La detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Venezuela sacudió la política internacional, pero también explotó en las redes de manera inesperada. En una de ellas, un video que recrea el operativo al estilo anime, se volvió viral en cuestión de horas, acumulando miles de visualizaciones y comentarios de una manera que pocos anticipaban.
NO MÁS SÚPER BIGOTE
Es viral: El anime que recrea la captura de Nicolás Maduro rompe Internet
Un anime que se hizo viral en redes en las últimas horas recrea la detención de Nicolás Maduro. Aunque el impacto de su captura no quedó solo en ese video.
El anime que convirtió el operativo militar de Nicolás Maduro en espectáculo
La "Operación Resolución Absoluta", que según fuentes oficiales de Estados Unidos se ejecutó en Caracas la madrugada del 3 de enero, terminó con la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores, generando además reportes preliminares de al menos 40 muertos durante el operativo.
Pero si bien la noticia en sí era explosiva, lo que más llamó la atención fue cómo usuarios de X (antes Twitter) comenzaron a recrear toda la operación como un anime japonés, con helicópteros, soldados y diálogos estilizados.
En apenas 28 segundos, el video muestra a Maduro intentando huir mientras Donald Trump supervisa desde la Casa Blanca y los soldados confirman su captura. La viralización fue inmediata: la pieza acumuló miles de comentarios, compartidos y ediciones propias.
Más allá de la viralidad, el anime muestra cómo la política contemporánea se filtra en la cultura visual global: la gravedad de un operativo militar se convierte en una ficción en la que conviven acción, drama y estilización estética, dejando al espectador en una posición extraña entre el entretenimiento y el análisis político.
Incluso algunos analistas venezolanos aseguran que esta reinterpretación visual contribuye a normalizar la presencia de EE.UU. en intervenciones extranjeras, algo que en otros contextos habría generado debate exclusivamente diplomático. Será que el país norteamericano finalmente pudo con "Súper Bigote", el dibujo animado distribuido por el régimen venezolano que ponía a Maduro como un superhéroe, con traje y capa.
El fenómeno de Maduro arrasa en todos lados: Dibujitos, buzos y más
El efecto viral no quedó solo en X, puesto que la cultura popular también reaccionó. Por ejemplo, la imagen de Maduro esposado con un buzo azul Origin USA disparó la venta de esta prenda con la frase irónica "Welcome to America", y el conjunto Nike Tech Fleece que llevaba se agotó también en varias tiendas online, según reportó Nike News y medios especializados en e-commerce.
También hay que recordar, en 2021, un episodio del dibujito animado Pinky y Cerebro titulado "The Pinktator", donde los personajes de Warner Bros. critican con humor al dictador venezolano, a Kim Jong-un y a Vladimir Putin, destacando las fallas en sus gestiones y el exceso de su poder.
Cerebro le dice al venezolano: "Tu ego no es lo único inflado, también lo está tu moneda. Aquí tiene 10 millones de bolívares, ve y cómprate un chicle", en referencia a los enormes niveles de inflación de su país, la más alta de Latinoamérica (cuando salió el episodio, fue de aproximadamente 686% según datos oficiales, aunque en 2019 y 2020 había sido de 9.585% y de 2.959%, respectivamente).
En definitiva, el operativo de EE.UU. no solo dejó consecuencias diplomáticas y legales, con cargos de narcoterrorismo, corrupción y lavado de dinero contra Maduro, sino que también generó un ecosistema digital donde la política se reinterpreta con humor, creatividad y viralidad, transformando un hecho de alto impacto en un fenómeno cultural que atraviesa generaciones y plataformas, y que por momentos resulta imposible de separar de la realidad misma.
