Boca Juniors venció 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina, con dos goles del flamante refuerzo Adam Bareiro. Sin embargo, más allá del triunfo, en el Xeneize se generó una fuerte repercusión por lo sucedido con Leandro Paredes, que también puso en el foco a Edinson Cavani.
INTERNA DE LÍDERES
Impacto en Boca: Leandro Paredes dejó expuesto a Edinson Cavani
Boca Juniors venció a Gimnasia de Chivilcoy y muchos miran de reojo lo que pasó con Leandro Paredes y Edinson Cavani.
Si bien ni el campeón del mundo ni el delantero uruguayo fueron titulares ante el conjunto del Federal A, ambos dieron que hablar por sus respectivas actitudes, generando debate puertas adentro y también entre los hinchas.
¿Qué pasó con Leandro Paredes y Edinson Cavani?
A pocas horas del viaje del plantel a Salta para enfrentar a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina, se confirmó que Edinson Cavani no integraba la lista de convocados y, por lo tanto, no acompañaría al equipo al norte del país.
Tampoco fue citado Leandro Paredes, quien arrastra una lesión. Sin embargo, el mediocampista tomó una decisión que no pasó desapercibida entre los hinchas de Boca.
El periodista Pablo Lamédica informó: “Leandro Paredes pagó de su bolsillo un chárter para acompañar esta noche al plantel en el partido de Copa Argentina. Por supuesto, invitó a todos los compañeros que están lesionados para que se sumen”. Y agregó: “El que decidió no ir es Edinson Cavani”.
A partir de esta situación, también surgieron interpretaciones. El periodista Diego Yudcovsky analizó: “Creo que, indirectamente, Paredes busca exponer a Cavani. Si Cavani tiene labia para exponer a compañeros —la principal ruptura con Rojo fue por eso—, está bien lo que hace Paredes de exponerlo”.
Habrá que esperar si se conocen más detalles sobre lo ocurrido. No es un dato menor que se trata del capitán y el subcapitán del plantel, respectivamente, en un contexto deportivo que ya venía cargado de tensiones.
Lo que se le viene a Boca
Todo indica que tanto Leandro Paredes como Edinson Cavani estarán disponibles para el próximo compromiso de Boca Juniors, dirigido por Claudio Úbeda.
En relación con el mediocampista, el periodista Julio Pavoni afirmó: “Paredes ya hizo trabajos con pelota. Está para volver el sábado. No tiene dolor”.
El siguiente encuentro del conjunto de la Ribera será el sábado 28 de febrero, como local, frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
Actualmente el certamen transita la fecha 7, aunque Boca no tuvo actividad en esa jornada debido a que debía enfrentar a Lanús, que disputará la vuelta de la Recopa Sudamericana el jueves 26 de febrero. Ese partido fue reprogramado para el 4 de marzo.
Resta definir qué esquema utilizará Úbeda ante el conjunto mendocino: si sostendrá el 4-4-2 empleado frente a Racing Club o si regresará al 4-3-3 que utilizó durante buena parte del inicio de 2026.
El duelo del sábado será clave para no perder terreno en la pelea por los playoffs y en la tabla anual, especialmente teniendo en cuenta que, con el inicio de la Copa Libertadores, la exigencia aumentará considerablemente.
