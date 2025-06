Defensa intenta estabilizar FAdeA: Contrato con la FAA y posible negocio árabe

En ese orden, el acuerdo quedó sujeto a aprobación por el propio Ministerio de Defensa, que tendría en sus manos un contrato para trabajos en las líneas de Pampa y C-130 Hércules, según adelantó el sitio especializado Pucará Defensa. El entendimiento engloba ingresos por 110 millones de dólares de cara al 2027 y supone una recuperación del flujo financiero de FAdeA, que sufrió la caída de la relación con la FAA tras severos incumplimientos registrados en el acuerdo previo, que corrió entre los años 2020 y 2023.

De momento, la actividad central de construcción de aviones nuevos no sería retomada por el canal con la Fuerza Aérea. A pesar de que existen entregas pendientes, ese no sería el motivo principal del nuevo contrato, que contempla como eje central la recuperación de aeronaves actualmente inactivas y en poder de la FAA.

Además, FAdeA continuaría en busca de descentralizar su cartera de clientes hacia el sector privado. En ese sentido, actualmente la empresa brinda servicio de mantenimiento para aviones Airbus de aerolíneas privadas, como así también la exportación de componentes específicos para la empresa brasileña Embraer.

FAdeA 6P.jpg Defensa intenta recuperar la situación de FAdeA.

FAdeA y los nuevos contratos

Para una recuperación genuina, FAdeA debería alcanzar la celebración de nuevos contratos con privados. En ese orden, el presidente de la estatal, Julio Manco, detalló hace días que el déficit operativo actual asciende a los 2 millones de dólares mensuales.

Ese panorama de déficit no es tolerado por el Gobierno nacional, que apuntó a la compañía como una de las empresas de propiedad estatal a privatizar o transferir. Sin embargo, esa maniobra no será posible si la estabilidad operativa no se alcanza previamente.

En la búsqueda de nuevos contratos, FAdeA informó una visita reciente de una comitiva árabe representante de la empresa Global Aerospace Logistics (GAL), compañía emiratí referente en servicios aeronáuticos y logísticos a nivel global. El encuentro se facilitó mediante gestiones de la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en Buenos Aires y contó con la presencia de Mahmood Alhay Alhameli (CEO), Frederic Dupont (CCO) y David Kotra (Gerente de Desarrollo de Negocios).

FAdeA 9P.jpg La visita en FAdeA.

Se interiorizaron sobre las capacidades industriales y técnicas de la fábrica, con especial interés en las áreas de ingeniería, materiales compuestos, chapistería, y mantenimiento de aeronaves, motores y accesorios. El encuentro concluyó con el compromiso de avanzar, en el corto plazo, en la exploración de proyectos de colaboración conjunta, explicaron desde FAdeA.

