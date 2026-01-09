Sebastián Villa terminó la novela y confirmó su futuro tras la oferta de River

La situación generó de por sí mucha controversia entre los hinchas de River, no por lo que fue su pasado en Boca sino por las dos causas de violencia de género donde en una de ellas fue declarado culpable mientras que en la otra fue sobreseído por falta de mérito. Finalmente fue Stéfano Di Carlo, mandamás Millonario, el que dio de baja la chance de que llegue Villa por su altísimo precio no solo económico sino el costo político que simbolizaba su contratación.