¿Por qué Javier Milei no viajó a Patagonia?; el ICE de USA detuvo a niño de 5 años

1-La Patagonia se incendia: Boric y Kast viajan, pero Milei no
Ocurre desde fines de 2025, pero el presidente argentino sigue sin pisar el territorio afectado.
Javier Milei no viajó a Patagonia por los incendios pero si lo hicieron Gabriel Boric y José Kast en Chile; el ICE de USA detuvo a niño ecuatoriano de 5 años
Milei, en cambio, priorizó una intensa agenda de viajes: Córdoba, Paraguay, Davos y hasta Mar del Plata, pero ninguna visita a los patagónicos que reclaman presencia del Estado.
El calentamiento global dejó de ser una advertencia y pasó a ser un factor de colapso político y económico.
Una sequía histórica y el calor extremo hicieron colapsar a Irán. Al mismo tiempo, una nevada sin precedentes amenaza con paralizar Nueva York.
A lo largo de la historia, hay imágenes que no se pueden borrar.Y casi siempre tienen algo en común: niños atrapados en la violencia del poder.
En Estados Unidos, agentes de inmigración detuvieron a estudiantes, entre ellos un niño ecuatoriano de cinco años y una nena de diez, como parte de una redada para capturar a un adulto.Una técnica vieja. Oscura. Probada en otros tiempos.