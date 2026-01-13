La Provincia de Buenos Aires avanza hacia un escenario fiscal cada vez más exigente, con cinco años consecutivos de déficit primario y un perfil de deuda que continúa tensionando su posición financiera. El último Credit Update de Facimex Valores expone con números concretos que, pese a algunos ajustes recientes en el gasto, el distrito más grande del país todavía está lejos de recomponer un track record fiscal que le permita mejorar su liquidez, reducir el apalancamiento y recuperar de manera sostenible el acceso al crédito externo.
PANORAMA DELICADO
La Provincia de Buenos Aires sigue atrapada entre el déficit y la deuda
Provincia de Buenos Aires avanza hacia un escenario fiscal cada vez más exigente, con cinco años consecutivos de déficit primario
El acuerdo alcanzado en el tercer trimestre de 2025 con los holdouts del canje 2021 representó un avance relevante en términos de normalización financiera, al elevar la adhesión al 99,1%. Sin embargo, el mercado sigue observando con cautela una estructura fiscal que arrastra desequilibrios de larga data y limita cualquier intento de volver a financiarse a tasas razonables.
Un alivio parcial en el margen
Durante el tercer trimestre, las autoridades provinciales lograron contener el crecimiento del gasto en línea con la evolución de los ingresos, lo que permitió una mejora marginal del resultado operativo. El margen operativo alcanzó el 6,3%, apenas por encima del 5,5% registrado en el 3T24, en un contexto donde los ingresos operativos crecieron 5% interanual real y los gastos operativos avanzaron 4% real.
Hacia el interior del gasto, el componente salarial mostró un incremento del 6% interanual real, aunque su peso relativo descendió a 44,1% de los gastos operativos, el nivel más bajo de la serie histórica. En paralelo, el gasto de capital creció 5% real, una fuerte desaceleración frente a los picos del 1T25 y 2T25, cuando había aumentado 80% y 67% real, respectivamente, influido en buena medida por la baja base de comparación del primer semestre de 2024.
El resultado fue un déficit primario equivalente al 0,7% de los ingresos, mejor que el 1,0% negativo del año previo, aunque el déficit financiero se amplió hasta 6,0% de los ingresos.
Cinco años de rojo
Más allá del dato trimestral, el acumulado de los últimos cuatro trimestres al 3T25 confirma la fragilidad fiscal. La Provincia exhibe un margen operativo de apenas 2,6%, un déficit primario del 4,3% de los ingresos y un déficit fiscal del 7,4%, cifras que reflejan un deterioro significativo frente a los registros históricos.
En 15 de los últimos 20 años, el resultado primario fue deficitario, lo que configura un desempeño estructuralmente débil. Dentro de este cuadro, el déficit del sistema previsional emerge como uno de los principales focos de presión, al ubicarse en 3,9% de los ingresos, un nivel solo comparable con los máximos observados durante 2020 y 2021. Incluso excluyendo ese componente, el resultado primario habría sido negativo en 0,6% de los ingresos, lo que confirma que el problema trasciende lo previsional.
El margen operativo equivale a 1,1 veces los intereses, una relación frágil que deja poco margen de maniobra ante shocks de ingresos, mayores tasas o dificultades de refinanciamiento.
Altos niveles de apalancamiento
El informe de Facimex es contundente al describir el perfil financiero del distrito. La Provincia de Buenos Aires presenta el mayor nivel de apalancamiento entre las jurisdicciones subnacionales que siguen los analistas. Al cierre del 3T25, el stock de deuda alcanzó US$11.600 millones, equivalente al 40,9% de los ingresos operativos, con una estructura dominada por deuda de mercado y bancaria, que representa 82% del total, y una fuerte exposición a moneda extranjera, cercana al 83%.
Descontando depósitos, la deuda neta se ubicó en US$10.900 millones, lo que equivale al 38,1% de los ingresos operativos. Este perfil no solo eleva el riesgo cambiario, sino que incrementa las necesidades de roll over en un contexto de acceso al crédito todavía limitado.
La liquidez es otro de los puntos más sensibles. Al cierre del trimestre, la Provincia contaba con depósitos por US$783 millones, apenas 2,7% de los ingresos y 6,7% de la deuda, ambos indicadores en mínimos desde 2016. Esa caja solo alcanza para cubrir 0,9 veces los vencimientos de deuda en divisas de los próximos 12 meses, estimados en US$828 millones, lo que deja a la administración expuesta a cualquier evento adverso en el frente financiero.
El mercado exige señales
Pese al acuerdo con los bonistas remanentes del canje 2021, la Provincia todavía está lejos de normalizar plenamente su relación con los mercados. El bono Buenos Aires 2037A rinde alrededor de 12,3%, un nivel que refleja tanto el riesgo crediticio como el historial de incumplimientos y reestructuraciones. La ausencia de instrumentos de corto plazo en la curva dificulta, además, estimar con precisión el costo de una eventual emisión, un factor que sigue postergando cualquier intento concreto de volver a financiarse.
Para los analistas, el desafío central pasa por revertir el déficit primario y converger hacia un superávit superior al 1,5% de los ingresos, condición necesaria para garantizar la sostenibilidad de la deuda y comenzar a recomponer la confianza del mercado. Sin ese giro, la Provincia continuará operando con márgenes estrechos, liquidez limitada y un nivel de apalancamiento que condiciona su política fiscal y financiera.
