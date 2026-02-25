Impacto en Boca: Leandro Paredes dejó expuesto a Edinson Cavani

A partir de esta situación, también surgieron interpretaciones. El periodista Diego Yudcovsky analizó: “Creo que, indirectamente, Paredes busca exponer a Cavani. Si Cavani tiene labia para exponer a compañeros —la principal ruptura con Rojo fue por eso—, está bien lo que hace Paredes de exponerlo”.

Habrá que esperar si se conocen más detalles sobre lo ocurrido. No es un dato menor que se trata del capitán y el subcapitán del plantel, respectivamente, en un contexto deportivo que ya venía cargado de tensiones.

Lo que se le viene a Boca

Todo indica que tanto Leandro Paredes como Edinson Cavani estarán disponibles para el próximo compromiso de Boca Juniors, dirigido por Claudio Úbeda.

En relación con el mediocampista, el periodista Julio Pavoni afirmó: “Paredes ya hizo trabajos con pelota. Está para volver el sábado. No tiene dolor”.

El siguiente encuentro del conjunto de la Ribera será el sábado 28 de febrero, como local, frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Actualmente el certamen transita la fecha 7, aunque Boca no tuvo actividad en esa jornada debido a que debía enfrentar a Lanús, que disputará la vuelta de la Recopa Sudamericana el jueves 26 de febrero. Ese partido fue reprogramado para el 4 de marzo.

Resta definir qué esquema utilizará Úbeda ante el conjunto mendocino: si sostendrá el 4-4-2 empleado frente a Racing Club o si regresará al 4-3-3 que utilizó durante buena parte del inicio de 2026.

El duelo del sábado será clave para no perder terreno en la pelea por los playoffs y en la tabla anual, especialmente teniendo en cuenta que, con el inicio de la Copa Libertadores, la exigencia aumentará considerablemente.

