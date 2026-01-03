Nicolás Maduro detenido por tropas de la DEA legitima la hipótesis de Narcoestado

De acuerdo a InSight Crime, el término ' Cártel de los Soles' se usó cuando 2 generales de la Guardia Nacional:

el jefe de la unidad antinarcóticos General de Brigada, Ramón Guillén Dávila ; y

; y su sucesor Orlando Hernández Villegas,

fueron investigados por narcotráfico y otros delitos conexos, en su calidad de comandantes de brigada, cada uno usaba un sol como insignia en sus charreteras.

En octubre de 1992 se inició una campaña contra los militares

General de Brigada (GN) Ramón Guillén Dávila ,

, Mayor (GN) Arnaldo José Moscoso Quijada ,

, Mayor (GN) Jesús María Blazco Martín ,

, capitán (GN) Vicente Di Genaro Magallanes ; y

; y el civil Adolfo Romero Gómez.

En marzo de 1993 el Juzgado realiz{o la acusación sin embargo en diciembre de 1998 la Corte penal anuló lo actuado por un conflicto de competencia.

En noviembre de 1996 un tribunal de Miami (Florida, USA) acusó a Ramón Guillén por introducir hasta 22 toneladas de cocaína cuando era jefe de la unidad antinarcóticos entre 1987 y 1991.

Más tarde, cuando se iniciaron las investigaciones, se determinó la participación de «generales de división» de la Guardia Nacional en delitos de narcotráfico, y entonces se formalizó la acusación de que en Venezuela funcionaba un Cártel de los Soles, que gozaba de protección gubernamental.

Embed

Cartel de los Soles: Un peligro

En 1997 una investigación de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) contra un grupo de militares acusados de narcotráfico en los estados Monagas y Anzoátegui, tuvo como denunciante al abogado y coronel Claudio Turchetti.

En 2001, los tribunales no aceptaron la acusación de Turchetti, quien había perdido el favor del régimen por un video que mostraba a Hugo Chávez recibido en Cuba con honores de un jefe de Estado.

En un principio el narcotráfico sobornaba a los militares a cambio de que ignorasen el tráfico.

Pero luego todo cambió: el el periodista Héctor Landaeta afirmó que el narcotráfico introdujo cocaína a Venezuela utilizando unidades militares corruptas ubicadas en la zona fronteriza con Colombia.

Según la revista canadiense Vice News, el gobierno del presidente Hugo Chávez aceptó el vínculo con el narcotráfico que huía de Venezuela, en particular el que estaba relacionado con las procubanas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército Popular (FARC EP).

Cuándo Chávez expulsó de Venezuela a la Administración para el Control de Drogas en 2005, el chavismo se desmadró.

Oficiales británicos declararon que aviones de bandera colombiana con drogas fueron custodiados en bases de la Fuerza Armada Venezolana.

En 2002 las FARC EP perdieron su territorio cocalero en el sur de Colombia, viéndose obligada a buscar otros refugios.

También ocurrió el intento de golpe de Estado contra Chávez del poder, y la gran huelga petrolera en PDVSA.

Esto provocó muchos cambios en el chavismo; por ejemplo, ganaron posiciones los del Cártel de los Soles.

La ONU tiene registros sobre la existencia del Cártel de los Soles desde su informe 2019, publicado en 2020.

En septiembre de 2013, un incidente implicó a personal de la Guardia Nacional Venezolana, quién colocó 31 maletas que contenían 1,3 tonelada de cocaína en un vuelo a París (Francia). Fue la mayor incautación de cocaína registrada en Francia continental hasta entonces.

En noviembre de 2015, agentes de la DEA arrestaron a 2 parientes, un hijo adoptado y un sobrino, de la esposa de Maduro, Cilia Flores, mientras intentaban introducir a USA 800 kilogramos de cocaína procedente de Venezuela.

Los incidentes posteriores fueron muchos, y algunos muy ruidosos.

Pero en 2015 Leamsy Salazar se declaró testigo presencial de negocios de la venta de armas y la compra de drogas durante la Semana Santa de 2007 entre Hugo Chávez y los cabecillas de FARC en una finca de Barinas, en compañía de Rafael Ramírez, ministro de Energía y Petróleo; y de Ramón Rodríguez Chacín, exministro de Interior y dueño de la finca,.

Él dijo que hubo un encuentro de Chávez con el entonces N°1 de las FARC, Raúl Reyes, y la esposa de Iván Márquez.

Según Salazar, Diosdado Cabello era el jefe del Cártel de los Soles.

Salazar tenía varios años entregando información a la DEA.

Luego sucedió lo de Hugo Carvajal, detenido en USA en julio de 2023, quien acepto convertirse en colaborador informante antes de que le dicten una sentencia por el juez Alvin K. Hellerstein en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, luego de declararse culpable.

Carvajal declaró coordinar envíos de cocaína hacia USA en alianza con las FARC. El fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York Jay Clayton declaró, "él y otros funcionarios del Cartel de Los Soles usaron la cocaína como arma, inundando Nueva York y otras ciudades estadounidenses con veneno".

El concepto de Narcoestado ya estaba firme.

Narcoestado

Pedro Luis Martín Olivares fue identificado “es el hombre que maneja la logística del cartel, el que mueve la droga, para el sector que lidera Cabello”, afirmaron a El Nuevo Herald, de Miami, fuentes venezolanas.

En mayo de 2018, Cabello y su familia fueron sancionados por el Departamento del Tesoro congelando sus activos en suelo estadounidense, acusándolos de lavado de activos, corrupción y narcotráfico.

En julio de 2025 el Departamento del Tesoro rotuló al Cartel de los Soles como una organización terrorista internacional, dirigida por Nicolás Maduro por apoyar en sus operaciones al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa.

Entonces se ordenó el despliegue de los buques de desembarco anfibio USS Iwo Jima, USS Fort Lauderdale y USS San Antonio y de unos 4.000 infantes de Marina. Luego se confirmó que 3 destructores de la clase Arleigh Burke, el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson participarian en el operativo.

Más tarde se incluyó a los buques USS Lake Erie y USS Newport News.

El resto es historia en curso.

-----------------------

Más noticias en Urgente24

Final de 2025, Grupo Clarín no recuperará el fútbol, Luis Armella sin Sur Finanzas y la fiscal...

Florencia Peña reveló finalmente qué hizo con Alberto Fernández en Olivos: "Fui a..."

Tapia pidió, Riquelme aceptó y Boca cierra un acuerdo impensado con Barracas

Cristina Kirchner recibió 2026 internada: Parálisis del intestino, drenaje y antibióticos

2026 comienza con Karina Milei invadiendo por DNU la inteligencia de Estado de Santiago Caputo