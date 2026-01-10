Gallardo le abrió la puerta y River vendió a un campeón del mundo

Durante su primer año no terminó de asentarse, jugando en muchos encuentros como lateral derecho, y es por eso que a mediados de 2024 cuando se dio el regreso de Marcelo Gallardo a River se definió que Boselli se marche a préstamo a Estudiantes de La Plata. En el Pincha tuvo un buen nivel y es por eso que a mediados de 2025 el Muñeco pidió la repesca del charrúa para que sea una variante en la zaga.

La realidad es que Boselli ni antes de ni después de su cesión en el Pincha terminó rindiendo con la camiseta de River y por ese motivo se empezó a buscar su salida para este mercado de pases. Getafe apareció con una oferta seductora para el jugador y finalmente la dirigencia aceptó desprenderse de él para hacer caja y buscar otras opciones en la última línea.

