El presidente Donald Trump anunció este sábado la imposición de aranceles del 10% a ocho naciones europeas, efectivos desde el 1 de febrero, para forzar a Dinamarca a vender Groenlandia. Ante el despliegue militar europeo en la isla, Washington busca el control estratégico del Ártico para contrarrestar a Rusia y a China, desatando una crisis comercial sin precedentes con sus aliados de la OTAN.
CONMINADOS A LA ÉTICA DE LA GENUFLEXIÓN
Trump exige compra de Groenlandia o impondrá aranceles del 10% a Europa desde febrero
Mientras Dinamarca y la UE rechazan el chantaje de Trump sobre la soberanía del territorio ártico, USA enarbola el principio de Seguridad "America First"
La ofensiva económica de Trump
Trump utilizó su plataforma Truth Social para detallar que los gravámenes aumentarán al 25% el 1 de junio si no hay acuerdo para la "compra total" de la isla. El mandatario justificó la medida afirmando: “Estos países, que participan en este juego tan peligroso, han puesto en juego un nivel de riesgo insostenible”. Según reportó Reuters, la lista incluye a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.
A pesar de la presión, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha sido rotundo al declarar que sus electores no desean ser propiedad de Estados Unidos. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, calificó la amenaza como una "sorpresa" tras reuniones que consideraba constructivas.
UE: "No nos dejaremos chantajear"
La respuesta del bloque europeo fue inmediata y coordinada. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, señalaron en una declaración conjunta que “Europa permanecerá unida, coordinada y comprometida con la defensa de su soberanía”. En la misma línea, el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, sentenció: "No nos dejaremos chantajear".
Groenlandia: desafíos legales
Incluso dentro del Partido Republicano hay voces de alerta. El senador Thom Tillis calificó la estrategia de “completa estupidez”, advirtiendo que socava la alianza de la OTAN. Además, la legalidad de estos aranceles pende de un hilo: la Corte Suprema analiza si el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEPA) para este fin es constitucional.
Mientras Trump insiste en que “necesitamos a Groenlandia para la seguridad nacional”, los analistas temen que esta escalada arruine la estabilidad transatlántica. El Parlamento Europeo ya ha sugerido suspender acuerdos comerciales vigentes hasta que Washington cese sus amenazas de anexión.
Más noticias en Urgente24
No sólo tormentas: Alerta del SMN por los fenómenos que se aproximan
La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más
Maher Carrizo respondió a la oferta de Boca y hay impacto en River
Luego de negociar por Villa, River cerró un sorpresivo acuerdo con Independiente Rivadavia
Ganancias vuelve a endurecerse y la presión fiscal sigue en ascenso