JD Vance, quizás el heredero de MAGA: Texto clave

El domingo 21/12/2025 J.D. Vance habló en AmericaFest 2025, evento de Turning Point, la organización conservadora cristiana organizada por Charlie Kirk, asesinado semanas antes. Ahora, Turning Point es liderada por su viuda, Erika Lane Kirk.

Aquí J.D. Vance en su esencia en aquella visita a Arizona:

erika kirk y jd vance JD Vance y Erika Lane Kirk.

Donald Trump y MAGA

¿Qué tal, Phoenix? Estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes en este día excepcional que cierra el increíble AmFest 2025. Son un público formidable y debo admitir que este día disipa una de mis mayores incertidumbres, porque al ver a Nicki Minaj declarar su apoyo a la verdad, el valor y la sabiduría, una vocecita insistente en mi cabeza me preguntaba si ella pensaba que me parecía al meme de J. D. Vance. Y resulta que, como confirmé cuando bajó las escaleras, Nicki Minaj sabe realmente cómo soy, y ese es el mayor cumplido que puedo imaginar.

(N. de la R.: Nicki Minaj tuvo un lapsus y llamó "asesino" a Vance durante su discurso en AmericaFest 2025. Ella quedó muy incómoda e intentó rectificarse. En su discurso Vance intentó superar la tensión).

Debo comenzar expresando mi gratitud. Erika, no puedo agradecerte lo suficiente tu fortaleza, tu elegancia y tus amables palabras de apoyo hacia esta administración y hacia mí. Tú lideras un movimiento increíble en Turning Point, y yo lucharé a tu lado, junto al presidente Trump y todos los patriotas presentes en esta sala, para defender el país que tanto amamos.

Y cuando digo que lucharé a tu lado, me refiero a todos ustedes, sin excepción. El presidente Trump no ha construido la mayor coalición política sometiendo a sus seguidores a interminables y contraproducentes pruebas de pureza. Él dice «Make America Great Again» porque todos los estadounidenses están invitados. No importa si son blancos o negros, ricos o pobres, jóvenes o viejos, del campo o de la ciudad, controvertidos o un poco aburridos, o algo intermedio.

Personas de todas las confesiones se unen a nuestra causa porque saben que el movimiento America First mejorará sus vidas, y también saben que a los demócratas no les importa nada más que, tal vez, convertir a sus hijos en transgénero.

Así que, si te gusta Estados Unidos, si quieres que todos seamos más ricos, más fuertes, más seguros y más orgullosos, tienes un lugar en este equipo.

No he traído una lista de conservadores a los que denunciar o excluir, y no me importa que algunas personas… Estoy seguro de que los medios de comunicación de noticias falsas me denunciarán después de este discurso. Pero permítanme decir simplemente que la mejor manera de honrar a Charlie es que ninguno de los que estamos aquí haga después de su muerte lo que él se negó a hacer en vida. Él nos invitó a todos aquí. Charlie nos invitó a todos aquí por una razón. Porque creía que cada uno de nosotros, que todos nosotros, teníamos algo interesante que decir, y confiaba en que ustedes se formaran su propia opinión.

Tenemos tareas mucho más importantes que cumplir que excluirnos unos a otros. Tenemos que construir, y el presidente Donald Trump es un constructor. Estamos construyendo un país mejor, y ustedes tienen su lugar legítimo en el éxito de su nación y en el éxito de este movimiento. Y construimos añadiendo, creciendo, no destruyendo.

Charlie Kirk también fue un gran constructor. Entendía que toda familia puede tener sus desacuerdos, sus conversaciones difíciles. Podemos aprender, mejorar y tratarnos mejor unos a otros. Podemos amarnos a pesar de nuestros desacuerdos. Pero para ganar hay que trabajar en equipo, y me siento honrado de formar parte del equipo de Turning Point, me siento honrado de formar parte de su equipo, y seguiré sintiéndolo.

vance trump.webp Donald Trump y JD Vance.

Los patriotas vs. Los ilegales

Todavía queda mucho trabajo importante por hacer, amigos míos. Apenas llevamos 1 año de esta administración, ni siquiera 1 año, pero estoy muy orgulloso de los logros del Presidente y de toda la Administración. En solo 1 año, hemos puesto fin a la crisis fronteriza de Joe Biden y Kamala Harris. El mes de diciembre marca el 7mo. mes sin cruces en la frontera sur. Más de 2.5 millones de inmigrantes ilegales han abandonado Estados Unidos, lo que supone la primera vez en más de 50 años que nuestro saldo migratorio es negativo, y esto es solo el principio.

Cuando se restablece lo que se supone que se debe hacer en la frontera, eso se refleja en todos los demás ámbitos. Los alquileres han bajado durante cuatro meses consecutivos y el número de estadounidenses nativos que hoy en día tienen trabajo es más alto que nunca.

Kamala Harris abrió la frontera y destruyó la economía, la Administración de Trump les ha ofrecido una tasa de migración neta negativa y mucha más creación de empleo. Los salarios reales por fin están aumentando. La inflación es la mitad de lo que era con los demócratas, los precios de la gasolina están en su nivel más bajo en años y, por fin, hemos dejado claro que en Estados Unidos creemos en el trabajo duro y en el mérito.

A diferencia de la izquierda, nos oponemos a cualquier forma de discriminación, y me gusta lo que Nikki ha dicho al respecto: no tratamos a nadie de forma diferente por su raza o su género. Por lo tanto, hemos relegado la DEI (N. de la R.: diversidad, equidad e inclusión, eje del discurso 'Woke') al basurero de la historia, que es donde debe estar. En los Estados Unidos de América, ya no tienes que disculparte por ser blanco. Y si eres asiático, no tienes que hablar de tu color de piel cuando solicitas el ingreso a la universidad, porque juzgamos a las personas por su personalidad, no por su origen étnico u otras características que no pueden controlar.

No te perseguimos por ser hombre, por ser heterosexual, por ser homosexual, por ser lo que seas. Lo único que exigimos es que seas un excelente patriota estadounidense. Y si lo eres, formas parte de nuestro equipo.

Basta con comparar las dos situaciones. Kamala Harris utilizó el gobierno para censurarlos. En la Administración de Trump, utilizamos el gobierno para proteger su libertad de expresión, ya sea en los campus universitarios o en el mercado digital de las ideas. Hoy en día, nuestro ejército acoge a los patriotas en lugar de despedirlos por negarse a aceptar una obligación ilegal de vacunación.

Y para honrar a Charlie, pero también para honrarlos a todos ustedes, nos esforzamos por poner fin a la plaga de la violencia de izquierda en los Estados Unidos de América. Perseguimos a las redes criminales de extrema izquierda, pero también perseguimos a los monstruos que las financian. No solo queremos perseguir al miembro de Antifa que lanzó un ladrillo a un agente del ICE. Queremos saber quién compró ese ladrillo, y también los perseguiremos.

Estamos devolviendo la salud a Estados Unidos gracias a nuestro excelente secretario de Salud y Servicios Sociales, Bobby Kennedy. Estamos reduciendo el precio de los medicamentos y purgando nuestro suministro de alimentos del veneno que se ha acumulado en él a lo largo de una generación.

robert Kennedy_JDVance Robert Kennedy y JD Vance.

America First y el futuro

Pero, amigos míos, aún queda mucho por hacer. Y aquellos que dicen: «Tenemos que hacer más, tenemos que ir más rápido», créanme, los escucho. La grandeza les espera a todos ustedes en el movimiento America First que estamos construyendo juntos, pero necesitamos su ayuda para lograrlo.

¿Quieren más enjuiciamientos? Muy bien, nosotros también. Donald Trump y yo tenemos una lista de los mejores jueces y fiscales capaces de impartir justicia más rápidamente, así que únanse a nosotros en la lucha contra las estúpidas reglas del Senado que se interponen en su camino.

¿Quieren expulsiones más rápidas? Entonces visiten ICE.gov/join, porque estamos formando un ejército de patriotas y necesitamos personas bondadosas que se preocupen por el país para ayudarnos a asegurar la frontera y hacerlo aún más rápido.

¿Quieren que los alquileres sigan bajando y que los salarios sigan subiendo como lo han hecho en los últimos meses? Entonces únanse a nosotros. No devuelvan el poder a quienes inicialmente hundieron la economía. Únanse al movimiento America First y siempre tendrán un lugar en nuestro gran equipo.

El próximo mes se cumplirá el primer aniversario oficial de la Administración de Trump y estoy muy orgulloso de nuestro historial hasta ahora. Hoy en día, los demócratas ya hablan de 2028 y parece que van a nominar a un liberal californiano que fue responsable de cortes generalizados de electricidad, de la apertura de las fronteras y del auge de bandas violentas incontroladas. Los demócratas simplemente dudan entre Gavin Newsom y Kamala Harris.

Y mientras tanto, ¿qué les ofrecen los demócratas? Debo decir, señoras y señores, que no están enviando a sus mejores elementos. Omar Fateh era el candidato de Ilhan Omar a la alcaldía de Mogadiscio… Quiero decir, de Minneapolis. Pequeño lapsus. (N. de la R.: Ironía de Vance).

El candidato demócrata al Senado por Maine me llama nazi, lo cual es bastante gracioso viniendo de un tipo que literalmente tiene un tatuaje nazi en el pecho.

Y en cuanto a Jasmine Crockett (N. de la R.: representante demócrata por Texas), su trayectoria habla por sí sola. Quiere ser senadora, aunque su imagen de chica de la calle es tan real como sus uñas.

Pregúntense qué tienen en común todas esas personas. La respuesta, por desgracia, es que son títeres. En realidad, no tienen ninguna importancia. Son los engranajes de una máquina que quiere empobrecerlos, debilitarlos y ponerlos en peligro en el país que construyeron sus antepasados.

los Vance.webp Usha Chilukuri Vance es la mujer de JD Vance, abogada estadounidense, de ascendencia india, y de religión hindú. Vance se bautizó católico apostólico romano en 2019.

Guerra a los 'Woke' y a los 'globalistas'

Y mientras el presidente Trump y yo hacemos todo lo posible por romper esa máquina, la izquierda sigue ahí, amigos míos, y sigue siendo muy poderosa. No se hagan ilusiones. Son los grupos militantes los que quieren envenenar a sus hijos con tratamientos hormonales sustitutivos y toxinas en sus reservas de agua. Son los consejos de administración de las empresas los que imponen cuotas de diversidad mientras se quejan de que Donald Trump ya no les permite deslocalizar los empleos estadounidenses al extranjero, y lloran por ello. Son los jueces de distrito rebeldes los que emiten órdenes judiciales nacionales cada vez que el presidente mueve un dedo. Son los fiscales de Soros los que aplaudieron mientras sus ciudades ardían.

¿Qué los une? Ganan cuando nuestro país pierde. Se enriquecen cuando ustedes se empobrecen. Contratan a los inmigrantes ilegales que traen para quitarles sus empleos. Beben buen vino en los países a los que deslocalizan sus empleos. Los censuran porque prefieren destruir la Constitución antes que arriesgarse a perder un debate. Traen a millones de votantes porque saben que no pueden ganar el debate con la gente que ya está aquí.

¿Saben qué más los une? Todos les vamos a dar una paliza en noviembre y cada año a partir de entonces.

Parte del sueño americano es la idea de que todos, cada uno de nosotros, estamos en el mismo equipo, que todos formamos parte de la misma familia estadounidense. Si quieren destruir eso, hagan lo que han hecho los demócratas, no solo en los últimos cinco años, sino en los últimos 30 o 40. Hagan que una raza sea enemiga de otra. Hagan que un género sea enemigo del otro. Hagan que los estadounidenses desconfíen y se desprecien unos a otros en lugar de amar a su país común.

Cuando pienso en algunos de los debates más apasionados que se producen en nuestro país, sobre la naturaleza de la ciudadanía, sobre lo que significa ser estadounidense, todo ello remite a una verdad evidente. Los estadounidenses anhelan una identidad y un sentido de pertenencia. Anhelamos encontrar nuestro lugar en el mundo, y no es de extrañar.

Durante muchos años, nuestros compatriotas estadounidenses se han enfrentado a una economía globalizada que ha homogeneizado las culturas y vaciado nuestras ciudades de su esencia. Los académicos y activistas imponen a todo el mundo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sus teorías sobre género y raza. Los gigantes tecnológicos utilizan sus plataformas de internet para censurar los artículos que cuestionan el discurso dominante de la extrema izquierda en nuestro país.

Embed JD Vance is dangerous not because he is weird or uncharismatic, or because he keeps changing his name and opinions, but because he is a fascist and a massive opportunist owned by the PayPal mafia, a group of white supremacists who openly admit they hate democracy pic.twitter.com/6CcKU1OHhm — Joni Askola (@joni_askola) January 8, 2026

Traducción: JD Vance es peligroso no porque sea raro o poco carismático, o porque cambie constantemente de nombre y de opiniones, sino porque es un fascista y un oportunista masivo propiedad de la mafia de PayPal, un grupo de supremacistas blancos que admiten abiertamente que odian la democracia. (N. de la R.: alusión a lo que todos saben, que Vance es un protegido de Peter Thiel).

Hijos de Dios

Más que nunca, puedo dar fe de ello, la gente habla de la identidad estadounidense y busca comprender lo que nos une. Pero quiero decir una cosa aquí. Lo único que realmente ha servido de ancla a los Estados Unidos de América es que hemos sido, y por la gracia de Dios siempre seremos, una nación cristiana.

Quiero ser claro, porque, por supuesto, los medios de comunicación que difunden información falsa distorsionarán todo lo que voy a decir. No estoy diciendo que haya que ser cristiano para ser estadounidense. Estoy diciendo algo más simple y más cierto. El cristianismo es la creencia de Estados Unidos. El lenguaje moral común desde la Revolución hasta la Guerra Civil y más allá. A lo largo de esta historia, los grandes debates de nuestro país siempre han girado en torno a la mejor manera, como pueblo, de complacer a Dios.

Piénsenlo, esta creencia ha inspirado nuestra comprensión de la ley y los derechos naturales, nuestro sentido del deber hacia nuestro prójimo, la convicción de que los fuertes deben proteger a los débiles y la creencia en la conciencia individual. Y nuestra famosa idea estadounidense de la libertad religiosa es un concepto cristiano.

Como todos somos criaturas de Dios, debemos respetar el camino de cada individuo hacia ese Dios. Pero en los últimos 50 años, se ha puesto énfasis en una cosa concreta: se ha librado una guerra contra los cristianos y el cristianismo en los Estados Unidos de América. Déjenme decirles que, de todas las guerras que Donald Trump ha puesto fin, esta es la que más nos enorgullece.

Durante décadas, la izquierda se ha esforzado por excluir el cristianismo de la vida nacional. Lo ha expulsado de las escuelas, de los lugares de trabajo, de los elementos fundamentales de la esfera pública. La libertad de religión se ha convertido en libertad frente a la religión. Y en una esfera pública desprovista de Dios, hemos obtenido un vacío. Y las ideas que han llenado ese vacío han explotado lo peor de la naturaleza humana, en lugar de elevarla.

No nos han dicho que somos hijos de Dios, sino hijos de tal o cual grupo identitario. Han sustituido el magnífico diseño de Dios para la familia, en el que los hombres y las mujeres podían confiar y al que podían volver, por la idea de que los hombres podían convertirse en mujeres siempre que tomaran las píldoras adecuadas proporcionadas por las grandes empresas farmacéuticas. Tenían todo el fervor religioso de un converso entusiasta, sin la gracia ni el perdón de un verdadero cristiano.

jdvance bautismo Bautismo católico apostólico romano de JD Vance.

Las Escrituras nos dicen: «Por sus frutos los conoceréis». Y podríamos preguntarnos: ¿cuáles son los frutos de estas personas y sus principios? Y la respuesta es un hombre llamado Tyler Robinson, que mató a mi amigo.

Piénsenlo. Tiene todo lo que la extrema izquierda espera de nuestros jóvenes. Rechazó el conservadurismo y la espiritualidad, los valores de una familia de un pueblo pequeño. Se mudó a un pequeño departamento, se volvió adicto al porno, se volvió adicto al odio y terminó acostándose con alguien que no sabe si es hombre o mujer.

Es una pesadilla, pero es el escenario que la izquierda ha presentado activamente como el que desea para las familias estadounidenses, y en particular para los jóvenes que están aquí presentes. Por eso precisamente debemos combatirlos.

Porque los frutos del verdadero cristianismo son hombres como Charlie Kirk. Los frutos del verdadero cristianismo son buenos esposos, padres pacientes, constructores de grandes cosas y cazadores de dragones y, sí, hombres dispuestos a morir por un principio si eso es lo que Dios les pide que hagan. Porque muchos de nosotros reconocemos que es mejor morir como patriota que vivir como cobarde.

Charlie Kirk

Les voy a contar algo que nunca he dicho públicamente, pero en los días posteriores a la muerte de Charlie, sufrí mucho. Estoy seguro de que muchos de ustedes también. Recuerdo haber visto todos los videos del asesinato, buscando pistas, tratando de entender lo que había sucedido. Intentaba ocultar a mi amigo y esa terrible bala que lo había alcanzado, pero trataba de mirar alrededor.

Pasé varias noches en vela seguidas, informándome sobre todas las teorías conspirativas, explorando todas las pistas. Cuando mi encantadora esposa, Usha, me dijo que fuera a acostarme, le respondí que le debía a Charlie intentar remover cada piedra. Y eso es lo que intenté hacer.

Recuerdo que me consumía el temor de que la muerte de Charlie no solo privara a una familia de su esposo o de un buen padre, sino que privara a nuestro movimiento de un gran aglutinador y un gran hombre de acción. Es la única vez que recuerdo que mi esposa me haya dicho que estaba realmente preocupada por mí. Me lo repitió varias veces.

Pero lo que me salvó no fue mentirme a mí mismo, sino aceptar la realidad de la lucha en la que estamos inmersos. La muerte de Charlie fue una pérdida inmensa, una pérdida irreparable. Hemos recibido un duro golpe, amigos míos, y no sirve de nada adornar las cosas o fingir que no ha pasado nada. Tenemos que aceptarlo.

Una política cristiana

Y lo que me salvó fue darme cuenta de que la historia de la fe cristiana, al igual que la de los Estados Unidos de América, es la de una pérdida inmensa seguida de una victoria aún mayor.

vance y francisco.webp JD Vance tuvo la última entrevista oficial que ofreció el papa Francisco.

Es una historia de noches muy oscuras seguidas de amaneceres muy luminosos. Lo que me salvó fue recordar la bondad inherente de Dios y el hecho de que su gracia abunda cuando menos se espera. No hace mucho, hace unas semanas, pasé un tiempo en un ministerio cristiano para hombres. Esto es lo que hacen. Acogen a hombres que sufren adicciones o viven en la calle y les ayudan a recuperarse. Les dan de comer. Les visten. Les ofrecen refugio y asesoramiento financiero. Ponen en práctica la mejor parte de la misión de Cristo.

Después de eso, almorcé con cuatro de esos hombres. Había dos hombres blancos, un hispano y un negro. Todos habían pasado por dificultades, cada uno a su manera. Algunos habían perdido el contacto con sus familias, a veces desde hacía mucho tiempo. Otros buscaban desesperadamente reencontrarse con sus hijos para poder verlos en Navidad. Pero todos habían logrado recuperarse. ¿Y qué los salvó? No fue una comunidad racial ni un agravio común. No fue una jerga filosófica. No fue un curso preparatorio para la DEI, ni ayuda social. Fue el hecho de que un hijo de carpintero murió hace 2000 años y cambió el mundo.

Si vas a casi cualquier banco de alimentos de este país, encontrarás cristianos que alimentan a los pobres. Si acudes a los adictos a las drogas cuyas familias ya ni siquiera les hablan, como mi madre en un momento de su vida, a menudo son los ministerios cristianos los que permanecen a su lado en los momentos más difíciles. Encontrarás cristianos sentados pacientemente junto a las camas de los hospicios, en las salas de recuperación y en todos los lugares del mundo donde la gente ha abandonado a los demás.

Y es esta verdad moral la que nos esforzamos por situar en el centro de nuestro trabajo en la Administración de Trump y en nuestro gran movimiento. Una verdadera política cristiana no puede limitarse a la protección de los niños por nacer o a la promoción de la familia, por importantes que sean estas cuestiones. Debe estar en el centro de nuestra comprensión global del gobierno.

Ucrania vs. Justicia Social

¿Por qué penalizamos a las empresas que deslocalizan los empleos estadounidenses al extranjero? Porque creemos en la dignidad inherente al trabajo humano y a cada persona que tiene un buen empleo en este país. ¿Por qué hemos trabajado, sin la ayuda del Congreso, para restringir los visados H-1B, por ejemplo? Porque creemos que es injusto que las empresas eludan la mano de obra estadounidense para recurrir a opciones menos costosas en el tercer mundo. ¿Por qué penalizamos a las empresas que deslocalizan los empleos estadounidenses al extranjero? Porque creemos en la dignidad inherente al trabajo humano y a cada persona que tiene un buen empleo en este país. ¿Por qué hemos trabajado, sin la ayuda del Congreso, para restringir los visados H-1B, por ejemplo? Porque creemos que es injusto que las empresas eludan la mano de obra estadounidense para recurrir a opciones menos costosas en el tercer mundo.

vance musk JD Vance y Elon Musk.

Ayudamos a los estadounidenses jubilados, en particular eliminando los impuestos sobre la seguridad social, porque creemos que hay que honrar a nuestro padre y a nuestra madre en lugar de enviar todo su dinero a Ucrania. Creemos que hay que cuidar de los pobres, por eso tenemos Medicaid, para que los más desfavorecidos puedan pagar sus medicamentos o llevar a sus hijos al médico. Y por eso nos indigna la injusticia de Tim Walz, que permite a los inmigrantes somalíes defraudar este programa por valor de miles de millones de dólares. Ese dinero debería destinarse a los estadounidenses, porque es para ellos para quien está destinado.

Ahora me gustaría concluir, amigos míos, pero los he escuchado, sé que algunos de ustedes están impacientes por la lentitud de los avances, y mi respuesta a eso es: bien. Sean impacientes. Utilicen ese deseo de justicia para su país como combustible para involucrarse en este movimiento de una manera más importante, mejor y más poderosa.

Librepensadores vs. Zombis

Sé que algunos de ustedes están desanimados por las disputas internas sobre una serie de cuestiones. No se desanimen. ¿No prefieren liderar un movimiento de librepensadores que a veces discrepan entre sí antes que una banda de zombis que reciben órdenes de George Soros?

george soros.jpg George Soros, odiados por la derecha estadounidense pero un discípulo suyo es secretario del Tesoro de Donald Trump....

Y sé que muchos de ustedes extrañan a nuestro querido amigo Charlie Kirk. Yo también. Extraño su optimismo. Extraño su energía. Extraño las llamadas telefónicas en las que elaborábamos estrategias para incitar a tal o cual miembro del Congreso republicano a moverse y actuar. Pero, sobre todo, extraño la sabiduría de Charlie.

Extraño su recordatorio de que la política no es un ensayo general ni un juego. Tomamos decisiones que salvarán a nuestro país y darán al pueblo estadounidense una nueva oportunidad de hacer realidad sus sueños. Si extrañan a Charlie Kirk, ¿prometen luchar por la causa por la que murió? ¿Prometen recuperar el país de manos de quienes le quitaron la vida? ¿Prometen ayudar a derrotar a los radicales que aplaudieron su muerte? ¿Prometen honrar su memoria teniendo fe en Dios, a quien él amaba?

Amigos míos, comprométanse a hacer estas cosas y les prometo la victoria. Les prometo fronteras cerradas y comunidades seguras. Les prometo buenos empleos y una vida digna. Solo Dios puede prometerles la salvación en el cielo, pero juntos podemos hacer realidad la promesa de la nación más grande de la historia de la Tierra.

Feliz Navidad, amigos míos. Sigamos luchando.