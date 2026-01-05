Ex ejecutivo de Chevron busca US$2.000 millones para invertir en Venezuela

He recibido una docena de llamadas de posibles inversores en las últimas 24 horas. El interés en Venezuela ha pasado de cero al 99 %. He recibido una docena de llamadas de posibles inversores en las últimas 24 horas. El interés en Venezuela ha pasado de cero al 99 %.

Sin embargo, la nota de FT alerta que las empresas petroleras tienen dudas sobre invertir en el país caribeño:

Pero las tres principales petroleras estadounidenses han recibido con cautela el pedido de inversión de Trump debido a las preocupaciones sobre la inestabilidad política, un historial de activos expropiados en Venezuela y las enormes sumas necesarias para aumentar la producción.

Las grandes empresas ni siquiera fueron consultadas por sus posibilidades de inversión antes de la destitución de Maduro:

“Ninguno de los actores de la industria que tienen el capital y la experiencia para invertir en Venezuela fueron asesorados o consultados antes de la destitución de Maduro o de las declaraciones del presidente de ayer”, dijo una fuente al mismo medio.

El plan de inversión de Amos

El memorando para inversores preparado por Amos, al que ha tenido acceso el Financial Times, está fechado en diciembre de 2025. Indica que el fondo pretende adquirir entre 20.000 y 50.000 barriles diarios de producción de petróleo y 500.000 barriles de reservas de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Prevé una salida en un plazo de cinco a siete años y una rentabilidad de la inversión de dos veces y media.

Otros inversores

Aunque otros inversores del sector podrían estar interesados en invertir, aún las condiciones no están claras y las históricas expropiaciones de Venezuela frenan a las empresas. Varias petroleras extranjeras todavía esperan pagos del Estado venezolano en contrapartida por haber tenido que ceder sus capitales.

Financial Times pone como ejemplo a un aliado de Donald Trump:

Harold Hamm, el magnate estadounidense del esquisto y destacado donante de Trump, dijo al FT que su compañía Continental Resources consideraría invertir en Venezuela bajo las circunstancias adecuadas.

"Si bien no tenemos planes inmediatos con respecto a Venezuela, creemos que el país tiene un potencial de recursos significativo y con una mejor estabilidad regulatoria y gubernamental definitivamente consideraríamos inversiones futuras", dijo.

