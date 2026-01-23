Plazos fijos: Cuáles son los bancos que ya pagan 33% TNA

Banco Nación se ubica en torno al 26%

se ubica en torno al Santander, Galicia y BBVA alrededor del 23%

y alrededor del Banco Provincia cerca del 27%

cerca del Banco Macro en la zona del 27,5%

La brecha refleja dos modelos bien distintos. Mientras los grandes priorizan fondeo estable y márgenes, los medianos y chicos salen agresivamente a captar pesos frescos, incluso resignando rentabilidad en el corto plazo.

El rol de los no clientes

Un dato clave del cuadro oficial es que muchas de las mejores tasas están disponibles para no clientes, algo que hace apenas unos meses era poco habitual. La posibilidad de constituir un plazo fijo online sin abrir cuenta se convirtió en una herramienta central para subir tasas sin alterar toda la estructura de pasivos.

En varios casos, la TNA del 33% se paga indistintamente a clientes y no clientes, lo que eleva la presión competitiva sobre el resto del sistema.

¿Vuelve a ser atractivo el plazo fijo?

Con una inflación mensual que el mercado empieza a proyectar por debajo del 3% y una tasa nominal anual que ya roza el 33%, el plazo fijo vuelve a ofrecer rendimientos reales cercanos a cero o levemente positivos, algo impensado durante buena parte de los últimos años.

El atractivo sigue siendo acotado frente a alternativas como fondos money market o instrumentos ajustables como los bonos CER, pero para el perfil conservador y no tan experto en mercados, el hecho de que los bancos volvieran a pagar obliga a comparar antes de inmovilizar los pesos.

