En PBA la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) volvió a diferenciarse del resto de los gremios del Frente de Unidad –SUTEBA, UDOCBA y SADOP- y rechazó la propuesta salarial del 4,5% acumulado realizada por la gestión de Axel Kicillof. Debe recordarse que la titular de FEB, Liliana Olivera, fue candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, coalición del Partido de los Trabajadores Socialistas, el Partido Obrero e Izquierda Socialista.
PARITARIA 2026
PBA acordó enero con los gremios bonaerenses (menos FEB, la izquierda)
El Gobierno PBA acordó retroactivo a diciembre con proporcional del aguinaldo; y +3% en enero. No aceptó FEB, la izquierda.
La Administración Axel Kicillof, en un escenario de emergencia económica y de disputa por momentos abierta y a veces solapada con el Ejecutivo Nacional / Javier Milei, acordó un aumento salarial con la mayoría de los gremios docentes y los representantes gremiales de los trabajadores de la Ley 10.430 y leyes especiales de la Provincia.
La oferta es:
- un retroactivo a diciembre;
- un proporcional al medio aguinaldo y
- 3% en enero, respecto de los haberes vigentes a octubre.
De esta manera, los trabajadores provinciales percibirán en el salario de enero un 4,5% más y el compromiso de reapertura de las negociaciones en febrero.
El Gobierno de PBA: "Una vez más, es necesario advertir acerca del complejo contexto fiscal que atraviesa la Provincia producto del recorte de transferencias no automáticas por parte del Gobierno nacional y la brutal caída de la recaudación. A pesar de eso, el Gobierno provincial mantiene su compromiso con la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y seguirá trabajando para cumplir con sus obligaciones; en el mismo sentido, desde la gestión del Gobernador Axel Kicillof se ha priorizado el diálogo con las y los representantes gremiales y así lo seguirá haciendo."
La izquierda
“El incremento ofrecido hoy por el Gobierno no alcanza para recomponer los salarios de los docentes y no contempla la pérdida real del poder adquisitivo de nuestros ingresos, que vienen siendo los mismos desde octubre de 2025”, explicó la presidente de la FEB, Liliana Olivera.
Ella agregó que, en la práctica, para un maestro de grado que recién se inicia percibirá en febrero un aumento real de bolsillo de $37.475.
Y un preceptor sin antigüedad, cobrará un incremento de bolsillo de $27.631
“Son cifras muy pequeñas teniendo en cuenta que el último incremento fue en octubre de 2025. Entendemos las dificultades económicas que la Provincia ha hecho públicas, pero no podemos permitir que nuestros salarios se sigan deteriorando”, sostuvo Olivera.
La titular de FEB indicó que “es necesario dar continuidad a las negociaciones, con el objetivo puesto no sólo en intentar equiparar nuestros ingresos a la inflación, sino en recomponer verdaderamente los salarios de los educadores”.
