La polémica defensa de Catherine Fulop a la invasión de USA en Venezuela

"A mí dame un país libre. Donde yo pueda entrar, salir. Donde la gente pueda comer, donde la gente pueda vivir dignamente. Todo lo demás, sábes qué, se los regalo. ¿Entiendes? Maldito petróleo. ¿Qué quieres que te diga? Maldito oro, maldito aluminio", expresó emocionada por el episodio.

Y luego agregó: "Todas esas riquezas que tiene Venezuela: ¿Para qué? Para que nos roben cuando vienen unos y vienen otros. Yo lo que quiero es que mi país sea libre". Sus dichos fueron en respuesta a aquellos que señalan que el procedimiento militar en tierras venezolanas se trata en verdad de una estrategia para quedarse con el petróleo y no en busca de la libertad.

Catherine Fulop fue al Obelisco a festejar tras la detención de Nicolás Maduro

Ni bien se supo que Donald Trump había capturado al líder bolivariano, una multitud de venezolanos que residen en la Argentina organizaron una manifestación en el Obelisco.

Durante el fin de semana, en ambos días, se reunieron en las inmediaciones del emblemático monumento porteño y Catherine Fulop no se quiso quedar afuera.

Mediante las redes sociales compartió un video en el que dejó en claro que asistió al encuentro donde reinó la felicidad por parte de aquellos que debieron huir de su país.

"Hoy en el Obelisco", escribió en el video que compartió en el que estaba la senadora Patricia Bullrich expresando: "Felicitaciones venezolanos por esta lucha".

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Real Madrid confirmo dónde jugará Mastantuono en medio de rumores de su regreso a River

La luna llena de enero 2026 vendrá con bolas de fuego en el cielo: Cómo verlas

Ganaron Trump y los hermanos Rodríguez, perdieron Maduro y María Corina Machado

Marcelo Tinelli recibió la noticia que lo hunde por completo

Confirmado: Sigue Delcy Rodriguez, María Corina Machado tendrá que esperar...