urgente24
ZONA $ Raghsa > Gerardo Werthein > Rodolfo D'Onofrio

PARQUE DE LA INNOVACIÓN

Raghsa (Khafif) compró un predio a Gerardo Werthein y Rodolfo D'Onofrio

Raghsa le compró un predio ubicado en el Parque de la Innovación para oficinas de lujo a Gerardo Werthein y Rodolfo D’Onofrio en US$ 73 millones.

02 de enero de 2026 - 06:53
Parque de la Innovación, en Nuñez (CABA): Proyecto total.

Parque de la Innovación, en Nuñez (CABA): Proyecto total.

FOTO: REDES

La desarrolladora Raghsa compró 5.800 m2, ubicado en el Parque de la Innovación (ex Tiro Federal, en el barrio de Nuñez de la Ciudad de Buenos Aires), en US$ 73 millones para oficinas de lujo: capacidad constructiva estimada en 75.500 m2, de las que utilizaran 60.000 m2.

El proyecto Parque de la Innovación -del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires- se suma a otras iniciativas de Raghsa en el barrio de Núñez, en este caso más mencionado por los vendedores: Gerardo Werthein y Rodolfo D'Onofrio.

iProfesional lo contó así: "Si bien la empresa no informó oficialmente quiénes fueron los vendedores, en el mercado inmobiliario señalan como principales candidatos a Estrella Seguros, la compañía vinculada a Gerardo Werthein y Rodolfo D’Onofrio."

Seguir leyendo

Landmark Developments, la constructora del ex canciller Werthein inició tiempo atrás sus proyectos Udaondo Buenos Aires en el Parque de la Innovación.

Embed

De acuerdo a BAE Profesional, en Nuñez la empresa de la familia Khafif levantó y comercializa una torre AAA, frente al Château Libertador; y el complejo Centro Empresarial Núñez (CEN), 50.000 m2 alquilados a JP Morgan por un plazo de 10 años.

Y construye una torre en la esquina de Avenida del Libertador y Manuela Pedraza.

Antes de su oferta pública inicial del 10% del capital realizó una torre de 17 pisos en Union Square (Nueva York, USA), y luego de la IPO pagó US$ 205 millones por un edificio de 11 pisos en el barrio de Chelsea (West Side de Manhattan, Nueva York, USA).

parque de la innovacion
Parque de la Innovaci&oacute;n, predio total.

Parque de la Innovación, predio total.

Khafif

Moisés Khafif Z´L nació en la ciudad de Alepo (Siria) en 1931, estudió en la escuela de la Alianza Francesa y en la escuela de la sinagoga sefardí. A los 16 años, la familia emigró: Beirut, Teherán (Irán), Ginebra (Suiza), Londres (Reino Unido, donde egresó como contador de la London School of Economics, Sao Paulo (Brasil, a trabajar con Edmond Safra); en 1962, Ciudad de Buenos Aires (Argentina, donde desde 1969 fue representante del Trade Development Bank y Republic National Bank of New York9). En 1979 ingresó al mercado de Real Estate.

En 1982 él compró Red Argentina de Grandes Hoteles S.A. -de Intercontinental Hotel Group USA-, y levantó el edificio American Express, emprendimiento inicial de Raghsa, que con el tiempo superó 1 millón de m2 construidos y creó la marca Le Parc.

Lo heredaron sus hijos. Edgard Khafif lidera el grupo en el que también son directores Miguel Kiguel, Juan Pablo Morad y Mariano Javier Vega.

--------------------

Más contenido de Urgente24

Unánime: 2026, tiempo de revisar la concesión de Edesur

Final de 2025, Grupo Clarín no recuperará el fútbol, Luis Armella sin Sur Finanzas y la fiscal...

Pedido a 2026: Que Federico Sturzenegger deje de hacer el ridículo

El carry trade fue ganador en 2025 y dejó una ganancia del 10%

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES