de gol aunque luego la anularon por fuera de juego (discutible).

El DT Úbeda está molesto: no es el partido que necesita.

A los 32' estuvo cerca Boca: centro de Lautaro Blanco. Salió a cortar Cambeses pero le erró el manotazo, choque con Rojo que lo dejó en el piso, y rechazó Sosa cuando habia 2 jugadores de Boca acechando.