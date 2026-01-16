PBA acordó enero con los gremios bonaerenses (menos FEB, la izquierda)

La izquierda

“El incremento ofrecido hoy por el Gobierno no alcanza para recomponer los salarios de los docentes y no contempla la pérdida real del poder adquisitivo de nuestros ingresos, que vienen siendo los mismos desde octubre de 2025”, explicó la presidente de la FEB, Liliana Olivera.

Ella agregó que, en la práctica, para un maestro de grado que recién se inicia percibirá en febrero un aumento real de bolsillo de $37.475.

Y un preceptor sin antigüedad, cobrará un incremento de bolsillo de $27.631

“Son cifras muy pequeñas teniendo en cuenta que el último incremento fue en octubre de 2025. Entendemos las dificultades económicas que la Provincia ha hecho públicas, pero no podemos permitir que nuestros salarios se sigan deteriorando”, sostuvo Olivera.

La titular de FEB indicó que “es necesario dar continuidad a las negociaciones, con el objetivo puesto no sólo en intentar equiparar nuestros ingresos a la inflación, sino en recomponer verdaderamente los salarios de los educadores”.

--------------------------

Más noticias en Urgente24

No sólo tormentas: Alerta del SMN por los fenómenos que se aproximan

La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más

Maher Carrizo respondió a la oferta de Boca y hay impacto en River

Luego de negociar por Villa, River cerró un sorpresivo acuerdo con Independiente Rivadavia

Ganancias vuelve a endurecerse y la presión fiscal sigue en ascenso