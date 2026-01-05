Javier Milei, con competencia confirmada: "Venezuela será el principal aliado de USA"

Live Blog Post

Al hacer un análisis de lo que dejó el año pasado, la Provincia registró un total de 204 homicidios. De esta manera, el 2024 y 2025 se consolidaron como los dos años menos violento del siglo, lo cual celebra Maximiliano Pullaro. Sin embargo, el comienzo del 2026 no deja buenos indicadores en Rosario.

El inicio de 2026 no dejó buenas señales. En menos de una semana del arranque de un nuevo año, Rosario ya sumó tres homicidios.

