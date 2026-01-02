Aerolíneas Argentinas y el ranking de puntualidad 2025: En qué puesto quedó

En el plano global también figuraron compañías latinoamericanas como Azul Airlines, LATAM y Avianca.

En Europa, encabezaron el ranking Iberia Express de España, Scandinavian Airlines de Dinamarca, Noruega y Suecia, y Austrian Airlines de Austria. Mientras tanto, en Medio Oriente y África prevalecieron Royal Air Jordanian, Safair y Flyadeal.

Por su parte, en Norteamérica se impuso Delta Air Lines y la siguieron Alaskan y Spirit, las tres estadounidenses. A la vez, en Asia y el Pacífico destacaron Philippine Airlines seguida por Air New Zealand y All Nippon Airways.

El mayor nivel de mejora interanual fue registrado por Virgin Atlantic. También mejoraron considerablemente Philippine Airlines y Turkish Airlines.

Cabe destacar que no todas las aerolíneas son monitoreadas, ya que se integran únicamente aquellas que ocupan determinada capacidad de la oferta total de cada región. De esa manera, muchas aerolíneas locales quedan fuera del ranking y sin datos referidos.

31434.webp Nueva opción de cuotas para vuelos al exterior.

Vuelos por aeropuertos también

En su informe, Cirium incluyó además la puntualidad por aeropuertos. El desempeño global más destacado fue el Aeropuerto de Santiago de Chile con 87,04% de sus vuelos despegados a tiempo, seguido por Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para la categoría “grandes” con hasta 40 millones de pasajeros.

En el rubro “medianos” dominó el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá con el 93,34% de sus vuelos en tiempo. Le siguieron el Aeropuerto Internacional de Brasilia y el Aeropuerto Internacional de Tambo de Johannesburgo.

