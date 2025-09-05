Gordo Dan contra las cuerdas: "No perdono a este inadaptado social"

A semejante inadaptado social no me salió otra cosa que responderle, sabiendo a lo que me exponía en redes con ese ejército de trolls que tienen disponible esta gente, anticipó. A semejante inadaptado social no me salió otra cosa que responderle, sabiendo a lo que me exponía en redes con ese ejército de trolls que tienen disponible esta gente, anticipó.

Gordo Dan El Gordo Dan.

¿El fin del Gordo Dan?

Si bien la participación de Daniel Parisini en el Gobierno nacional es extraoficial, su vínculo directo con Javier Milei y principalmente con el asesor Santiago Caputo es inocultable. A tal punto que su reacción generó un fuerte repudio interno en la Casa Rosada, donde intentan estabilizar una cadena de crisis que parece no terminar.

Con el veto por Discapacidad recientemente rechazado por el Congreso, fue el propio Guillermo Francos quien tuvo que salir a condenar el ataque hacia Luis Juez. El jefe de Gabinete representa la línea más dialoguista del Gobierno nacional, que actualmente responsabiliza a “Las Fuerzas del Cielo” por la inestabilidad a la que se ingresó en los últimos meses.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PregoneroL/status/1963942862980002204&partner=&hide_thread=false Luis Juez tiene 2 PYMES, una es la familiar con casi 10 parientes en cargos al pedo y la otra son las 13 liendres del Senado.

Si redondeamos, este inmoral chistoso y su prole le roban a los argentinos unos 50 millones mensuales de impuestos pic.twitter.com/sv0LvW7AU4 — Pregonero (@PregoneroL) September 5, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/1963804693341040655&partner=&hide_thread=false Francos por ahí no entiende de la vehemencia y de la frontalidad históricas para decir la verdad que caracterizan a LLA porque cuando nosotros estábamos haciendo campaña con todo el aparato kirchnerista en contra y bajo persecución y amenazas constantes de ir presos por enfrentar… — DAN (@GordoDan_) September 5, 2025

En cuanto al rol permanente de Parisini, puertas adentro de Balcarce 50 habría un intenso debate para rebajar el nivel de agresión que mantiene el aparato de redes oficialista. Algo que fue útil en 2023 pero que, tras el ajuste ejecutado y el estallido del escándalo por presunta corrupción generalizada, no parece aportar más que problemas en las últimas semanas.

A pesar de la reprimenda de Francos, el Gordo Dan no cedió terreno y aseguró que no está dispuesto a “dar ni un solo paso atrás”, emulando los dichos del propio presidente Javier Milei sobre las medidas más recientes y criticadas.

guillermo francos.jpg Guillermo Francos y el dilema del Gordo Dan. NA

Hasta Martín Llaryora se puso del lado de Juez

Una curiosidad que no pasó desapercibida en el debate en redes sociales fue la postura que adoptó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. A pesar de ser una de las cabezas de la oposición, el mandatario cordobés condenó los dichos de Parisini y se solidarizó con Luis Juez.

A esa condena se sumó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien compartió proyecto político con Luis Juez durante años. Además, el funcionario cordobés mantiene una relación fluida con Patricia Bullrich, otra integrante clave de la Casa Rosada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MartinLlaryora/status/1963954272128639106&partner=&hide_thread=false Coincido y comparto las apreciaciones del ministro @QuinterosJP respecto a la situación que está atravesando el senador @ljuez y su familia. Mi solidaridad con ellos. https://t.co/xKEqa3raAy — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) September 5, 2025

