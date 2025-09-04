Fuerte lo que dicen sobre el vestuario de Boca: Qué pasó con Paredes y Cavani

Indudablemente, la llegada de Leandro Paredes jerarquizó a Boca Juniors y ayudó a que el Xeneize hilvanara tres victorias consecutivas, algo que le venía costando mucho. Ahora comienzan a circular versiones sobre lo que ocurre en el vestuario comandado por Miguel Ángel Russo, y hay sorpresa en torno a Edinson Cavani.
El uruguayo es el capitán del club de la Ribera dentro de la cancha, aunque no puede terminar de afianzarse futbolísticamente. El gol que marcó ante Banfield fue una gota de agua en un desierto.
Primero que nada, no hay que dejar pasar que desde que se fue Marcos Rojo, Boca Juniors empezó a cosechar resultados.
Si bien puede ser mera casualidad, no hay que dejarlo pasar, porque a veces el fútbol también es que haya buen clima en el vestuario y al parecer la salida del defensor descomprimió.
En cuanto a lo que pasa en la intimidad del vestuario Xeneize, es relevante lo que cuentan sobre Leandro Paredes y se generan dudas sobre Edinson Cavani.
El periodista de CEF, Lucho Cofano, aseguró: "Miguel Ángel Russo más allá de pegada y buen juego, con Paredes encontró un socio en el vestuario. Paredes le ordena el vestuario, tiene una gran relación con el DT y hoy es Paredes el líder del vestuario de Boca".
Si bien Edinson Cavani es quien lleva la cinta de capitán dentro de la cancha, todo hace indicar que es el mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina quien lleva las riendas de lo que pasa internamente en el Xeneize.
¿Y si lo que necesitaba Boca era un líder positivo de estas características?
Debido a su infección urinaria, los médicos decidieron dejar a Miguel Ángel Russo 24 horas más en observación. Será evaluado este jueves 4 de septiembre nuevamente.
Una vez que se recupere y tenga el alta, Miguelo deberá empezar a pensar en lo que será el partido ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, que seguramente sea muy especial para él.
El encuentro ante el Canalla, será el próximo domingo 14 de septiembre desde las 17:30 horas en Rosario y no será un partido más para el Xeneize.
Es un cotejo fundamental en cuanto a la tabla anual, ya que los rosarinos también están en zona de clasificación a la Copa Libertadores y peleando los primeros puestos.
Ambos conjuntos tienen 45 unidades y están un punto debajo de River Plate, que lidera la tabla de todo el 2025.
Todo hace indicar que Russo encontró la base y salvo un imponderable, no cambiará para enfrentarse a la Academia.
