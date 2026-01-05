Es viral: El anime que recrea la captura de Nicolás Maduro rompe Internet

Más allá de la viralidad, el anime muestra cómo la política contemporánea se filtra en la cultura visual global: la gravedad de un operativo militar se convierte en una ficción en la que conviven acción, drama y estilización estética, dejando al espectador en una posición extraña entre el entretenimiento y el análisis político.

image La captura de Nicolás Maduro se transformó en un anime viral que recrea el operativo con estilo japonés, helicópteros y soldados.

Incluso algunos analistas venezolanos aseguran que esta reinterpretación visual contribuye a normalizar la presencia de EE.UU. en intervenciones extranjeras, algo que en otros contextos habría generado debate exclusivamente diplomático. Será que el país norteamericano finalmente pudo con "Súper Bigote", el dibujo animado distribuido por el régimen venezolano que ponía a Maduro como un superhéroe, con traje y capa.

El fenómeno de Maduro arrasa en todos lados: Dibujitos, buzos y más

El efecto viral no quedó solo en X, puesto que la cultura popular también reaccionó. Por ejemplo, la imagen de Maduro esposado con un buzo azul Origin USA disparó la venta de esta prenda con la frase irónica "Welcome to America", y el conjunto Nike Tech Fleece que llevaba se agotó también en varias tiendas online, según reportó Nike News y medios especializados en e-commerce.

image Toda Internet reaccionó con humor y se volvieron virales productos asociados al arresto, como la ropa que el dictador venezolano llevaba puesta.

También hay que recordar, en 2021, un episodio del dibujito animado Pinky y Cerebro titulado "The Pinktator", donde los personajes de Warner Bros. critican con humor al dictador venezolano, a Kim Jong-un y a Vladimir Putin, destacando las fallas en sus gestiones y el exceso de su poder.

Cerebro le dice al venezolano: "Tu ego no es lo único inflado, también lo está tu moneda. Aquí tiene 10 millones de bolívares, ve y cómprate un chicle", en referencia a los enormes niveles de inflación de su país, la más alta de Latinoamérica (cuando salió el episodio, fue de aproximadamente 686% según datos oficiales, aunque en 2019 y 2020 había sido de 9.585% y de 2.959%, respectivamente).

tweet-1689272388809113600

Ver posteo original en X

En definitiva, el operativo de EE.UU. no solo dejó consecuencias diplomáticas y legales, con cargos de narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero contra Maduro, sino que también generó un ecosistema digital donde la política se reinterpreta con humor, creatividad y viralidad, transformando un hecho de alto impacto en un fenómeno cultural que atraviesa generaciones y plataformas, y que por momentos resulta imposible de separar de la realidad misma.

