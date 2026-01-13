La Provincia de Buenos Aires sigue atrapada entre el déficit y la deuda

El resultado fue un déficit primario equivalente al 0,7% de los ingresos, mejor que el 1,0% negativo del año previo, aunque el déficit financiero se amplió hasta 6,0% de los ingresos.

Cinco años de rojo

Más allá del dato trimestral, el acumulado de los últimos cuatro trimestres al 3T25 confirma la fragilidad fiscal. La Provincia exhibe un margen operativo de apenas 2,6%, un déficit primario del 4,3% de los ingresos y un déficit fiscal del 7,4%, cifras que reflejan un deterioro significativo frente a los registros históricos.

En 15 de los últimos 20 años, el resultado primario fue deficitario, lo que configura un desempeño estructuralmente débil. Dentro de este cuadro, el déficit del sistema previsional emerge como uno de los principales focos de presión, al ubicarse en 3,9% de los ingresos, un nivel solo comparable con los máximos observados durante 2020 y 2021. Incluso excluyendo ese componente, el resultado primario habría sido negativo en 0,6% de los ingresos, lo que confirma que el problema trasciende lo previsional.

Otro punto crítico es la cobertura de intereses, que permanece ajustada. Otro punto crítico es la cobertura de intereses, que permanece ajustada.

El margen operativo equivale a 1,1 veces los intereses, una relación frágil que deja poco margen de maniobra ante shocks de ingresos, mayores tasas o dificultades de refinanciamiento.

Altos niveles de apalancamiento

El informe de Facimex es contundente al describir el perfil financiero del distrito. La Provincia de Buenos Aires presenta el mayor nivel de apalancamiento entre las jurisdicciones subnacionales que siguen los analistas. Al cierre del 3T25, el stock de deuda alcanzó US$11.600 millones, equivalente al 40,9% de los ingresos operativos, con una estructura dominada por deuda de mercado y bancaria, que representa 82% del total, y una fuerte exposición a moneda extranjera, cercana al 83%.

Descontando depósitos, la deuda neta se ubicó en US$10.900 millones, lo que equivale al 38,1% de los ingresos operativos. Este perfil no solo eleva el riesgo cambiario, sino que incrementa las necesidades de roll over en un contexto de acceso al crédito todavía limitado.

image

La liquidez es otro de los puntos más sensibles. Al cierre del trimestre, la Provincia contaba con depósitos por US$783 millones, apenas 2,7% de los ingresos y 6,7% de la deuda, ambos indicadores en mínimos desde 2016. Esa caja solo alcanza para cubrir 0,9 veces los vencimientos de deuda en divisas de los próximos 12 meses, estimados en US$828 millones, lo que deja a la administración expuesta a cualquier evento adverso en el frente financiero.

El mercado exige señales

Pese al acuerdo con los bonistas remanentes del canje 2021, la Provincia todavía está lejos de normalizar plenamente su relación con los mercados. El bono Buenos Aires 2037A rinde alrededor de 12,3%, un nivel que refleja tanto el riesgo crediticio como el historial de incumplimientos y reestructuraciones. La ausencia de instrumentos de corto plazo en la curva dificulta, además, estimar con precisión el costo de una eventual emisión, un factor que sigue postergando cualquier intento concreto de volver a financiarse.

Para los analistas, el desafío central pasa por revertir el déficit primario y converger hacia un superávit superior al 1,5% de los ingresos, condición necesaria para garantizar la sostenibilidad de la deuda y comenzar a recomponer la confianza del mercado. Sin ese giro, la Provincia continuará operando con márgenes estrechos, liquidez limitada y un nivel de apalancamiento que condiciona su política fiscal y financiera.

image

