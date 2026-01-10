River está llevando a cabo un mercado de pases más que activo donde ya sumó varias caras nuevas para que Marcelo Gallardo diseñe a su nuevo equipo modelo 2026. Al mismo tiempo el Millonario también empezó a darle salida a varios jugadores y ahora se confirmó la salida de un campeón del mundo vendido al fútbol español.
TRATO HECHO
Gallardo le abrió la puerta y River vendió a un campeón del mundo
En las últimas horas River terminó de acordar la salida de un futbolista que llegó como gran promesa a la institución.
La idea de River para este mercado de pases fue traer jugadores específicos haciendo inversiones inteligentes con un presupuesto máximo para gastar de 22 millones de euros. Hasta el momento se consolidaron las llegadas de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña con solamente un gasto total de 8 millones de euros limpios.
Por otra parte Stéfano Di Carlo, presidente de River, diseñó un plan para bajar el gasto dejando ir a jugadores con contratos sumamente altos que ya no estaban rindiendo como el club demanda y es por eso que se marcharon pesos pesados como Enzo Pérez, Milton Casco, Pity Martínez, Nacho Fernández y Miguel Borja con la culminación de sus contratos.
Ahora lo que pretende la dirigencia de River es empezar a hacer caja con ventas y finalmente en el día de hoy se confirmó la salida de un futbolista que no iba a ser tenido en cuenta como prioridad para Marcelo Gallardo. En las últimas horas se consolidó la venta de Sebastián Boselli al Getafe de España en 1,5 millones de dólares por el 50% de la ficha.
River y una apuesta que no resultó
Sebastián Boselli llegó a River en agosto del 2023 como una de las grandes promesas del fútbol sudamericano en cuanto a defensores se refiere. El Charrúa había sido una pieza fundamental en el Uruguay que se consagró Campeón del Mundo Sub20 en la competencia que se llevó a cabo en la Argentina, por lo que nadie dudó en su momento de hacer una inversión de 4,4 millones de dólares por el joven formado en Defensor Sporting.
Durante su primer año no terminó de asentarse, jugando en muchos encuentros como lateral derecho, y es por eso que a mediados de 2024 cuando se dio el regreso de Marcelo Gallardo a River se definió que Boselli se marche a préstamo a Estudiantes de La Plata. En el Pincha tuvo un buen nivel y es por eso que a mediados de 2025 el Muñeco pidió la repesca del charrúa para que sea una variante en la zaga.
La realidad es que Boselli ni antes de ni después de su cesión en el Pincha terminó rindiendo con la camiseta de River y por ese motivo se empezó a buscar su salida para este mercado de pases. Getafe apareció con una oferta seductora para el jugador y finalmente la dirigencia aceptó desprenderse de él para hacer caja y buscar otras opciones en la última línea.
