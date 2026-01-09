Sebastián Villa terminó la novela y confirmó su futuro tras la oferta de River

Durante los últimos días uno de los nombres más sonados en el fútbol argentino fue Sebastián Villa, quien abiertamente reflejó sus ganas de convertirse en refuerzo de River. Los días pasaron y parece que finalmente la novela llegó a su fin ya que se confirmó cuál será el futuro del colombiano de Independiente Rivadavia.
“He visto el interés y con mi representante hemos tomado la decisión. Le dije que sí, que me gustaría jugar en River. Es mi futuro y el de mi familia, quiero seguir creciendo. Soy un tipo muy fuerte de la cabeza. Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo, no tengo problema. Si se me da esta oportunidad, la voy a aprovechar de la mejor manera”, afirmó el propio Sebastián Villa en Picado TV.
La situación generó de por sí mucha controversia entre los hinchas de River, no por lo que fue su pasado en Boca sino por las dos causas de violencia de género donde en una de ellas fue declarado culpable mientras que en la otra fue sobreseído por falta de mérito. Finalmente fue Stéfano Di Carlo, mandamás Millonario, el que dio de baja la chance de que llegue Villa por su altísimo precio no solo económico sino el costo político que simbolizaba su contratación.
Sebastián Villa se muda a Brasil
Uno de los clubes que apareció como interesado era el Santos, propuesta que Villa en primera instancia rechazó para esperar un llamado de River pero finalmente el Millonario no movió más fichas. El que ahora sí apretó el acelerador para quedárselo es Cruzeiro y todo apunta a que la próxima semana el colombiano llegará a Brasil para sumarse al equipo de Belo Horizonte.
“Por 7 millones y medio de dólares, Sebastián Villa está muy cerca de convertirse en refuerzo de un equipo brasileño. Ese equipo es Cruzeiro. Villa ya dio el visto bueno para negociar”, afirmó Silvio Chattas en TyC Sports. De esta manera, la chance de llegar a River quedó atrás y ahora el colombiano piensa en mudarse al país vecino.
River ahora mismo está tratando de destrabar la llegada de Maher Carrizo, extremo perteneciente a Vélez por el que está dispuesto a poner 6,5 millones de dólares por el 50% de la ficha. Otro por lo que sigue esperando es Santino Andino, una operación sumamente compleja por la intención del atacante de Godoy Cruz de marcharse directamente a Europa.
