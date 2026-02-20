Boca Juniors 0 vs, Racing Club 0: Un clásico muy hablado y poco jugado

El 06/12/1908, Boca Juniors y Racing Club se cruzaron por 1ra. vez. Ambos estaban en la 2da. División, 1-0 para la Academia con gol del histórico Pablo Frers. En los siguientes 3 partidos también ganó Racing y ascendió a la 2ra. División.
¡Qué difícil elegir al Mejor Jugador del 1er. Tiempo!
La mediocridad es importante. Pero a los 30' Racing tuvo una buena opción de gol aunque luego la anularon por fuera de juego (discutible).
El DT Úbeda está molesto: no es el partido que necesita.
A los 32' estuvo cerca Boca: centro de Lautaro Blanco. Salió a cortar Cambeses pero le erró el manotazo, choque con Rojo que lo dejó en el piso, y rechazó Sosa cuando habia 2 jugadores de Boca acechando.
Deja tu comentario