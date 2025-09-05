Defensa: Empleo en jaque en Fadea que se dirige a una colisión de deudas

Actualmente, Fadea presta servicio de mantenimiento a algunas aerolíneas low cost y privados. Además, produce piezas para el avión militar brasileño KC-390, aunque en un volumen muy bajo de cumplimiento y con pocas posibilidades de expansión.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Defensa no se avanzó en mayores soluciones para la compañía estatal. La última intervención directa fue la resolución parcial de un conflicto salarial con los empleados directos, que dispararon una medida de fuerza a fines de mayo en reclamo de salarios adeudados y montos atrasados.

Según las organizaciones empresarias, la salida a la crisis actual de Fadea sería la concreción definitiva de nuevos contratos con las Fuerzas Armadas. En ese orden, el proyecto contempla la fabricación de nuevos aviones y otros trabajos de mantenimiento que totalizarían ingresos por más de 100 millones de dólares.

Según las empresas proveedoras, lo más grave es la falta de acción que el Ministerio de Defensa ha mantenido a pesar de la necesidad de reactivar la actividad en la fábrica.

FAdeA 8P.jpg Peligran miles de empleos.

Privatización: Destino incierto

Es sabido que Fadea forma parte del lote de empresas que el Gobierno nacional intentaría privatizar en un contexto de mayor fortaleza. De hecho, durante 2024 se ensayó una normalización para dejar listas las condiciones de traspaso a potenciales oferentes.

Sin embargo, la improvisación en ciertas áreas de Defensa dejaron al desnudo la falta de planificación que llevó al colapso de la cadena de pagos a pesar de que la administración de la compañía contaba con experiencia en el sector privado.

De momento, la opción más firme que se asoma sobre un futuro de continuidad de Fadea es el pase a manos del Gobierno de Córdoba. En la provincia mediterránea consideran a la empresa como un actor clave en la industria de alta complejidad, que potencia a toda su cadena de proveedores y genera empleo de alta calidad.

El traspaso evaluado se daría mediante un “perdón” de deuda que Córdoba le reclama a Nación. Aunque esa mecánica permanece como una versión potencial, mientras el paso del tiempo y las complicaciones se siguen acumulando.

Algo raro pasó

A todo ese cuadro de situación, se sumó un confuso episodio en torno a un contrato de arrendamiento de un hangar en las instalaciones cordobesas. Al respecto, el sitio especializado Aviation News dio cuenta de diferencias extrañas entre el contrato que Fadea anunció con las empresas privadas Hangar Uno y Alta Aviación para la ocupación de una de las unidades de almacenaje de la planta y el servicio técnico que ofrece la compañía estatal.

Según la información periodística, el contrato inicial comprendía el pago de 10 mil dólares mensuales para servicios de MRO (mantenimiento) de aeronaves privadas gestionadas por las empresas mencionadas. Además, se acordó el pago de hora de mano de obra en 45 dólares, todos valores acordes al mercado actual.

Sin embargo, el correr de los meses y la crisis interna expulsó al público una nueva versión del mismo contrato. En ese sentido, Fadea aceptó una reducción de la tarifa a 2000 dólares mensuales, con 6 meses de gracia incluidos, y el pago de la hora de mano de obra a 25 dólares, lo que implicó una fuerte pérdida dentro de uno de los pocos negocios privados que celebró recientemente la empresa de Defensa.

Todo ese cambio de condiciones, según el reporte, no habría seguido el camino regular dentro de Fadea y su directorio. "Saltando" algunas oficinas, el nuevo contrato se habría celebrado por iniciativa del gerente Comercial de la empresa, Pablo Solort, y bajo presunto conocimiento del presidente de Fadea, el abogado Julio Manco.

La decisión de aceptar peores condiciones de arrendamiento generó enojo dentro de la dirección de la fábrica, por lo cual se elevó el problema al secretario de Transformación de Empresas Públicas del Ministerio de Economía, Diego Chaher. Todo ello en medio de una alta sensibilidad por la denuncia de coimas en el ANDIS y otros sectores del Estado.

