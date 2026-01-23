La competencia por el ahorro en pesos volvió a recalentar la plaza financiera. Con el dato oficial del Banco Central (BCRA) sobre la mesa, varias entidades ajustaron al alza las tasas de los plazos fijos tradicionales y ya aparecen ofertas que tocan el 33% de TNA para colocaciones a 30 días, un nivel que vuelve a poner al instrumento en el radar del ahorrista conservador.
AL ALZA
Plazos fijos: Cuáles son los bancos que ya pagan 33% TNA
Los plazos fijos vuelven a ganar terreno y, con tasas que ya alcanzan el 33% de TNA, los bancos medianos buscan seducir al pequeño ahorrista
El movimiento llega en un contexto de desinflación en curso, tasas reales que empiezan a asomar en terreno positivo y un Gobierno que busca sostener la calma cambiaria sin resignar absorción de pesos. En ese marco, los bancos medianos y algunas entidades provinciales decidieron pagar más para captar liquidez, especialmente entre los no clientes.
Quiénes ya pagan 33% TNA
Según el relevamiento oficial del BCRA para un plazo fijo intransferible ya hay varias entidades que ofrecen 33% de TNA, tanto para clientes como para no clientes, con operatoria 100% online. Entre las que lideran el ranking aparecen
- Banco Bica
- Banco de Comercio
- Banco Meridian
A ese grupo se suman otras entidades que se mueven muy cerca del techo, con tasas de 32% a 32,25% TNA, como Banco CMF, Banco Voii, Banco del Sol y algunas compañías financieras que también reforzaron su propuesta para no quedarse fuera de la carrera.
Qué pasa en los bancos grandes
El panorama es distinto entre los bancos de mayor volumen de depósitos. Las entidades líderes mantienen una estrategia más cauta y todavía pagan tasas sensiblemente más bajas.
- Banco Nación se ubica en torno al 26%
- Santander, Galicia y BBVA alrededor del 23%
- Banco Provincia cerca del 27%
- Banco Macro en la zona del 27,5%
La brecha refleja dos modelos bien distintos. Mientras los grandes priorizan fondeo estable y márgenes, los medianos y chicos salen agresivamente a captar pesos frescos, incluso resignando rentabilidad en el corto plazo.
El rol de los no clientes
Un dato clave del cuadro oficial es que muchas de las mejores tasas están disponibles para no clientes, algo que hace apenas unos meses era poco habitual. La posibilidad de constituir un plazo fijo online sin abrir cuenta se convirtió en una herramienta central para subir tasas sin alterar toda la estructura de pasivos.
En varios casos, la TNA del 33% se paga indistintamente a clientes y no clientes, lo que eleva la presión competitiva sobre el resto del sistema.
¿Vuelve a ser atractivo el plazo fijo?
Con una inflación mensual que el mercado empieza a proyectar por debajo del 3% y una tasa nominal anual que ya roza el 33%, el plazo fijo vuelve a ofrecer rendimientos reales cercanos a cero o levemente positivos, algo impensado durante buena parte de los últimos años.
El atractivo sigue siendo acotado frente a alternativas como fondos money market o instrumentos ajustables como los bonos CER, pero para el perfil conservador y no tan experto en mercados, el hecho de que los bancos volvieran a pagar obliga a comparar antes de inmovilizar los pesos.
