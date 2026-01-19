Fátima Florez volvió a poner a El Trece en alerta con su paso por la mesa de Mirtha Legrand y no se guardó nada sobre Javier Milei: entre risas y miradas cómplices, dejó frases que hicieron temblar el living. Pero justo cuando parecía que la imitadora dominaba la charla, le pararon el carro de forma inesperada y la hicieron retroceder.
BOFETADA DE REALIDAD
Fátima Florez defendió a Javier Milei y nadie le compró el discurso: "Mucha gente..."
Fátima Florez habló de Javier Milei como nunca, contó algunas intimidades sobre él y quedó expuesta cuando le pararon el carro en vivo. ¿Qué pasó realmente?
Fátima Florez y el arte de contar todo de Javier Milei sin decir mucho
Mirtha Legrand no suele dar rodeos y esta vez no fue la excepción. Apenas arrancó La Noche de Mirtha (El Trece), le soltó sin anestesia a Fátima Florez, invitada a su programa: "¿Vos te estás preparando? Porque el 26 llega, eh", en referencia directa a la visita que hará Javier Milei a Mar del Plata para ver Fatima Universal, la obra que está realizando la expareja del presidente. Fátima, incómoda pero entrenada, respondió con una frase que ya es marca registrada: "Yo soy una mujer que sé mucho y hablo poco".
Hablar, habló. Confirmó que el Presidente irá a verla al teatro el martes 27 de enero, aclarando, con reflejos de alguien que conoce la rosca política, que "las agendas son volátiles". También contó que Milei es fanático de su trabajo, que la admira y que incluso (quizás en un deje de su ego) le pidió que vuelva a imitarlo en el escenario. Todo esto fue dicho al aire, con Mirtha, Marcelo Polino, Julieta Ortega y Ana María Picchio como testigos.
También hubo espacio para la intimidad. Fátima recordó que cuando fueron juntos al programa en 2023 "por debajo de la mesa nos tocábamos con los pies", una confesión que generó risas pero también dejó ver el nivel de exposición que ella misma habilita. Y cuando Mirtha fue directo al hueso y preguntó cómo es Milei como amante, Fátima eligió correrse elegantemente, pero dejó una definición fuerte sobre sí misma: "Yo soy una persona muy fogosa, así que quien esté conmigo tiene que estar a la altura".
El relato vs. la realidad: La mesa de Mirtha no se la dejó pasar
El momento más áspero de la noche no tuvo que ver con el amor ni con el pasado sentimental, sino con algo mucho más terrenal: la temporada de verano. Fátima intentó sostener una idea que circula desde el Gobierno y sectores afines, al asegurar que "está llegando mucha gente" a los destinos turísticos. Pero la respuesta de la mesa fue inmediata y sin vueltas.
"Yo veo menos gente que hace tres años… mucha menos", lanzó Julieta Ortega, demoledora. Damián De Santo también sumó datos concretos desde su experiencia personal en el rubro: estadías más cortas, menos consumo, y gente que antes alquilaba 15 días y ahora apenas tres o cuatro. No fue opinión sino realidad cotidiana, y quedó claro que en la mesa nadie estaba dispuesto a comprar un relato edulcorado.
De hecho, los datos aportados por informes de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) no se condicen con la postura optimista de Fátima: este 2026 en Mar del Plata, hay temporada activa con una ocupación alrededor del 60-65% en la primera quincena, impulsada por los fines de semana y los eventos, aunque (igual que como dijo De Santo) con una tendencia a estadías más cortas y un gasto más ajustado por parte del turista. Aunque también hay expectativas positivas para la segunda mitad de enero y febrero, lo cual dependerá de lo que el sector cultural tenga para ofrecer y de si el clima acompaña.
El problema con "La Feliz", mientras Milei aparece como espectador VIP, es el que público común no está, y eso se ve en las salas de teatro que ofrecen promociones, los restaurantes que trabajan a media máquina y el público que cuida cada peso.
Fátima controla qué dice sobre su ex y presidente, mide sus palabras y administra los silencios, pero cuando quiso maquillar la temporada, la realidad la desarmó en vivo. Porque se puede saber mucho y hablar poco, pero cuando los números y la calle hablan solos, no lo tapa ni el mejor acting.
