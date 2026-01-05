Nicolás Maduro se enfrenta a la justicia de NYC y Delcy Rodríguez jura como presidenta

LUNES 5 DE ENERO DE 2026. La captura y extracción de Nicolás Maduro de Venezuela convulsionó a la región y al mundo durante el fin de semana, dando paso a la etapa judicial de un caso que promete marcar la geopolítica global. En los tribunales federales del Distrito Sur de Nueva York, la justicia estadounidense juzgará al dictador caribeño capturado por la DEA por cargos de "narcoterrorismo" y otros delitos que serán el justificativo de Washington ante la comunidad internacional para explicar la maniobra en suelo venezolano.
Ex embajadora de Venezuela en Argentina: " No reconocemos a Delcy Rodríguez, pero..."
En la Ciudad de Buenos Aires, la ex embajadora de Venezuela en Argentina, Elisa Trotta, en el marco de una reunión de emergencia del Consejo Venezolano, dijo que la vice de Maduro, Delcy Rodríguez, actual presidenta interina a la que Estados Unidos dejaría gobernar si le garantiza el “acceso total” al petróleo, es responsable tanto como Maduro de la persecución política, de la diáspora venezolana, de las ejecuciones extrajudiciales y de la desaparición forzada del gendarme Nahuel Gallo y de otros civiles extranjeros.
“Delcy Rodríguez igual que Nicolás Maduro es una fuerza de ocupación a la cual no reconocemos. Eso no significa que entendamos la complejidad del proceso de transición que enfrenta Venezuela. Delcy tiene muy claro que si no hace lo correcto, como lo dijo Donald Trump, su destino será aún peor que el de Maduro y Cilia Flores”, dijo.
"No es hora de analizar el Derecho Internacional Penal, es hora de ponerse del lado correcto de la historia", aseveró.