La salida de Pierrini y el desvío millonario en subsidios: Fueron 5 renuncias y Herrmann ya "estaba cocinado"

image

La denuncia por subsidios

Fueron cuatro de las cinco cámaras empresarias del transporte metropolitano las que presentaron una denuncia contra el grupo La Nueva Metropol (de la familia Zbikoski) por la presunta maniobra fraudulenta en el cobro de subsidios, que habría generado un perjuicio al Estado estimado en $30.000 millones.

Se hizo el 26 de diciembre y advirtió que las líneas del grupo cobraban a los usuarios tarifas correspondientes a trayectos más largos que los efectivamente realizados, lo que les permitía percibir subsidios más elevados por viaje. Según el escrito, el esquema irregular llevaría al menos diez meses de aplicación.

El contexto: un clima de 'guerra' por los subsidios, que son cada vez más escasos, lo que a la vez hace que la silla de Transporte sea "difícil". "Lo que pasó en España con los trenes puede pasar en Argentina", aseguran... El contexto: un clima de 'guerra' por los subsidios, que son cada vez más escasos, lo que a la vez hace que la silla de Transporte sea "difícil". "Lo que pasó en España con los trenes puede pasar en Argentina", aseguran...

Pero ante la falta de respuesta oficial, las cámaras reiteraron la denuncia por vía administrativa la semana pasada. Un día después, el titular de la Asociación Arco Social, Alejandro Díaz Pascual, presentó una demanda penal contra Luis Caputo y Pierrini por presuntas irregularidades en el sistema de subsidios al transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

image

Basado en la denuncia empresaria, Díaz Pascual sostuvo que la "omisión funcional" de las autoridades habría permitido a La Nueva Metropol obtener un beneficio indebido de alrededor de $3000 millones mensuales durante gran parte del año pasado.

Desde La Nueva Metropol desmintieron la maniobra y acusaron al Grupo Dota, que controla el 50% de los colectivos del AMBA de incentivar la denuncia.

Los reemplazos en las ferroviarias

aumento boleto trenes.jpg

En la operadora de trenes de pasajeros SOFSA, donde dejará su cargo Gerardo Boschin, exgerente de Administración y Finanzas de ARSAT, a quien Pierrini había designado en mayo del año pasado, ocupado su lugar Sebastián Georgetti, un funcionario de carrera con más de 30 años de experiencia en el sector ferroviario.

Georgetti inició su trayectoria en tareas vinculadas a la asistencia técnica en boleterías y atención al pasajero en las líneas Mitre y Sarmiento. Luego fue subgerente y gerente de la línea Mitre y, en los últimos años, estuvo al frente de las gerencias generales de Operación y Administración de SOFSA.

A Leonardo Comperatore, extitular de la Unidad de Relaciones Institucionales de ARSAT, convocado por Pierrini hace siete meses lo reemplazará el abogado Fabián González, con una extensa trayectoria en las ferroviarias estatales. Ex secretario general de SOFSA, desde abril de 2023 integra el directorio de la ADIF. Penalista y especialista en compliance, también se desempeñó como conjuez de la Suprema Corte bonaerense.

Otras noticias de Urgente24

Falso padrón de afiliados: En el PJ bonaerense alguien quiere embarrar la cancha

Javier Milei critica al socialismo pero elogia el comercio con el Partido Comunista de China

Cayó el consumo en supermercados y mayoristas, y el dato que marca la era Milei

Malvinas: Lo de Ian Sielecki fue impecable, pero salvó a Milei (denunciado penalmente) o arriesgó su cargo