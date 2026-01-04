Telefe ganó de lunes a domingos con 6.9 puntos; Eltrece salió segundo con 3.8 puntos; América recuperó el tercer lugar con 2.0 puntos; Canal 9 quedó fuera del podio, cuarto, con 1,6 puntos; la TVPública libertaria fue un verdadero desastre, con 0.3 puntos (a pesar de que tuvo algunos partidos oficiales de la selección nacional), y NetTV naufragó con apenas 0.2 puntos.
UNA LUCECITA QUE SE APAGA
En 2025, más del 85% de los argentinos no miró TV de aire en las franjas principales
Los números de Ibope indican que en 2025 las 6 señales de TV nacionales sumaron en Argentina menos de 14 puntos de lunes a domingos y de 8 a 24 horas.
Solamente cuando existen eventos puntuales se logra calentar a este medio. Por ejemplo, estos fueron los programas más vistos del canal líder, Telefe:
Eliminatorias mundial 2026: 22.3 puntos
Eliminatorias 2026: Post partido 19.2 puntos
Copa mundial de clubes en USA: 15.4 puntos
Entrega de los Martín Fierro: 15.2 puntos
Gran Hermano Awards (previa): 14.6 puntos
Se terminó la TV como “caja rectora”
El pensador italiano Giovanni Sartori inventó en 1997 la definición de “Homo Videns” para explicar que el Homo Sapiens (que se formaba leyendo) había derivado en un nuevo sujeto (que se “deformaba” mirando televisión).
Todo eso ha cambiado.
El politólogo, sociólogo y uno de los intelectuales más importantes de la segunda mitad del Siglo XX, no alcanzó a ver la agonía definitiva de la “caja boba”. Falleció en 2017
Sartori veía una sociedad teledirigida por la omnipresente propuesta audiovisual. Era muy crítico sobre la influencia de la televisión sobre las masas.
La televisión era la primera escuela de los niños ya que pasaban horas frente a ella incluso antes de aprender a leer y escribir.
En la actualidad, ese centro de atención mudó desde la TV hacia internet de manera definitiva. La tecnología multimedia y segmentada es inevitable. El receptor va recuperando su capacidad de elección entre un universo casi infinito de opciones.
La deriva de la TV argentina
Los canales América, ElTrece, Telefe, Net TV, TVPública y Canal 9 atraviesan uno de los momentos más oscuros de su historia.
Supieron ser sinónimo de creatividad, identidad nacional y calidad narrativa pero se han transformado en 2026 en una sucesión de programas de chismes, entretenimientos, noticias y clases de cocina.
Sin embargo, hoy trascienden por sus escándalos, por el maltrato laboral a los trabajadores, las denuncias judiciales hacia profesionales poco preparados y un público que abandona masivamente la pantalla chica.
En otras palabras, el prestigio de contar con actores de renombre o periodistas de jerarquía fue despareciendo. El deterioro de los contenidos y la falta de renovación generacional (en los plató y en las casas) profundizaron una caída que se acentúa año tras año.
La audiencia de los más jóvenes migró hacia TikTok, Twitch, YouTube, Facebook, X, Instagram o Netflix, buscando mayor innovación.
En la TV vernácula desaparecieron los programas ómnibus como los de Pipo Mancera (Sábados Circulares) o Silvio Soldán (Feliz Domingo) pero lo que ofrecen es una propuesta similar: hablan del mismo chisme intrascendente a lo largo de 6 ò 7 horas solamente que ahora cambian de escenografías y panelistas cada 60, 90 o 120 minutos.
Es el mismo contenido, en diferente envase.
Apenas alcanza cierta temperatura cuando ocurren hechos conmocionantes que ameriten una transmisión en vivo.
Cuando esto no sucediera, vuelven a las “polémicas” de la vida diaria: ¿Reposera o lona en la playa? ¿Sombrilla o carpa?
Las “viejas figuras” como Mario Pergolini, Beto Casella naufragan (con comodidad y sin sobresaltos) por debajo de los 5 puntos de rating.
Mirtha Legrand está a punto de cumplir 100 años y es, junto con el Zorro (que se grabó hace casi 70 años) la principal figura de ElTrece. ¿Hace falta profundizar acerca de semejante imagen?