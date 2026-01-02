El 2025 cerró con Aerolíneas Argentinas ingresando nuevamente al ranking de puntualidad de la industria aérea. El estudio, elaborado por la consultora líder del mercado Cirium, reveló que la empresa estatal ingresó entre las más puntuales de Latinoamérica.
DATOS
Aerolíneas Argentinas y el ranking de puntualidad 2025: En qué puesto quedó
Aerolíneas Argentinas volvió a figurar en el ranking de puntualidad anual que revisa la industria aérea. En qué lugar quedó la compañía estatal.
Para Aerolíneas Argentinas fue asignado el noveno puesto regional, con una puntualidad estimada del 76.54%. El criterio se basa en el registro de vuelos arribados dentro de los 15 minutos posteriores al horario previsto en el itinerario original además de otros datos.
La aerolínea que lideró la región fue Copa Airlines de Panamá, quien entregó a los pasajeros a su destino en horario en un 90,75% de las veces. La siguieron Aeroméxico (90,02%), Gol Linhas Aéreas de Brasil (87,75%), Azul Linhas Aéreas de Brasil (85,18%), LATAM Airlines (82,40%), Sky Airlines de Chile (82,39%), Avianca de Colombia (81,73%) y JetSMART de Chile (76,91%).
Para Aerolíneas Argentinas, el desempeño en 2025 habría representado un leve retroceso en la valoración del informe de Cirium respecto al 2024, cuando registró una puntualidad superior al 83% y ocupando el quinto lugar. Sin embargo, su presencia entre las más puntuales de la región se mantuvo vigente aún entre paros y complicaciones operativas.
La aerolínea más puntual del mundo
Según el informe, la mejor performance global en cuanto a tiempo se la llevó Aeroméxico con el 90,02%. Se trata de una categoría que comprende únicamente a ciertas aerolíneas de largo alcance y que cerró su podio incluyendo a Saudia (Arabia Saudita) con el 86,53% y Scandinavian Airlines con 86,09%.
En el plano global también figuraron compañías latinoamericanas como Azul Airlines, LATAM y Avianca.
En Europa, encabezaron el ranking Iberia Express de España, Scandinavian Airlines de Dinamarca, Noruega y Suecia, y Austrian Airlines de Austria. Mientras tanto, en Medio Oriente y África prevalecieron Royal Air Jordanian, Safair y Flyadeal.
Por su parte, en Norteamérica se impuso Delta Air Lines y la siguieron Alaskan y Spirit, las tres estadounidenses. A la vez, en Asia y el Pacífico destacaron Philippine Airlines seguida por Air New Zealand y All Nippon Airways.
El mayor nivel de mejora interanual fue registrado por Virgin Atlantic. También mejoraron considerablemente Philippine Airlines y Turkish Airlines.
Cabe destacar que no todas las aerolíneas son monitoreadas, ya que se integran únicamente aquellas que ocupan determinada capacidad de la oferta total de cada región. De esa manera, muchas aerolíneas locales quedan fuera del ranking y sin datos referidos.
Vuelos por aeropuertos también
En su informe, Cirium incluyó además la puntualidad por aeropuertos. El desempeño global más destacado fue el Aeropuerto de Santiago de Chile con 87,04% de sus vuelos despegados a tiempo, seguido por Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para la categoría “grandes” con hasta 40 millones de pasajeros.
En el rubro “medianos” dominó el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá con el 93,34% de sus vuelos en tiempo. Le siguieron el Aeropuerto Internacional de Brasilia y el Aeropuerto Internacional de Tambo de Johannesburgo.
Otras noticias de Urgente24
Despidos: Arde ATE Misiones en medio de la incertidumbre en el INYM y el sector yerbatero
Mucha bronca: Con un servicio cada vez más deficiente, las tarifas suben y los subsidios desaparecen
Crece la polémica: Nace la Policía Secreta con el DNU que cambia leyes
Confirmado anticipo de Urgente24: Mega Esquema de inteligencia de Estado por DNU