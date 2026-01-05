Nicolás Maduro ante un juez federal en Nueva York y Europa contra el liderazgo de Delcy Rodríguez

image Donald Trump, Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro | FOTOMONTAJE CNN

De esta manera, Washington logró, mediante una operación extremadamente polémica que violaría convenios internacionales e infringiría el Derecho Internacional Penal, capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores, quienes ya están en territorio estadounidense y hasta este lunes estuvieron recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

Este lunes, ambos llegaron al Tribunal Federal de Nueva York para comparecer por cargos de narcoterrorismo.

El megaoperativo para trasladarlos al tribunal incluyó un despliegue de unidades policiales que se desplazaron en autos, camionetas y helicópteros. Maduro llegó esposado, bajo custodia, y con una visible cojera.

Delcy Rodríguez tiene vetada la entrada en Europa “por violaciones graves de los derechos humanos”

Bruselas ha expresado este lunes que se opone a la decisión de Donald Trump de que sea Delcy Rodríguez quien se encargue de la transición democrática en Venezuela, bajo las órdenes de Estados Unidos en un manotazo de ahogado de Washington por la situación política con el régimen chavista que aún no cede a claudicar en el poder.

La Comisión Europea ha pedido este lunes que la transición la lidere el presidente electo Edmundo Gonzalez Urritia y María Corina Machado, la líder opositora de Vente Venezuela, premiada con el Nobel de la Paz.

“Los próximos pasos son sobre el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y María Corina Machado”, ha asegurado la portavoz comunitaria Anitta Hipper en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, dirigiéndose así a Washington. Esta es la misma línea que ha defendido este lunes el derechoso Partido Popular de España, tras declarar que “Delcy Rodríguez carece de legitimidad”.

"Quiero mencionar a la oposición, especialmente a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado, quienes han luchado incansablemente por la democracia y los derechos humanos en Venezuela y también lideraron al pueblo venezolano en el ejercicio pacífico de su derecho al voto en 2024", declaró Hipper y destacó que "millones de venezolanos votaron por el cambio y apoyaron a Edmundo González por una mayoría significativa".

En ese sentido, la vicepresidenta de Venezuela tiene prohibida la entrada a la UE “por violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela”.

Las afirmaciones de la portavoz comunitaria de la Comisión Europea se producen en el marco de las últimas declaraciones de Donald Trump, en las que menospreció a María Corina Machado, argumentando que no posee suficiente influencia dentro de Venezuela, ya que la mayoría de los opositores están en el exilio.

Además, le pidió a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, que le otorgara "acceso total" al petróleo y "otras cosas", con el objetivo de "reconstruir el país".

"Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo", afirmó el presidente de los Estados Unidos esta madrugada, en diálogo con los periodistas que se encontraban a bordo del Air Force One.

