Escándalo: Chiqui Tapia le sacó un refuerzo a River para ayudar a Boca

“A mi me dijeron que para salvar la cabeza del presidente de la vereda de enfrente (Boca) llamaron al número uno y le dijeron ‘impedí Chiqui querido que no se haga la transferencia de Villa a River porque sino explotamos, se nos viene todo abajo’”, expresó el relator en su programa radial. Sin dudas, una versión controvertida y escandalosa.

Lo cierto es que por ahora el tema de Villa y River quedó frío pero no se descarta para nada que en un futuro no muy lejano esta posibilidad se reactive e incluso hay periodistas que marcan que la llegada del colombiano al Millonario podría darse en el mes de junio cuando su salida de Independiente Rivadavia de Mendoza está prácticamente asegurada.

