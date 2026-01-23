La sombra del escándalo por los $30.000 millones en subsidios por parte del grupo La Nueva Metrol mediante la alteración de validaciones en el sistema SUBE rodeó la salida del secretario de Transporte, Luis Perrini, condimentada por el magro argumento de los "motivos personales".
La salida de Pierrini y el desvío millonario en subsidios: Fueron 5 renuncias y Herrmann ya "estaba cocinado"
La salida del secretario Luis Pierrini combinó denuncias por subsidios millonarios, fallas de gestión y demoras pero también armó un combo de salidas y reemplazos que ya venían "cocinados" antes del escándalo.
Pero no fue LO único, ni EL único. Además de los subsidios millonarios, se habla de falta de reacción por el pésimo desempeño de la low costo Flybondi y las demoras en la licitación para la compra de nuevas formaciones como en la ejecución de obras e inversiones anunciadas para revertir el estado de emergencia del sistema ferroviario.
Y en cuanto a las partidas, aparte de la del empresario mendocino del sector asegurador, que había desembarcado en el área de Transporte a mediados de mayo de 2025, y ahora fue reemplazado por Fernando Herrmann, quien, al igual que su antecesor, no cuenta en su currículum con antecedentes ni experiencia previa en la gestión y el control de servicios de transporte de pasajeros y cargas, partieron también en las mismas 24 horas, Paul Starc (UIF), Carlos Casares (Enargas), Gerardo Boschín (Trenes Argentinos Operaciones SOFSA) y Leonardo Comperatore (Trenes Argentinos Infraestructura).
La velocidad con la que se nombraron a los sucesores también fue llamativa y explica quizás lo que dijo en off una fuente del sector empresario: " Esto estaba cocinado".
En efecto, habrían más partidas. Se habla de José Manuel Urdiroz, subsecretario de Transporte Automotor, con pasado en la Superintendencia de Seguros de la Nación. Y de Facundo Leal, presidente del ORSNA, quien oficiaba como virtual jefe de Gabinete del área.
La denuncia por subsidios
Fueron cuatro de las cinco cámaras empresarias del transporte metropolitano las que presentaron una denuncia contra el grupo La Nueva Metropol (de la familia Zbikoski) por la presunta maniobra fraudulenta en el cobro de subsidios, que habría generado un perjuicio al Estado estimado en $30.000 millones.
Se hizo el 26 de diciembre y advirtió que las líneas del grupo cobraban a los usuarios tarifas correspondientes a trayectos más largos que los efectivamente realizados, lo que les permitía percibir subsidios más elevados por viaje. Según el escrito, el esquema irregular llevaría al menos diez meses de aplicación.
Pero ante la falta de respuesta oficial, las cámaras reiteraron la denuncia por vía administrativa la semana pasada. Un día después, el titular de la Asociación Arco Social, Alejandro Díaz Pascual, presentó una demanda penal contra Luis Caputo y Pierrini por presuntas irregularidades en el sistema de subsidios al transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Basado en la denuncia empresaria, Díaz Pascual sostuvo que la "omisión funcional" de las autoridades habría permitido a La Nueva Metropol obtener un beneficio indebido de alrededor de $3000 millones mensuales durante gran parte del año pasado.
Desde La Nueva Metropol desmintieron la maniobra y acusaron al Grupo Dota, que controla el 50% de los colectivos del AMBA de incentivar la denuncia.
Los reemplazos en las ferroviarias
En la operadora de trenes de pasajeros SOFSA, donde dejará su cargo Gerardo Boschin, exgerente de Administración y Finanzas de ARSAT, a quien Pierrini había designado en mayo del año pasado, ocupado su lugar Sebastián Georgetti, un funcionario de carrera con más de 30 años de experiencia en el sector ferroviario.
Georgetti inició su trayectoria en tareas vinculadas a la asistencia técnica en boleterías y atención al pasajero en las líneas Mitre y Sarmiento. Luego fue subgerente y gerente de la línea Mitre y, en los últimos años, estuvo al frente de las gerencias generales de Operación y Administración de SOFSA.
A Leonardo Comperatore, extitular de la Unidad de Relaciones Institucionales de ARSAT, convocado por Pierrini hace siete meses lo reemplazará el abogado Fabián González, con una extensa trayectoria en las ferroviarias estatales. Ex secretario general de SOFSA, desde abril de 2023 integra el directorio de la ADIF. Penalista y especialista en compliance, también se desempeñó como conjuez de la Suprema Corte bonaerense.
