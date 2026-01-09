La razón por la que las inversiones en UVA ya no protegen tu ahorro contra la inflación

Inflación baja: ¿El enemigo silencioso del ahorro en UVA?

El menor atractivo de los plazos fijos ajustables se vincula directamente con la desaceleración de la inflación. A diferencia de años anteriores, cuando la suba de precios de dos dígitos impulsaba a los ahorristas a buscar cobertura en instrumentos indexados, la inflación mensual ahora se mantiene en un dígito bajo. Esto hace que las inversiones UVA pierdan protagonismo, ya que los rendimientos ajustados por CER dependen directamente de la evolución del índice de precios al consumidor.

El resultado es que, aunque los depósitos totales del sector privado crecieron 0,6% real en diciembre, el avance estuvo concentrado en los depósitos a la vista remunerados y en los plazos fijos no ajustables, que crecieron 10,3% real interanual. Los depósitos UVA, por el contrario, representan hoy menos del 0,1% del PIB, una proporción marginal dentro del total de colocaciones en pesos.

Cambios en la composición del ahorro: ¿Qué instrumentos ganan terreno?

El retroceso de los UVA provocó un cambio estructural en el ahorro en pesos. Los depósitos no ajustables concentran $52,1 billones, mientras que los ajustables por CER/UVA y tipo de cambio permanecen por debajo de los $700.000 millones. Esto refleja un giro hacia inversiones menos sensibles a la inflación, pero con menor cobertura frente a la pérdida de valor de los pesos.

Por otro lado, los depósitos a la vista remunerados se expandieron 15,5% real en diciembre, convirtiéndose en la opción preferida para quienes buscan liquidez inmediata

El derrumbe de los plazos fijos UVA pone en evidencia que no todos los instrumentos considerados “seguros” cumplen su función en cualquier contexto.

