Boca Juniors 0 vs, Racing Club 0: Un clásico muy hablado y poco jugado

Clásico con 116 años: Boca Juniors vs. Racing Club. Días decisivos para Claudio Úbeda en el 'Xeneize' y de ambiciones para Gustavo Costas en 'la Academia'.

20 de febrero de 2026 - 19:51

EN VIVO

El 06/12/1908, Boca Juniors y Racing Club se cruzaron por 1ra. vez. Ambos estaban en la 2da. División, 1-0 para la Academia con gol del histórico Pablo Frers. En los siguientes 3 partidos también ganó Racing y ascendió a la 2ra. División.

Pero el 5to. partido fue de Boca Juniors: 1 a 0 en 1913, ambos ya en la 1ra. División.

¡Qué difícil elegir al Mejor Jugador del 1er. Tiempo!

La mediocridad es importante. Pero a los 30' Racing tuvo una buena opción de gol aunque luego la anularon por fuera de juego (discutible).

El DT Úbeda está molesto: no es el partido que necesita.

A los 32' estuvo cerca Boca: centro de Lautaro Blanco. Salió a cortar Cambeses pero le erró el manotazo, choque con Rojo que lo dejó en el piso, y rechazó Sosa cuando habia 2 jugadores de Boca acechando.

Santiago Sosa llega tarde

Santiago Sosa, sin querer queriendo, calienta el partido con 2 fouls importantes y ya tiene tarjeta amarilla.

Luego, discusión con Cavani y empujones con Belmonte.

Este último foul provocó un tiro libre que casi provoca la apertura del marcador porque Belmonte recibió solo ante el arquero y no logró controlar la pelota.

De todos modos ya son 15' y bastante pobretón todo.

A los 19' otra vez empujones y riñas. La escena terminó con tarjetas amarillas para Matjo Miljevic y Ayrton Costa.

A los 20' el 1er. remate al arco: Miljevic y Marchesin envió al corner, sin consecuencias.

Racing toma la iniciativa en el arranque

A los 2' Racing Club ya forzó un corner que, sin embargo, no tuvo mayor peligro para Boca Juniors.

Pero el equipo de Costas intenta controlar el mediocampo y no dejar que su rival pueda salir. A los 4' casi Racing logra llegar al arco de Boca en posición de gol pero fallo el último pase.

A los 6', Boca Juniors consigue un corner, sin mayor riesgo.

A los 7' Boca le disputa el medio a Racing.

A los 8', Marcos Rojo hizo una entrega corta para su arquero y fue un problemón aunque Facundo Cambeses estaba atento y llegó antes.

Gustavo Costas quiere el 5to. sin derrotas

En Racing Club, el DT Gustavo Costas recuperó a Nazareno Colombo, Agustín García Basso -hoy suplentes de Marco Di Césare y Marcos Rojo-, y también a Ignacio Rodríguez. El equipo lleva 4 partidos sin derrotas, con 3 victorias y 1 empate, y Costas es el DT con mayor estabilidad en la categoría: su ciclo comenzó en el inicio de 2024. Llevaba más tiempo Alejandro Domínguez en Estudiantes LP: marzo de 2023, pero se marcha al Atlético Mineiro (Brasil), cuya 1ra. opción de contratación fue Costas.

El árbitroi es Leandro Rey Hilfer, asistido por Maximiliano Del Yesso y Sebastián Raineri. El 4to. referí es Javier Delbarba. En el VAR, Héctor Paletta y en el AVAR, Javier Uziga.

La Academia: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Césare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljeviv; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Tomas Conechny.

Claudio Úbeda, a todo o nada

En esta ocasión el DT de Boca Juniors, Claudio Úbeda, necesita que su equipo no pierda ante Racing Club de Avellaneda en este cruce clásico que los enfrentará en el Torneo Apertura 2026. Presionado por todos, Úbeda realizó cambios en su formación titular, con respecto al empate con Platense (de Vicente López), que terminó con silbidos para todos en La Bombonera. No juegan Juan Barinaga (por rendinmiento) ni Leandro Paredes (por lesión). Y regresa Edinson Cavani.

El equipo: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Edinson Cavani, Miguel Merentiel.

