Javier Milei, con competencia confirmada: "Venezuela será el principal aliado de USA"

Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca. 

Javier Milei dejó de estar a la moda en la Casa Blanca, que ahora se concentra en el petróleo de Venezuela. A remar con recursos propios.

5 de enero de 2026 - 13:27

LUNES 5 DE ENERO DE 2026. Un fuerte cambio del escenario internacional impactó a Javier Milei con la captura y sustracción que Estados Unidos ejecutó sobre el dictador Nicolás Maduro en el territorio de Venezuela. El presidente argentino, fuertemente alineado con Donald Trump, dejó de ser el tema principal en la agenda latinoamericana de la Casa Blanca, que hace poco más de un mes atendía sus pedidos de rescate económico de manera directa mediante el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El nuevo panorama impuso a la situación venezolana como central, no solo por la ejecución de una polémica maniobra militar en territorio extranjero por parte de las fuerzas estadounidenses, sino también por el golpe de efecto que esto podría significar en el mercado mundial de la energía y más concretamente el petróleo. En ese sentido, el propio Trump se anticipó a la instalación de un gobierno venezolano que atienda directamente sus comandos hasta una potencial estabilización.

Esto último podría ser ejecutado por la oposición al chavismo, donde se mostraron abiertos a responder a las necesidades de Washington en una de las avanzadas geopolíticas más importantes de las últimas décadas. Al respecto, la líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que Venezuela pasará a ser "el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos", una posición que hasta hace pocos días era soñada por Milei.

Ya sin el escudo de la agenda estadounidense, en Balcarce 50 intentarán acelerar las reformas internas y ganar centralidad nuevamente para no perder la vacante de "socio" que la Casa Blanca pretende ocupar en la región para frenar el avance de China. En el medio, desafíos legislativos y financieros con grandes vencimientos llegando y una economía que todavía carece de velocidad para el crecimiento.

Corina Machado en X:

Mar&iacute;a Corina Machado en X.&nbsp;

María Corina Machado en X.

Esto pasa al mediodía en Urgente24:

El dólar reacciona con tensa calma a los cambios internacionales

Tras una primera rueda anual con mucha aceleración del precio, la divisa estadounidense retrocedió levemente en gran parte del mercado con la versión mayorista cotizando en 1.474 pesos. El minorista, mientras tanto, mantuvo la línea de 1.495 pesos.

Dólar X 2P

Se complica Rosario en los primeros días de Monteoliva

Al hacer un análisis de lo que dejó el año pasado, la Provincia registró un total de 204 homicidios. De esta manera, el 2024 y 2025 se consolidaron como los dos años menos violento del siglo, lo cual celebra Maximiliano Pullaro. Sin embargo, el comienzo del 2026 no deja buenos indicadores en Rosario.

El inicio de 2026 no dejó buenas señales. En menos de una semana del arranque de un nuevo año, Rosario ya sumó tres homicidios.

Batalla por la Boleta Única en PBA

El debate sobre cómo se elige y quién puede volver a competir empezó a ganar volumen en la provincia de Buenos Aires. Aunque 2026 no es un año electoral, la Legislatura bonaerense volvió a convertirse en el escenario donde oficialismo y oposición proyectan sus estrategias rumbo a 2027. Reelección indefinida versus Boleta única.

Así las cosas, el gobierno de Axel Kicillof y La Libertad Avanza avanzan con agendas opuestas que reabren discusiones de fondo sobre el sistema político provincial.

Por un lado, el Ejecutivo bonaerense se prepara para insistir con una iniciativa que habilite las reelecciones indefinidas de intendentes y otros cargos locales. Por el otro, el espacio libertario busca instalar la Boleta Única de Papel como eje central de su ofensiva legislativa en la Provincia.

Problemas para Javier Milei con la Policía Secreta

Los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón presentaron este lunes (05/01) una “acción de amparo” para que la Justicia declare la “inconstitucionalidad” y la “nulidad absolutadel DNU 941/2025, que modifica la Ley Nacional de Inteligencia.

Ferraro y Frade, de la bancada de la Coalición Cívica, y Paulón, de Provincias Unidas, pidieron además una medida cautelar para la suspensión de los efectos y la vigencia del decreto, así como de toda normativa o acto dictado en su cumplimiento.

