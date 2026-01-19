Fátima Florez defendió a Javier Milei y nadie le compró el discurso: "Mucha gente..."

"Yo veo menos gente que hace tres años… mucha menos", lanzó Julieta Ortega, demoledora. Damián De Santo también sumó datos concretos desde su experiencia personal en el rubro: estadías más cortas, menos consumo, y gente que antes alquilaba 15 días y ahora apenas tres o cuatro. No fue opinión sino realidad cotidiana, y quedó claro que en la mesa nadie estaba dispuesto a comprar un relato edulcorado.

De hecho, los datos aportados por informes de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) no se condicen con la postura optimista de Fátima: este 2026 en Mar del Plata, hay temporada activa con una ocupación alrededor del 60-65% en la primera quincena, impulsada por los fines de semana y los eventos, aunque (igual que como dijo De Santo) con una tendencia a estadías más cortas y un gasto más ajustado por parte del turista. Aunque también hay expectativas positivas para la segunda mitad de enero y febrero, lo cual dependerá de lo que el sector cultural tenga para ofrecer y de si el clima acompaña.

El problema con "La Feliz", mientras Milei aparece como espectador VIP, es el que público común no está, y eso se ve en las salas de teatro que ofrecen promociones, los restaurantes que trabajan a media máquina y el público que cuida cada peso.

image Según informes, la temporada marplatense muestra un menor público y estadías más cortas.

Fátima controla qué dice sobre su ex y presidente, mide sus palabras y administra los silencios, pero cuando quiso maquillar la temporada, la realidad la desarmó en vivo. Porque se puede saber mucho y hablar poco, pero cuando los números y la calle hablan solos, no lo tapa ni el mejor acting.

