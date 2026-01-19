Alemania quiere activar el 'arma secreta' comercial contra Donald Trump

La herramienta comercial 'bazooka', de la UE, daría al bloque un margen significativo para implementar controles de exportación, imponer aranceles a los servicios, restringir los derechos de propiedad intelectual y limitar la capacidad de las empresas estadounidenses para ofertar en contratos públicos en Europa, entre otras medidas.

Ese arma deriva de un reglamento de la UE que entró en vigor hace más de 2 años, pero que nunca se ha utilizado para imponer medidas comerciales.

Según esta ley, la UE puede considerar formalmente las acciones de otro país como coerción económica, lo que abriría la puerta a un amplio arsenal de respuestas económicas si la presunta coerción no cesa.

“Si hay una circunstancia que justificaría absolutamente la activación del instrumento anticoerción, es ésta”, dijo Ignacio García Bercero, ex funcionario comercial de la UE, refiriéndose a la amenaza arancelaria de Trump a Groenlandia.

Para que esta herramienta se pueda invocar contra USA, la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, necesitaría la aprobación de poco más de la mitad de los Estados miembros, que resulte al menos al 65% de la población total del bloque. Pero para que la medida sea políticamente aceptable, se requeriría aún más apoyo, declaró un diplomático de la UE el domingo.

Una vez implementada, la herramienta permitiría a la UE calibrar más fácilmente su respuesta comercial.

La UE, un bloque económico único de 450 millones de consumidores, es el mayor socio comercial regional de USA.

El bloque acordó un acuerdo comercial desigual con USA, que incluía un arancel del 15% para la mayoría de los bienes de la UE importados a ese país y un plan para eliminar los aranceles existentes sobre muchos productos estadounidenses que ingresaban a las fronteras de la UE.

El Parlamento Europeo aún debe aprobar dicha reducción. La amenaza arancelaria del presidente el sábado provocó que algunos de los grupos políticos más influyentes del Parlamento pidieran la suspensión del proceso de ratificación.

La UE elaboró una lista de productos estadounidenses con un valor superior a los US$ 100.000 millones , a los que podría imponer aranceles de represalia en respuesta a las medidas arancelarias de Trump en 2025.

Ahora, con algunos miembros enfrentándose a un nuevo arancel del 10%, que aumentará al 25% en junio, el bloque podría volver a esa lista.

