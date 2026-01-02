La desarrolladora Raghsa compró 5.800 m2, ubicado en el Parque de la Innovación (ex Tiro Federal, en el barrio de Nuñez de la Ciudad de Buenos Aires), en US$ 73 millones para oficinas de lujo: capacidad constructiva estimada en 75.500 m2, de las que utilizaran 60.000 m2.
PARQUE DE LA INNOVACIÓN
Raghsa (Khafif) compró un predio a Gerardo Werthein y Rodolfo D'Onofrio
Raghsa le compró un predio ubicado en el Parque de la Innovación para oficinas de lujo a Gerardo Werthein y Rodolfo D’Onofrio en US$ 73 millones.
El proyecto Parque de la Innovación -del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires- se suma a otras iniciativas de Raghsa en el barrio de Núñez, en este caso más mencionado por los vendedores: Gerardo Werthein y Rodolfo D'Onofrio.
iProfesional lo contó así: "Si bien la empresa no informó oficialmente quiénes fueron los vendedores, en el mercado inmobiliario señalan como principales candidatos a Estrella Seguros, la compañía vinculada a Gerardo Werthein y Rodolfo D’Onofrio."
Landmark Developments, la constructora del ex canciller Werthein inició tiempo atrás sus proyectos Udaondo Buenos Aires en el Parque de la Innovación.
De acuerdo a BAE Profesional, en Nuñez la empresa de la familia Khafif levantó y comercializa una torre AAA, frente al Château Libertador; y el complejo Centro Empresarial Núñez (CEN), 50.000 m2 alquilados a JP Morgan por un plazo de 10 años.
Y construye una torre en la esquina de Avenida del Libertador y Manuela Pedraza.
Antes de su oferta pública inicial del 10% del capital realizó una torre de 17 pisos en Union Square (Nueva York, USA), y luego de la IPO pagó US$ 205 millones por un edificio de 11 pisos en el barrio de Chelsea (West Side de Manhattan, Nueva York, USA).
Khafif
Moisés Khafif Z´L nació en la ciudad de Alepo (Siria) en 1931, estudió en la escuela de la Alianza Francesa y en la escuela de la sinagoga sefardí. A los 16 años, la familia emigró: Beirut, Teherán (Irán), Ginebra (Suiza), Londres (Reino Unido, donde egresó como contador de la London School of Economics, Sao Paulo (Brasil, a trabajar con Edmond Safra); en 1962, Ciudad de Buenos Aires (Argentina, donde desde 1969 fue representante del Trade Development Bank y Republic National Bank of New York9). En 1979 ingresó al mercado de Real Estate.
En 1982 él compró Red Argentina de Grandes Hoteles S.A. -de Intercontinental Hotel Group USA-, y levantó el edificio American Express, emprendimiento inicial de Raghsa, que con el tiempo superó 1 millón de m2 construidos y creó la marca Le Parc.
Lo heredaron sus hijos. Edgard Khafif lidera el grupo en el que también son directores Miguel Kiguel, Juan Pablo Morad y Mariano Javier Vega.
