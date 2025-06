Banco Galicia bajo la lupa: Crecen las denuncias por maltrato, bloqueos y cobros indebidos

El Banco Galicia acusado de inversiones confusas y cobros sin autorización

La situación no se limita a los bloqueos. Gabriel D., residente en Buenos Aires, decidió invertir a través del propio banco en fondos ETF. A pesar de que el índice S&P 500 cerró al alza el 6 de febrero, su cuenta mostró una pérdida. “Tengo un rojo del 0,14% que nadie me sabe explicar. Vendí fondos en dólares y quedaron restos que no puedo retirar”, denuncia. Esta falta de claridad en las operaciones de inversión se suma a otros reclamos vinculados a actualizaciones tardías de fondos y comisiones que nadie puede justificar.

En paralelo, numerosos usuarios descubren débitos no autorizados en sus cuentas. Es el caso de Fernanda Vanina, de Rafaela, quien denunció el cobro de un seguro que nunca solicitó. “Me dijeron que lo acepté por teléfono, pero no es cierto. Cuando fui a la sucursal, la gerente me dijo que mi cuenta no era prioridad. Me sentí discriminada”, asegura. José Ignacio, otro cliente, detectó una doble cuota en su tarjeta de crédito. “Pacté 12 pagos y me lo dividieron como quisieron. No hay forma de que alguien se haga cargo”.

galicia-home-banking.webp Banco Galicia lanza herramienta para validar pagos rechazados.

Atención al cliente deficiente y poco seria

Otro de los grandes focos de críticas es la atención digital. Mientras el banco promueve campañas de digitalización, sus propios canales resultan, para muchos, un laberinto sin salida. “El bot de WhatsApp no entiende nada. Pedís hablar con un humano y te derivan o te cortan”, afirma María Melisa. Su caso es aún más grave, fue reportada al Veraz por una supuesta deuda que desconocía, sin recibir notificación previa.

Este patrón de maltrato o desinterés se repite en las cinco principales categorías de reclamos que los clientes acumulan. Cobros indebidos, deudas injustas que afectan el historial crediticio, cuentas congeladas sin explicación, fallas en inversiones y una atención al cliente que no da respuestas. Los testimonios apuntan a una pérdida del vínculo entre la entidad financiera y sus clientes, donde la burocracia y la automatización reemplazaron la contención y la resolución.

Sanciones económicas y silencio institucional

Frente a la oleada de quejas, la respuesta oficial del banco brilla por su ausencia. Hasta el momento, no se emitió ningún comunicado que reconozca los problemas o proponga soluciones concretas. Mientras tanto, Galicia ya fue sancionado por Defensa del Consumidor con una multa de $700.000 por no cumplir acuerdos conciliatorios. Esta cifra forma parte de un paquete de $4,4 millones en sanciones aplicadas al sector financiero durante el año.

La falta de empatía también es una constante señalada por los afectados. “No espero que me traten como una clienta VIP, pero sí con respeto. Que me expliquen qué pasó, que no me corten, que no se queden con mi plata”, resume Fernanda, todavía indignada por el trato recibido.

Más noticias en Urgente24

Franco Colapinto confirmó la noticia que sacude a todo Alpine

Monitorearon a parejas teniendo actividad sexual antes de dormir y hallaron esto

La estafa que muchos no detectan hasta que ya es muy tarde

El supermercado que liquida electrodomésticos a 2x1 y desde $11.500

Paredes confirmó lo que todos esperaban sobre su vuelta a Boca: "Ya sabe"