Nicolás Maduro se declara "inocente" en NY y Delcy Rodríguez jura como presidenta

Nicolás Maduro comparece en los tribunales federales de Nueva York y se declara "no culpable", mientras en Venezuela su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, jura como presidenta interina de Venezuela bajo el beneplácito de Trump.
LUNES 5 DE ENERO DE 2026. La captura y extracción de Nicolás Maduro de Venezuela convulsionó a la región y al mundo durante el fin de semana, dando paso a la etapa judicial de un caso que promete marcar la geopolítica global. En los tribunales federales del Distrito Sur de Nueva York, la justicia estadounidense juzgará al dictador caribeño capturado por la DEA por cargos de "narcoterrorismo" y otros delitos que serán el justificativo de Washington ante la comunidad internacional para explicar la maniobra en suelo venezolano.
El proceso será encabezado por el juez Alvin Hellerstein, un renombrado magistrado estadounidense, de nada menos que 92 años, con pasado en la procuraduría del Ejército de los Estados Unidos. Para Hellerstein, un judío ultraortodoxo, no será el primer caso internacional de su magistratura, que comenzó a nivel federal en 1998 por designación de Bill Clinton.
Según analistas estadounidenses, el comando judicial de Hellerstein frente al futuro de Maduro no tendría lazos directos con la administración deDonald Trump. De hecho, el juez neoyorquino falló en numerosas oportunidades en contra de los intereses del nuevamente presidente estadounidense en oportunidades pasadas, sobre todo en casos referidos a jucios por deportaciones relacionados a las políticas migratorias.
Mientras tanto, en Venezuela la red del chavismo que sostiene el gobierno de facto busca reorganizarse ante la detención de su líder. Sin nuevas intervenciones militares estadounidenses a la vista, la ahora presidente interina Delcy Rodríguez es apuntada por la Casa Blanca para generar un clima de transición a una nueva administración aún no definida.
05-01-2026 15:36
Estados Unidos tras la captura de Maduro: "Este es nuestro hemisferio"
Tras la comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores ante un tribunal de Nueva York luego de su captura en Venezuela, el Departamento de Estado de Estados Unidos afirma que "este es nuestro hemisferio", dando a entender que están dispuestos a realizar ataques terrestres análogos al de Caracas con el fin de proteger a América de la influencia de China, Moscú e Irán en la región.
Nicolás Maduro ante el tribunal de Nueva York: "Soy inocente"
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, recientemente derrocado bajo la operación especial estadounidense, se declaró inocente este lunes de los cargos por drogas y armas durante su primera comparecencia ante un tribunal federal de Nueva York
Compareció ante el juez federal de Nueva York, Alvin K. Hellerstein,
“Soy inocente, no me declaro culpable”, le dijo Maduro al juez.
La esposa de Maduro, Cilia Flores, también se declaró inocente este lunes en su primera audiencia ante el tribunal federal.
“Soy inocente, completamente inocente”, le dijo Flores al juez.
Flores es acusada de haber aceptado “cientos de miles de dólares en sobornos para intermediar una reunión entre un narcotraficante a gran escala y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela” en 2007.
“Soy la primera dama de la República de Venezuela”, le señaló Flores previamente al juez.
05-01-2026 13:42
Ex embajadora de Venezuela en Argentina: " No reconocemos a Delcy Rodríguez, pero..."
En la Ciudad de Buenos Aires, la ex embajadora de Venezuela en Argentina, Elisa Trotta, en el marco de una reunión de emergencia del Consejo Venezolano, dijo que la vice de Maduro, Delcy Rodríguez, actual presidenta interina a la que Estados Unidos dejaría gobernar si le garantiza el “acceso total” al petróleo, es responsable tanto como Maduro de la persecución política, de la diáspora venezolana, de las ejecuciones extrajudiciales y de la desaparición forzada del gendarme Nahuel Gallo y de otros civiles extranjeros.
“Delcy Rodríguez igual que Nicolás Maduro es una fuerza de ocupación a la cual no reconocemos. Eso no significa que entendamos la complejidad del proceso de transición que enfrenta Venezuela. Delcy tiene muy claro que si no hace lo correcto, como lo dijo Donald Trump, su destino será aún peor que el de Maduro y Cilia Flores”, dijo.
"No es hora de analizar el Derecho Internacional Penal, es hora de ponerse del lado correcto de la historia", aseveró.
05-01-2026 13:09
Delcy Rodríguez, nueva presidenta interina de Venezuela: Washington ninguneó a Machado y continúa el chavismo
La vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, jura este lunes oficialmente como presidenta interina de Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro en el marco del operativo estadounidense en suelo venezolano y bajo el beneplácito de la administración de Donald Trump que le exige el "acceso total" al petróleo al cambio de garantizarle la gobernabilidad. En tanto, Edmundo González Urritia y María Corina Machado temen haber sido traicionados por la Casa Blanca en este nuevo juego de geopolítica pergeñado por Washington para explotar los hidrocarburos sin inhibiciones ni cuestionamientos.
Abogada formada en el Reino Unido y Francia, Delcy Rodríguez, junto a su hermano Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional, son figuras respetadas dentro del chavismo debido a su trayectoria académica. Su biografía estuvo marcada por el arresto de su padre, un líder socialista, quien fue detenido por su implicación en el secuestro del empresario estadounidense William Niehous en 1976.
Trump advirtió el domingo que, si Rodríguez no se alineaba, “va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que Maduro”. Agregó que quería que ella proporcionara “acceso total”, desde instalaciones petroleras hasta infraestructura básica.
05-01-2026 12:52
El saldo del bombardeo a Caracas, en las redes de U24
Altas fuentes venezolanas informaron a The New York Times que al menos 80 efectivos militares y personal civil murieron durante los bombardeos ocurridos en la mañana del sábado 3 de enero sobre Caracas.
Entre las víctimas habría soldados pertenecientes a unidades de la guardia personal de Nicolás Maduro, con presencia de efectivos cubanos, además de civiles considerados daños colaterales.
Debido al horario de la intervención, en plena madrugada, muchos de los fallecidos se encontraban descansando y no lograron escapar a tiempo.
Embed - Bombardeos en Caracas: denuncian decenas de muertos
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas citó a sus miembros a un encuentro de emergencia para el tratamiento de la intervención de Estados Unidos en territorio venezolano. Con posturas encontradas, Colombia encabezó la condena a la maniobra de la Casa Blanca, la que fue objetada como una invasión que viola todo tipo de principios de no agresión y derecho internacional.
Embed - United Nations - LIVE (Security Council on Venezuela)
05-01-2026 12:39
Reducidas protestas en las afueras de los tribunales de Nueva York
Militantes políticos de distintos espacios confluyeron a los tribunales del Distrito Sur de Nueva York para manifestar su posición sobre la detención de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses. Un total de 50 personas se concentraron tanto para apoyar la maniobra ejecutada por la Casa Blanca, como así también para pedir la liberación del dictador venezolano, en diferencias que tuvo que separar el Departamento de Policía.
Para Donald Trump y su administración también podría abrirse un frente legal ante las crecientes críticas opositoras sobre la procedencia del desembarco de las fuerzas estadounidenses en territorio venezolano. Si bien la versión oficial de la Casa Blanca sostiene que las operaciones fueron ejecutadas por las "fuerzas del órden" y en pos de detener el flujo de drogas, la participación de divisiones militares en la captura de Nicolás Maduro podría ser un paso en falso en términos internos debido a la falta de autorización del Congreso.
Esa discusión interna tendría traslado a la Justicia estadounidense por parte de los demócratas, quienes denunciaron como ilegal la intervención del Gobierno de su país en la interna venezolana.
Mientras se desarrollan los acontecimientos legales en Nueva York, el mercado reacciona a la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Uno los activos más reactivos al suceso fue Bitcoin, criptomoneda que se anotó una fuerte suba en la cotización de este lunes.
La duda central alrededor de esta cripto es el presunto atesoramiento que el Gobierno venezolano habría hecho a modo de saltear las sanciones internacionales. Según estimaciones recientes, entre 400.000 y 600.000 unidades de esa criptomoneda podrían haber sido compradas en el pasado, cuando su precio era mucho menor al actual (93.200 dólares) formando parte de las reservas venezolanas.
En caso de confirmarse esa información, el mercado cripto estaría a las puertas de un cambio radical de la dinámica ya que Estados Unidos podría tomar posesión de la presunta billetera venezolana, conviritiéndose en uno de los mayores tenedores del mundo vía incautación.
Diosdado Cabello y Padrino López dispuestos a morir, pero Delcy Rodríguez negocia con Donald Trump
El gobierno de Donald Trump ha puesto en jaque al presidente del chavismo, Nicolás Maduro, quien este lunes debe rendir cuentas ante un tribunal de Nueva York. Sin embargo, el operativo de captura y la presión sobre el chavismo aún no han logrado fracturar la cúpula militar del régimen. De hecho, la Casa Blanca necesita negociar, no solo para evitar más derramamiento de sangre en Venezuela, sino también para poder usufructuar el petróleo de Caracas, especialmente cuando a Washington solo le quedarían seis años de reservas de hidrocarburos.
En este contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha confirmado que Marco Rubio, su secretario de Estado, está dialogando directamente con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, para liderar una transición democrática en Venezuela tras la caída de Maduro, que le permita a Estados Unidos el "acceso total" al petróleo, expulsando de esta manera la influencia de Irán, Rusia y China en la región.
Trump afirmó que Delcy "dirigiría" Venezuela "hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y sensata".
Al principio, Rodríguez se enfrentó discursivamente a Trump, acusándolo de intervenir en la soberanía de un país y pidiendo la liberación de Maduro. Sin embargo, el tono de Rodríguez cambió radicalmente el domingo, cuando publicó por la noche un mensaje conciliador hacia EE.UU. tras encabezar su primer consejo de ministros.
"Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional", dice el mensaje publicado en su cuenta de Instagram.
"Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia", añade, en un lenguaje que podría considerarse más conciliador y predispuesto a negociar con Trump.
Por el contrario a la postura de Delcy, Diodsado Cabello, el número dos del Chavismo y actual Ministro de Defensa, lanzó una advertencia a Maduro y dijo que va a rescatar al líder chavista encarcelado en Nueva York.
“Se nos fue el comandante (Hugo) Chávez y nosotros seguimos adelante. A Nicolás lo vamos a rescatar, pero si algo le pasa a alguno, nosotros tenemos que seguir adelante, levantar su bandera por la paz, por la independencia, por la soberanía, por la vida", dijo Diosdado Cabello, en redes sociales citado por el portal opositor Efecto Cocuyo. En su mensaje, Cabello insistió en la “unidad monolítica” del chavismo.
En una gélida mañana neoyorquina, el capturado dictador venezolano fue trasladado junto a su esposa Cilia Flores en un megaoperativo de la DEA desde el Centro de Detención Metropolitano. Durante el día de hoy se dará el inicio del proceso en su contra, donde está acusado con cargos por presunto narcoterrorismo internacional, conspiración además de la tenencia y uso de armas destructivas.
La defensa legal de Nicolás Maduro en Nueva York permanece bajo secreto mientras el tribunal se prepara para dar inicio al proceso regular. Sin embargo, el análisis legalista estadounidense coincide en que la estrategia que podría encarar el dictador venezolano sería similar a la que ensayó el panameño Manuel Noriega en 1990.
Esto último se basaría en apelar las imputaciones aduciendo ser la cabeza de un estado extranjero y el grado de inmunidad que esto provee. Algo que chocaría directamente contra las consideraciones políticas de la Casa Blanca, que no reconoce a Maduro como presidente venezolano legítimo desde las últimas elecciones.
Mientras tanto, autoridades judiciales de Nueva York aseguraron que Maduro enfrentará un proceso "como cualquier otro" dentro del sistema legal neoyorquino. Esto implica un juicio conformado por un jurado y sus respectivas instancias de apelación.