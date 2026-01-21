urgente24
Fátima Flórez en A24: "el presidente viene a ver mi show a Mar del Plata el 27 de enero"

La humorista Fàtima Flórez ratificó un adelanto que le había dado a Mirtha Legrand, en Canal 13. “Está sujeto a su agenda” le deslizó a la “Chiqui”.

21 de enero de 2026 - 22:07
“El presidente Javier Milei llega el lunes 26 a Mar del Plata, hace una recorrida por la ciudad, tiene actividades oficiales y al día siguiente, el martes 27 de enero, asiste a mi espectáculo” dijo Fátima Flórez en A24.

“Es muy fanático. Siempre pondera mucho mi trabajo. Le gusta mucho lo que hago arriba del escenario. Realmente me admira mucho y no quiere perderse el show”, agregó la artista.

Cabe recordar que en 2025, cuando Fátima Flórez se presentó en Las Vegas, anunciaron desde su producción la llegada del primer mandatario argentino quien se encontraba relativamente cerca, en la ciudad de Los Ángeles. Sin embargo, a último momento, decidió no asistir a la cita.

image
Fátima Flórez ya no imita a Milei

En 2024, cuando estaban en pareja, la vedette se vestía con un traje azul y simulaba ser el Jefe de Estado.

Pero, tras la separación, todo cambió.

Yo lo imitaba mientras era su novia, ya no lo hago. A Karina Milei la estoy estudiando. Todavía no tuve la oportunidad de hacerlo pero ya creo que "la tengo". Seguramente, en el futuro la interpretaré.

En el actual show marplatense, donde comparte escenario con Marcelo Polino, imita a la ex ministra de Seguridad y actual senadora nacional Patricia Bullrich.

“Vino a verme y la pasamos bien, tiene mucho sentido del humor” disparó.

image
Cuando Mirta Legrand la reporteó, le hizo una pregunta concreta:

“¿Te gustaría volver con Milei?”.

Fátima contestó:

“No es una frase hecha, pero ahora estoy muy enfocada en mí, muy abocada a mí, y creo que hoy no podría estar con nadie. Realmente tengo todas mis energías puestas en mí. No podría tener una pareja, ni siquiera un touch and go. Es por enero y febrero, quién sabe, en marzo mi pensamiento puede cambiar”.

image
Presencia en Mar del Plata, ausencia en la Patagonia

El Gobierno nacional optó por una estrategia de comunicación digital para enfrentar las críticas por su gestión ante los incendios forestales en Chubut.

Durante semanas los bomberos locales lucharon de manera infructuosa para contener focos en Epuyén y El Hoyo.

El Jefe de Estado prefirió una imagen de Inteligencia Artificial para simular el encuentro con un efectivo completamente tapado por el hollín tras luchar contra las llamas.

