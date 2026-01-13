El proyecto de pena de muerte en Israel establece ejecución por ahorcamiento, tal como Irán

Según la propuesta, se podría imponer la pena de muerte incluso sin solicitud del fiscal.

Los veredictos solo requerirían una mayoría simple, no la unanimidad.

Los juicios serían conducidos por jueces militares de rango de teniente coronel o superior, y las ejecuciones se llevarían a cabo dentro de los 90 días siguientes a la sentencia firme, tras una orden de ejecución firmada por el juez, bajo la supervisión del servicio penitenciario.

Ben Gvir El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, celebró la votación distribuyendo dulces y luciendo un prendedor dorado con forma de soga junto a otros miembros de su partido Otzma Yehudit.

Media aprobación

La Knesset ya aprobó el proyecto de ley en la 1ra. de 3 lecturas o debate en el hemiciclo. Fue en noviembre, con 39 legisladores votando a favor y 16 en contra.

El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, celebró la votación distribuyendo dulces y luciendo un prendedor dorado con forma de soga junto a otros miembros de su partido Otzma Yehudit.

Ben-Gvir dijo más tarde que la soga simbolizaba "una de las opciones" para aplicar la pena de muerte, añadiendo otras opciones como "la silla eléctrica" y la "inyección letal".

Durante el debate, Ben-Gvir se refirió a la Asociación Médica de Israel, que declaró que la participación de los médicos en las ejecuciones es éticamente inaceptable.

Los asesores jurídicos del Comité de Seguridad Nacional del Knesset advirtieron que el proyecto de ley plantea graves problemas constitucionales, entre ellos la posibilidad de hacer obligatoria la pena de muerte y despojar efectivamente a los jueces de su discreción para dictar sentencia.

Según los asesores, el proyecto de ley se aplicaría únicamente a los palestinos juzgados bajo la ley militar en Cisjordania, creando un régimen jurídico separado y potencialmente conflictivo con los tratados internacionales de los que Israel es signatario.

Diario Haaretz: "Ninguna ley israelí vigente establece la pena de muerte –incluida la Ley sobre nazis y colaboradores nazis– y aplicar una medida de ese tipo en Cisjordania marcaría un cambio significativo respecto de la política legislativa de larga data de Israel."

La Asociación por los Derechos Civiles en Israel escribió que instaurar la pena de muerte "daría al Estado la autoridad para imponer la forma de castigo más severa y brutal que existe: la privación intencional de la vida humana".

La asociación de derechos civiles lo calificó como otro paso hacia el establecimiento de un "sistema legal racista diseñado para promover una aplicación selectiva, opresiva y sesgada de la ley contra los árabes palestinos mediante medios violentos y antidemocráticos".

----------------------

Más contenidos en Urgente24

Gallardo le abrió la puerta y River vendió a un campeón del mundo

Nuevos amores obligan a 'blanquear' la ruptura de Mauricio Macri y Juliana Awada

Rutas privadas: Peajes antes que obras en los Tramos Oriental y Conexión

Salud: El Gobierno anticipa el fin de dos prepagas históricas y problemas en una obra social

El Trece y su mala suerte: Apostó por una conductora y la bombardearon en redes