CÓRDOBA. Las repercusiones sobre los dichos de Daniel Parisini, alias Gordo Dan, tras el rechazo al veto en Discapacidad por parte de Luis Juez desató una nueva tormenta en Casa Rosada. Con un fuerte repudio interno, la bronca con el influencer libertario habría alcanzado niveles impensados.
TORMENTA SOBRE LOS TROLLS
Gordo Dan contra las cuerdas: "No perdono a este inadaptado social"
El influencer libertario Daniel Parisini, alias ‘Gordo Dan’, quedó en el foco de la tormenta por sus dichos sobre Luis Juez. Mucha bronca en la familia.
En ese sentido, el cruce entre Dan y el senador cordobés golpeó profundamente a la familia Juez, que acusó recibo sobre los dichos del twittero respecto a la situación de la hija menor, Milagros. Según el libertario, el ex intendente de Córdoba usa como escudo la condición de su hija para “voltear el programa económico” en el Congreso.
Al respecto, y más allá de las respuestas en las redes, familiares de Luis Juez condenaron severamente los dichos del libertario, quien además fue reprendido por un sector del propio Gobierno nacional. Así lo dejó en claro el concejal Martín Juez, hermano de Milagros e hijo de Luis.
“Yo como hijo no lo perdono, no lo admito a este inadaptado social, que no qué se cree, o pícaro o gracioso”, expresó el abogado durante una entrevista con La Voz. Además, aseguró que la postura es inflexible a pesar de que eso implique una embestida total del “ejército de trolls” que maneja.
¿El fin del Gordo Dan?
Si bien la participación de Daniel Parisini en el Gobierno nacional es extraoficial, su vínculo directo con Javier Milei y principalmente con el asesor Santiago Caputo es inocultable. A tal punto que su reacción generó un fuerte repudio interno en la Casa Rosada, donde intentan estabilizar una cadena de crisis que parece no terminar.
Con el veto por Discapacidad recientemente rechazado por el Congreso, fue el propio Guillermo Francos quien tuvo que salir a condenar el ataque hacia Luis Juez. El jefe de Gabinete representa la línea más dialoguista del Gobierno nacional, que actualmente responsabiliza a “Las Fuerzas del Cielo” por la inestabilidad a la que se ingresó en los últimos meses.
En cuanto al rol permanente de Parisini, puertas adentro de Balcarce 50 habría un intenso debate para rebajar el nivel de agresión que mantiene el aparato de redes oficialista. Algo que fue útil en 2023 pero que, tras el ajuste ejecutado y el estallido del escándalo por presunta corrupción generalizada, no parece aportar más que problemas en las últimas semanas.
A pesar de la reprimenda de Francos, el Gordo Dan no cedió terreno y aseguró que no está dispuesto a “dar ni un solo paso atrás”, emulando los dichos del propio presidente Javier Milei sobre las medidas más recientes y criticadas.
Hasta Martín Llaryora se puso del lado de Juez
Una curiosidad que no pasó desapercibida en el debate en redes sociales fue la postura que adoptó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. A pesar de ser una de las cabezas de la oposición, el mandatario cordobés condenó los dichos de Parisini y se solidarizó con Luis Juez.
A esa condena se sumó el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien compartió proyecto político con Luis Juez durante años. Además, el funcionario cordobés mantiene una relación fluida con Patricia Bullrich, otra integrante clave de la Casa Rosada.
