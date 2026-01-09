Bombazo: Aseguran que River está a un paso de sacarle la figura a Vélez

En ese sentido, el periodista Hernán Castillo aseguró: “Anoche (8 de enero), bien tarde, River y Vélez quedaron muy cerca de acordar el pase de Maher Carrizo al equipo de Gallardo por 6 millones de dólares por el 50 % del fichaje. Así, el futbolista jugará en River desde esta temporada”.

Horas antes ya se había revelado que el Millonario volvía a la carga por el joven de 19 años, cuando parecía que otros nombres eran prioridad en este mercado.

Si se concreta lo informado por Castillo, Carrizo podría convertirse en el cuarto refuerzo de River, aunque no se descarta que algún otro jugador llegue antes.

Independientemente de la negociación por el jugador de Vélez, otro de los futbolistas que podría llegar a River en las próximas horas es el defensor de San Lorenzo, Jhohan Romaña.

El periodista partidario del Ciclón, Bautista Dell’Acqua, aseguró que la llegada del colombiano podría cerrarse incluso este viernes 9 de enero. La cifra rondaría los 3 millones de dólares netos por el 50 % del pase.

Otro de los futbolistas por los que River mantuvo charlas activas es Santino Andino, aunque todo indica que el joven de Godoy Cruz continuará su carrera en Europa.

Hasta el momento, los tres jugadores que ya incorporó el equipo de Marcelo Gallardo son Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña.

Por la forma en la que el Millonario se sigue moviendo en el mercado de pases, queda en evidencia que la prioridad para el Muñeco es reforzar la faceta ofensiva y sumar un marcador central.

Los primeros partidos de River en el Torneo Apertura serán:

Fecha 1: vs. Barracas Central (V) – Sábado 24 de enero, 17.00

vs. Barracas Central (V) – Sábado 24 de enero, 17.00 Fecha 2: vs. Gimnasia de La Plata (L) – Miércoles 28 de enero, 20.00

vs. Gimnasia de La Plata (L) – Miércoles 28 de enero, 20.00 Fecha 3: vs. Rosario Central (V) – Domingo 1 de febrero, 21.30

