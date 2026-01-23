urgente24
¿Por qué Javier Milei no viajó a Patagonia?; el ICE de USA detuvo a niño de 5 años

Javier Milei no viajó a Patagonia por los incendios pero si lo hicieron Gabriel Boric y José Kast en Chile; el ICE de USA detuvo a niño ecuatoriano de 5 años

23 de enero de 2026 - 18:44
Incendio Patagonia

1-La Patagonia se incendia: Boric y Kast viajan, pero Milei no

Ocurre desde fines de 2025, pero el presidente argentino sigue sin pisar el territorio afectado.

Del otro lado de la cordillera, los jefes de estado trasandinos muestran otra actitud: el presidente saliente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast viajaron al extremo sur tras la muerte de 20 personas por el fuego y el humo. Del otro lado de la cordillera, los jefes de estado trasandinos muestran otra actitud: el presidente saliente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast viajaron al extremo sur tras la muerte de 20 personas por el fuego y el humo.

Milei, en cambio, priorizó una intensa agenda de viajes: Córdoba, Paraguay, Davos y hasta Mar del Plata, pero ninguna visita a los patagónicos que reclaman presencia del Estado.

2-Cambio climático ya no es una teoría

El calentamiento global dejó de ser una advertencia y pasó a ser un factor de colapso político y económico.

Una sequía histórica y el calor extremo hicieron colapsar a Irán. Al mismo tiempo, una nevada sin precedentes amenaza con paralizar Nueva York.

El Ártico se derrite, se abren nuevas rutas de navegación y Groenlandia se vuelve estratégica.Las Naciones Unidas alertan por una combinación explosiva: bancarrota hídrica y congelamiento extremo. El Ártico se derrite, se abren nuevas rutas de navegación y Groenlandia se vuelve estratégica.Las Naciones Unidas alertan por una combinación explosiva: bancarrota hídrica y congelamiento extremo.

3-En USA, agentes del ICE detienen niño de 5 años

A lo largo de la historia, hay imágenes que no se pueden borrar.Y casi siempre tienen algo en común: niños atrapados en la violencia del poder.

En Estados Unidos, agentes de inmigración detuvieron a estudiantes, entre ellos un niño ecuatoriano de cinco años y una nena de diez, como parte de una redada para capturar a un adulto.Una técnica vieja. Oscura. Probada en otros tiempos.

Ya pasó antes. En Vietnam, una foto de una niña quemada por napalm aceleró el fin de una guerra. En Europa, el cuerpo de un niño sirio en una playa cambió para siempre la política migratoria alemana. Ya pasó antes. En Vietnam, una foto de una niña quemada por napalm aceleró el fin de una guerra. En Europa, el cuerpo de un niño sirio en una playa cambió para siempre la política migratoria alemana.

