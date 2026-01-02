Raghsa (Khafif) compró un predio a Gerardo Werthein y Rodolfo D'Onofrio

Y construye una torre en la esquina de Avenida del Libertador y Manuela Pedraza.

Antes de su oferta pública inicial del 10% del capital realizó una torre de 17 pisos en Union Square (Nueva York, USA), y luego de la IPO pagó US$ 205 millones por un edificio de 11 pisos en el barrio de Chelsea (West Side de Manhattan, Nueva York, USA).

parque de la innovacion Parque de la Innovación, predio total.

Khafif

Moisés Khafif Z´L nació en la ciudad de Alepo (Siria) en 1931, estudió en la escuela de la Alianza Francesa y en la escuela de la sinagoga sefardí. A los 16 años, la familia emigró: Beirut, Teherán (Irán), Ginebra (Suiza), Londres (Reino Unido, donde egresó como contador de la London School of Economics, Sao Paulo (Brasil, a trabajar con Edmond Safra); en 1962, Ciudad de Buenos Aires (Argentina, donde desde 1969 fue representante del Trade Development Bank y Republic National Bank of New York9). En 1979 ingresó al mercado de Real Estate.

En 1982 él compró Red Argentina de Grandes Hoteles S.A. -de Intercontinental Hotel Group USA-, y levantó el edificio American Express, emprendimiento inicial de Raghsa, que con el tiempo superó 1 millón de m2 construidos y creó la marca Le Parc.

Lo heredaron sus hijos. Edgard Khafif lidera el grupo en el que también son directores Miguel Kiguel, Juan Pablo Morad y Mariano Javier Vega.

