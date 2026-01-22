Bye bye Paul Starc: El día que AFA volteó a la UIF de Mariano Cúneo Libarona

Es cierto que un abogado que fue preso en la causa AMIA -cuando él, junto a Juan Pablo Vigliero, era defensor del entonces comisario Juan José Ribelli- tiene un problema con los límites pero a la Administración Javier Milei le cuesta caro.

Al final se decidió lo que se estila en estos casos: "Motivos personales".

uif

La historia

La UIF nació en mayo de 2000 -Administración Fernando De la Rúa pero un reclamo del GAFI- para prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional, en inglés FATF) es un organismo intergubernamental en el ámbito de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que vela por la integridad del sistema financiero global.

Mauricio Macri migró la UIF del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al Ministerio de Economía, en el escenario del 'blanqueo' que impulsó, y motivo por el cual fortaleció su capacidad de investigación -en días de la famosa 'Mesa Judicial' o sea el uso de datos sensibles en la arena de la política-. Además, así funciona en USA.

Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) -materia prima de la UIF- resultan herramientas tan peligrosas como letales.

El directorio de la UIF es integrado por

presidente,

vicepresidente y

Consejo Asesor.

Starc no es el único 'renunciado'.

En diciembre había adelantado su salida el actual vicepresidente, Santiago González Rodríguez, pero no se formalizó la renuncia porque en el Congreso se debatía en ese momento el proyecto de "ley de inocencia fiscal".

González Rodríguez ingresó en octubre de 2024 pero el presidente de la UIF, Paul Starc, ingresó en enero 2025, en reemplazo de Guillermo Yacobucci. Recién estaba cumpliendo 1 año en la gestión.

