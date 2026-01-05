El presidente venezolano Nicolás Maduro, capturado este sábado por las fuerzas especiales de Estados Unidos en una operación en Caracas que incluyó bombardeos, comparece este lunes a la 13:00 hora local ante un Tribunal Federal de Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo y conspiración para traficar drogas.
CHAVISMO AÚN CONTINÚA
Nicolás Maduro ante un juez federal en Nueva York y Europa contra el liderazgo de Delcy Rodríguez
Nicolás Maduro llegó al Tribunal Federal de Nueva York para su primera comparecencia, mientras la Unión Europea advierte a Trump que la transición en Venezuela debe ser liderada por Edmundo González Urrutia.
Simultáneamente, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a elevar el tono contra la administración chavista, aún no derrocada, y aumentó la presión pública sobre la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a quien muchos chavistas señalan como la culpable del “secuestro de Maduro”, al asegurar que habría pactado extraoficialmente con Washington.
Mientras el mandatario estadounidense le reclama un “acceso total” al país, la Unión Europea reitera su compromiso con una transición democrática en Venezuela que incluya al presidente electo venezolano, el opositor Edmundo González.
Maduró llegó al Tribunal de NY con una visible rengera
Estados Unidos lanzó el sábado una operación militar en territorio venezolano para capturar a Nicolás Maduro, a quien el Departamento de Estado estadounidense acusa de encabezar un entramado narcoterrorista que lidera el flujo de drogas del Caribe hacia Washington.
La operación estadounidense en jurisdicción de Caracas incluyó bombardeos en zonas de cuarteles militares, lo que resultó en bajas de militares chavistas y de al menos 30 efectivos de seguridad de Maduro de nacionalidad cubana, además de daños en la infraestructura militar en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.
De esta manera, Washington logró, mediante una operación extremadamente polémica que violaría convenios internacionales e infringiría el Derecho Internacional Penal, capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores, quienes ya están en territorio estadounidense y hasta este lunes estuvieron recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.
Este lunes, ambos llegaron al Tribunal Federal de Nueva York para comparecer por cargos de narcoterrorismo.
El megaoperativo para trasladarlos al tribunal incluyó un despliegue de unidades policiales que se desplazaron en autos, camionetas y helicópteros. Maduro llegó esposado, bajo custodia, y con una visible cojera.
Delcy Rodríguez tiene vetada la entrada en Europa “por violaciones graves de los derechos humanos”
Bruselas ha expresado este lunes que se opone a la decisión de Donald Trump de que sea Delcy Rodríguez quien se encargue de la transición democrática en Venezuela, bajo las órdenes de Estados Unidos en un manotazo de ahogado de Washington por la situación política con el régimen chavista que aún no cede a claudicar en el poder.
La Comisión Europea ha pedido este lunes que la transición la lidere el presidente electo Edmundo Gonzalez Urritia y María Corina Machado, la líder opositora de Vente Venezuela, premiada con el Nobel de la Paz.
“Los próximos pasos son sobre el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado”, ha asegurado la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, dirigiéndose así a Washington. Esta es la misma línea que ha defendido este lunes el derechoso Partido Popular de España, tras declarar que “Delcy Rodríguez carece de legitimidad”.
"Quiero mencionar a la oposición, especialmente a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado, quienes han luchado incansablemente por la democracia y los derechos humanos en Venezuela y también lideraron al pueblo venezolano en el ejercicio pacífico de su derecho al voto en 2024", declaró Hipper y destacó que "millones de venezolanos votaron por el cambio y apoyaron a Edmundo González por una mayoría significativa".
En ese sentido, la vicepresidenta de Venezuela tiene prohibida la entrada a la UE “por violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela”.
Las afirmaciones de la portavoz comunitaria de la Comisión Europea se producen en el marco de las últimas declaraciones de Donald Trump, en las que menospreció a María Corina Machado, argumentando que no posee suficiente influencia dentro de Venezuela, ya que la mayoría de los opositores están en el exilio.
Además, le pidió a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, que le otorgara "acceso total" al petróleo y "otras cosas", con el objetivo de "reconstruir el país".
"Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo", afirmó el presidente de los Estados Unidos esta madrugada, en diálogo con los periodistas que se encontraban a bordo del Air Force One.
