Nicolás Maduro se declara "inocente" en NY y Delcy Rodríguez jura como presidenta

Live Blog Post

Nicolás Maduro ante el tribunal de Nueva York: "Soy inocente"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, recientemente derrocado bajo la operación especial estadounidense, se declaró inocente este lunes de los cargos por drogas y armas durante su primera comparecencia ante un tribunal federal de Nueva York

Compareció ante el juez federal de Nueva York, Alvin K. Hellerstein,

“Soy inocente, no me declaro culpable”, le dijo Maduro al juez.

image

La esposa de Maduro, Cilia Flores, también se declaró inocente este lunes en su primera audiencia ante el tribunal federal.

“Soy inocente, completamente inocente”, le dijo Flores al juez.

Flores es acusada de haber aceptado “cientos de miles de dólares en sobornos para intermediar una reunión entre un narcotraficante a gran escala y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela” en 2007.

“Soy la primera dama de la República de Venezuela”, le señaló Flores previamente al juez.