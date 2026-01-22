Tal como una vez le dijo Sergio Massa a Javier Milei por teléfono, luego de un reposteo presidencial sobre Malena Galmarini, siempre hay un límite en las 'operaciones de prensa'. También en los desmanes judiciales. Mariano Cúneo Libarona (es el responsable del área) y Paul Starc (titular de la UIF) cruzaron la línea roja en el tema AFA, y arrastró a más de media UIF (Unidad de Información Financiera).
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
Bye bye Paul Starc: El día que AFA volteó a la UIF de Mariano Cúneo Libarona
Renuncia Paul Starc y otros a la UIF por la información sensible de USA difundida en medios: pérdida de límites contra la AFA que ha costado carísimo.
Todos conocen cómo fue que Starc ingresó a la UIF, y cómo su familiar político vinculado a medios de comunicación aparentemente lo relacionó con Santiago Caputo que, en esos días, no era este mermado Santiago Caputo 2026. Todavía no le había pasado por arriba el triunfo electoral de Milei en octubre 2025.
Este copete de la web Infobae permite comprender el problema en la relación bilateral con USA y las líneas rojas que transgredieron los luchadores anti AFA: "Registros judiciales a los que accedió Infobae muestran desvíos millonarios para destinos ajenos al fútbol. Se investiga desde la compra de un club italiano hasta lujos privados. Comisiones elevadas, socios poco visibles y rutas de dinero sin control."
La discusión de fondo dentro del gabinete nacional habría pasado por la utilización de datos del intercambio de información entre la UIF argentina y la FinCEN estadounidense (Financial Crimes Enforcement Network o Red de Control de Delitos Financieros) para ventilar / aportar datos contra Claudio Tapia y la Asociación del Fútbol Argentino.
Cúneo Libarona demoró en responder a las dimisiones subida al sistema Gestión Documental Electrónica (GDE), probablemente porque era complicado explicar el motivo.
Es cierto que un abogado que fue preso en la causa AMIA -cuando él, junto a Juan Pablo Vigliero, era defensor del entonces comisario Juan José Ribelli- tiene un problema con los límites pero a la Administración Javier Milei le cuesta caro.
Al final se decidió lo que se estila en estos casos: "Motivos personales".
La historia
La UIF nació en mayo de 2000 -Administración Fernando De la Rúa pero un reclamo del GAFI- para prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, en inglés FATF) es un organismo intergubernamental en el ámbito de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que vela por la integridad del sistema financiero global.
Mauricio Macri migró la UIF del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al Ministerio de Economía, en el escenario del 'blanqueo' que impulsó, y motivo por el cual fortaleció su capacidad de investigación -en días de la famosa 'Mesa Judicial' o sea el uso de datos sensibles en la arena de la política-. Además, así funciona en USA.
Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) -materia prima de la UIF- resultan herramientas tan peligrosas como letales.
El directorio de la UIF es integrado por
- presidente,
- vicepresidente y
- Consejo Asesor.
Starc no es el único 'renunciado'.
En diciembre había adelantado su salida el actual vicepresidente, Santiago González Rodríguez, pero no se formalizó la renuncia porque en el Congreso se debatía en ese momento el proyecto de "ley de inocencia fiscal".
González Rodríguez ingresó en octubre de 2024 pero el presidente de la UIF, Paul Starc, ingresó en enero 2025, en reemplazo de Guillermo Yacobucci. Recién estaba cumpliendo 1 año en la gestión.
