Trump exige compra de Groenlandia o impondrá aranceles del 10% a Europa desde febrero

El presidente Donald Trump anunció este sábado la imposición de aranceles del 10% a ocho naciones europeas, efectivos desde el 1 de febrero, para forzar a Dinamarca a vender Groenlandia. Ante el despliegue militar europeo en la isla, Washington busca el control estratégico del Ártico para contrarrestar a Rusia y a China, desatando una crisis comercial sin precedentes con sus aliados de la OTAN.