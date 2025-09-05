Juicio político al juez que protegió a Karina Milei: Lo acusan de censura y connivencia con el Gobierno

“Un juez que perdió toda imparcialidad”

En su presentación, Carrió y sus referentes remarcaron que Maraniello “violó su deber de imparcialidad, ignoró deliberadamente el derecho vigente y abusó de su autoridad en perjuicio de subalternos”. Y agregaron: “Con sus actos, menoscabó la confianza pública en la Justicia y dañó el prestigio de las instituciones”.

El pedido incluye la suspensión inmediata de sus funciones y la posterior destitución. De prosperar, el proceso quedará en manos del Consejo de la Magistratura, que deberá evaluar los cargos y eventualmente abrir el procedimiento de remoción.

V.3 Juicio Politico Patricio Maraniello

