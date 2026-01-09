Durante años, los depósitos a plazo fijo ajustados por UVA fueron las inversiones predilectas para los ahorristas argentinos que buscaban proteger su dinero de la inflación. Sin embargo, los datos más recientes del Banco Central muestran un cambio radical en esa dinámica.
La razón por la que las inversiones en UVA ya no protegen tu ahorro contra la inflación
El derrumbe de los plazos fijos UVA pone en evidencia que no todas las inversiones consideradas “seguros” cumplen su función en cualquier contexto.
La demanda por estos instrumentos se desplomó durante 2025, dejando al descubierto un giro inesperado en el comportamiento del ahorro en pesos.
Según el Informe Monetario Mensual del BCRA, los depósitos ajustables por CER/UVA y tipo de cambio cayeron 37,5% en términos reales interanuales. Esto evidencia que las inversiones que antes eran consideradas “seguras” frente a la suba de precios hoy perdieron peso dentro del sistema financiero, afectando a miles de ahorristas que confiaban en su estabilidad.
¿Qué pasó con los depósitos UVA tradicionales y precancelables?
El detalle del informe revela que dentro del segmento ajustable, los plazos fijos UVA tradicionales se contrajeron 75,3% real en comparación con 2024. En paralelo, los UVA precancelables retrocedieron 80,6% interanual real. Aunque en diciembre hubo un aumento nominal mensual, este no alcanzó para compensar la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación acumulada.
El stock promedio mensual de depósitos ajustables cayó a $698.400 millones, frente a $840.500 millones un año antes, medido a precios constantes. Esta caída profundizó la tendencia descendente iniciada en años anteriores, que había comenzado a mostrar señales de fragilidad cuando la inflación se movía hacia picos más bajos.
Inflación baja: ¿El enemigo silencioso del ahorro en UVA?
El menor atractivo de los plazos fijos ajustables se vincula directamente con la desaceleración de la inflación. A diferencia de años anteriores, cuando la suba de precios de dos dígitos impulsaba a los ahorristas a buscar cobertura en instrumentos indexados, la inflación mensual ahora se mantiene en un dígito bajo. Esto hace que las inversiones UVA pierdan protagonismo, ya que los rendimientos ajustados por CER dependen directamente de la evolución del índice de precios al consumidor.
El resultado es que, aunque los depósitos totales del sector privado crecieron 0,6% real en diciembre, el avance estuvo concentrado en los depósitos a la vista remunerados y en los plazos fijos no ajustables, que crecieron 10,3% real interanual. Los depósitos UVA, por el contrario, representan hoy menos del 0,1% del PIB, una proporción marginal dentro del total de colocaciones en pesos.
Cambios en la composición del ahorro: ¿Qué instrumentos ganan terreno?
El retroceso de los UVA provocó un cambio estructural en el ahorro en pesos. Los depósitos no ajustables concentran $52,1 billones, mientras que los ajustables por CER/UVA y tipo de cambio permanecen por debajo de los $700.000 millones. Esto refleja un giro hacia inversiones menos sensibles a la inflación, pero con menor cobertura frente a la pérdida de valor de los pesos.
Por otro lado, los depósitos a la vista remunerados se expandieron 15,5% real en diciembre, convirtiéndose en la opción preferida para quienes buscan liquidez inmediata
