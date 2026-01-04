En 2025, más del 85% de los argentinos no miró TV de aire en las franjas principales

Entrega de los Martín Fierro: 15.2 puntos

image Giovanni Sartori y su crítica a la TV

Se terminó la TV como “caja rectora”

El pensador italiano Giovanni Sartori inventó en 1997 la definición de “Homo Videns” para explicar que el Homo Sapiens (que se formaba leyendo) había derivado en un nuevo sujeto (que se “deformaba” mirando televisión).

Todo eso ha cambiado.

El politólogo, sociólogo y uno de los intelectuales más importantes de la segunda mitad del Siglo XX, no alcanzó a ver la agonía definitiva de la “caja boba”. Falleció en 2017

Sartori veía una sociedad teledirigida por la omnipresente propuesta audiovisual. Era muy crítico sobre la influencia de la televisión sobre las masas.

La televisión era la primera escuela de los niños ya que pasaban horas frente a ella incluso antes de aprender a leer y escribir.

En la actualidad, ese centro de atención mudó desde la TV hacia internet de manera definitiva. La tecnología multimedia y segmentada es inevitable. El receptor va recuperando su capacidad de elección entre un universo casi infinito de opciones.

Se acabó la intermediación que servía al poder y unos pocos empresarios ligados al ecosistema de gobierno. Internet, a diferencia de la televisión, crea un espacio en el que se fomenta la interacción, la búsqueda de información y la creación de contenidos por parte de los propios receptores porque ya no hay clientes pasivos.

image Magros números para la TV de Argentina en 2025

La deriva de la TV argentina

Los canales América, ElTrece, Telefe, Net TV, TVPública y Canal 9 atraviesan uno de los momentos más oscuros de su historia.

Supieron ser sinónimo de creatividad, identidad nacional y calidad narrativa pero se han transformado en 2026 en una sucesión de programas de chismes, entretenimientos, noticias y clases de cocina.

Sin embargo, hoy trascienden por sus escándalos, por el maltrato laboral a los trabajadores, las denuncias judiciales hacia profesionales poco preparados y un público que abandona masivamente la pantalla chica.

Ya no existe la ficción (que mudó a las plataformas de pago) ni programas de investigación ya que la debilidad de las finanzas llevó a las empresas del rubro a tener una "buena relación" con el poder y sus pautas publicitarias. Tampoco habrá desde 2027 fútbol de primer nivel en los canales de aire ya que Telefe perdió las licitaciones, por ejemplo, de la Copa Libertadores.

image Quién te ha visto y quién TV

En otras palabras, el prestigio de contar con actores de renombre o periodistas de jerarquía fue despareciendo. El deterioro de los contenidos y la falta de renovación generacional (en los plató y en las casas) profundizaron una caída que se acentúa año tras año.

La audiencia de los más jóvenes migró hacia TikTok, Twitch, YouTube, Facebook, X, Instagram o Netflix, buscando mayor innovación.

En la TV vernácula desaparecieron los programas ómnibus como los de Pipo Mancera (Sábados Circulares) o Silvio Soldán (Feliz Domingo) pero lo que ofrecen es una propuesta similar: hablan del mismo chisme intrascendente a lo largo de 6 ò 7 horas solamente que ahora cambian de escenografías y panelistas cada 60, 90 o 120 minutos.

Es el mismo contenido, en diferente envase.

television.jpg Más horas en internet que en canales de TV

La TV abierta dejó de tener el monopolio hogareño del entretenimiento y la información audiovisual pero no se inmuta. Camina con mansedumbre hacia un final anunciado. Telefe tenía un valor de US$ 300 millones hace una década y se vendió en 2025 por una cifra tres veces menor.

Apenas alcanza cierta temperatura cuando ocurren hechos conmocionantes que ameriten una transmisión en vivo.

Cuando esto no sucediera, vuelven a las “polémicas” de la vida diaria: ¿Reposera o lona en la playa? ¿Sombrilla o carpa?

En resumen, Marcelo Tinelli está fundido y busca liquidar sus bienes personales para poder pagar sus deudas. Susana Giménez no vuelve a la pantalla del canal de las pelotas porque con los presupuestos que hoy se manejan sería casi imposible recrear sus costosos shows.

Las “viejas figuras” como Mario Pergolini, Beto Casella naufragan (con comodidad y sin sobresaltos) por debajo de los 5 puntos de rating.

image La TV argentina mantiene la vigencia de Mirtha Legrand y El zorro (Guy Williams)

Mirtha Legrand está a punto de cumplir 100 años y es, junto con el Zorro (que se grabó hace casi 70 años) la principal figura de ElTrece. ¿Hace falta profundizar acerca de semejante imagen?