“El presidente Javier Milei llega el lunes 26 a Mar del Plata, hace una recorrida por la ciudad, tiene actividades oficiales y al día siguiente, el martes 27 de enero, asiste a mi espectáculo” dijo Fátima Flórez en A24.
CONFIRMADO: MILEI Y LA CAPOCÓMICA
Fátima Flórez en A24: "el presidente viene a ver mi show a Mar del Plata el 27 de enero"
La humorista Fàtima Flórez ratificó un adelanto que le había dado a Mirtha Legrand, en Canal 13. “Está sujeto a su agenda” le deslizó a la “Chiqui”.
“Es muy fanático. Siempre pondera mucho mi trabajo. Le gusta mucho lo que hago arriba del escenario. Realmente me admira mucho y no quiere perderse el show”, agregó la artista.
Fátima Flórez ya no imita a Milei
En 2024, cuando estaban en pareja, la vedette se vestía con un traje azul y simulaba ser el Jefe de Estado.
Pero, tras la separación, todo cambió.
En el actual show marplatense, donde comparte escenario con Marcelo Polino, imita a la ex ministra de Seguridad y actual senadora nacional Patricia Bullrich.
“Vino a verme y la pasamos bien, tiene mucho sentido del humor” disparó.
Cuando Mirta Legrand la reporteó, le hizo una pregunta concreta:
“¿Te gustaría volver con Milei?”.
Fátima contestó:
“No es una frase hecha, pero ahora estoy muy enfocada en mí, muy abocada a mí, y creo que hoy no podría estar con nadie. Realmente tengo todas mis energías puestas en mí. No podría tener una pareja, ni siquiera un touch and go. Es por enero y febrero, quién sabe, en marzo mi pensamiento puede cambiar”.
