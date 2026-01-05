Javier Milei, con competencia confirmada: "Venezuela será el principal aliado de USA"

LUNES 5 DE ENERO DE 2026. Un fuerte cambio del escenario internacional impactó a Javier Milei con la captura y sustracción que Estados Unidos ejecutó sobre el dictador Nicolás Maduro en el territorio de Venezuela. El presidente argentino, fuertemente alineado con Donald Trump, dejó de ser el tema principal en la agenda latinoamericana de la Casa Blanca, que hace poco más de un mes atendía sus pedidos de rescate económico de manera directa mediante el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
El dólar reacciona con tensa calma a los cambios internacionales
Tras una primera rueda anual con mucha aceleración del precio, la divisa estadounidense retrocedió levemente en gran parte del mercado con la versión mayorista cotizando en 1.474 pesos. El minorista, mientras tanto, mantuvo la línea de 1.495 pesos.
Deja tu comentario