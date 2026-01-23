¿Por qué Javier Milei no viajó a Patagonia?; el ICE de USA detuvo a niño de 5 años

El Ártico se derrite, se abren nuevas rutas de navegación y Groenlandia se vuelve estratégica.Las Naciones Unidas alertan por una combinación explosiva: bancarrota hídrica y congelamiento extremo. El Ártico se derrite, se abren nuevas rutas de navegación y Groenlandia se vuelve estratégica.Las Naciones Unidas alertan por una combinación explosiva: bancarrota hídrica y congelamiento extremo.

Embed - El planeta entra en zona crítica: sequías, hielo extremo y un punto de no retorno

3-En USA, agentes del ICE detienen niño de 5 años

A lo largo de la historia, hay imágenes que no se pueden borrar.Y casi siempre tienen algo en común: niños atrapados en la violencia del poder.

En Estados Unidos, agentes de inmigración detuvieron a estudiantes, entre ellos un niño ecuatoriano de cinco años y una nena de diez, como parte de una redada para capturar a un adulto.Una técnica vieja. Oscura. Probada en otros tiempos.

Ya pasó antes. En Vietnam, una foto de una niña quemada por napalm aceleró el fin de una guerra. En Europa, el cuerpo de un niño sirio en una playa cambió para siempre la política migratoria alemana.