Fátima Flórez en A24: "el presidente viene a ver mi show a Mar del Plata el 27 de enero"

Yo lo imitaba mientras era su novia, ya no lo hago. A Karina Milei la estoy estudiando. Todavía no tuve la oportunidad de hacerlo pero ya creo que "la tengo". Seguramente, en el futuro la interpretaré.

En el actual show marplatense, donde comparte escenario con Marcelo Polino, imita a la ex ministra de Seguridad y actual senadora nacional Patricia Bullrich.

“Vino a verme y la pasamos bien, tiene mucho sentido del humor” disparó.

image Apasionado beso sobre el escenario de Fátima Flórez y Javier Milei

Cuando Mirta Legrand la reporteó, le hizo una pregunta concreta:

“¿Te gustaría volver con Milei?”.

Fátima contestó:

“No es una frase hecha, pero ahora estoy muy enfocada en mí, muy abocada a mí, y creo que hoy no podría estar con nadie. Realmente tengo todas mis energías puestas en mí. No podría tener una pareja, ni siquiera un touch and go. Es por enero y febrero, quién sabe, en marzo mi pensamiento puede cambiar”.

image Milei y bomberos de la Patagonia, según la inteligencia artificial

Presencia en Mar del Plata, ausencia en la Patagonia

El Gobierno nacional optó por una estrategia de comunicación digital para enfrentar las críticas por su gestión ante los incendios forestales en Chubut.

Durante semanas los bomberos locales lucharon de manera infructuosa para contener focos en Epuyén y El Hoyo.

El Jefe de Estado prefirió una imagen de Inteligencia Artificial para simular el encuentro con un efectivo completamente tapado por el hollín tras luchar contra las llamas.