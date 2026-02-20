El mundo River está bastante convulsionado por lo que viene siendo el presente deportivo del equipo luego de un 2025 para el olvido. En medio de todo esto se destapó una maniobra impulsada por nada menos que Chiqui Tapia para evitar que un refuerzo importante llegue al Millonario con el objetivo de ayudar a Boca.
Escándalo: Chiqui Tapia le sacó un refuerzo a River para ayudar a Boca
Atilio Costa Febre confirmó en su programa radial la maniobra de Chiqui Tapia para ayudar a Boca y perjudicar a River.
Durante el último mercado de pases uno de los nombres que generó mayor ruido fue Sebastián Villa. El colombiano que hace tiempo se está destacando en Independiente Rivadavia de Mendoza empezó a sonar para llegar a River y esto lógicamente generó un enorme cimbronazo por su pasado en Boca pero también por sus dos causas por violencia de género.
Lo cierto es que después de varias idas y vueltas el pase de Sebastián Villa a River se terminó cayendo y en base a esto empezaron a surgir diferentes teorías. Se dijo que la operación no se dio por el elevado costo del pase, que parecía superar los 10 millones de dólares y luego trascendió que la dirigencia no quería pagar el costo político de sumar a un jugador con dos causas de violencia de género, siendo hallado culpable en una de ellas.
Atilio Costa Febre, histórico relator de la campaña de River, sorprendió a todos al informar en las últimas horas que quien fue el que evitó que Sebastián Villa llegue al Millonario fue nada menos que Chiqui Tapia, por un pedido que llegó desde Boca, lo que convierte la situación en un verdadero escándalo teniendo en cuenta a todos los involucrados.
Chiqui Tapia evitó la llegada de Villa a River
“Villa no vino a River no porque el presidente de River pensó mucho en el costo político que podía llegar a pagar, nada que ver. Villa no vino a River porque le costaba una millonada de dólares a River, nada que ver. Villa no vino a River porque el núcleo duro social de las mujeres de River lo impedía, nada que ver”, comentó Lito Costa Febre antes de soltar la bomba.
“A mi me dijeron que para salvar la cabeza del presidente de la vereda de enfrente (Boca) llamaron al número uno y le dijeron ‘impedí Chiqui querido que no se haga la transferencia de Villa a River porque sino explotamos, se nos viene todo abajo’”, expresó el relator en su programa radial. Sin dudas, una versión controvertida y escandalosa.
Lo cierto es que por ahora el tema de Villa y River quedó frío pero no se descarta para nada que en un futuro no muy lejano esta posibilidad se reactive e incluso hay periodistas que marcan que la llegada del colombiano al Millonario podría darse en el mes de junio cuando su salida de Independiente Rivadavia de Mendoza está prácticamente asegurada.
