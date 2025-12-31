La importancia intelectual que Javier Milei le concede a Federico Sturzenegger hablar de Javier Milei.... su ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, elogió a los argentinos que viajan al exterior al calificarlos como "héroes de la producción", por el impacto que generan en la capacidad exportadora del país.
HOMBRE MIRANDO A MARTE
Pedido a 2026: Que Federico Sturzenegger deje de hacer el ridículo
El BCRA no tiene suficientes dólares para pagar el vencimiento de enero pero Federico Sturzenegger felicita la demanda de dólares para turismo exterior.
Los viajeros al exterior no precisan la ponderación de Sturzenegger pero el posteo del ministro corrobora el errado foco gubernamental acerca de lo cambiario.
En un posteo realizado en su cuenta de X, Sturzenegger aseguró: “todos los años para esta fecha empieza (único país del mundo) una letanía donde se considera que los veraneantes en el exterior están despilfarrando un recurso precioso de los argentinos”.
En verdad, esto sucede por la inadecuada / errada política cambiaria de varios gobiernos que consideran que una paridad regulada (fija o entre bandas, da igual) es una herramienta antiinflacionaria. Ridículo.
Volviendo a Sturzenegger: su reivindicación del turismo exterior (Daniel Scioli por mucho menos cortó el contrato al INdEC que concedía un mal resultado al turismo interior) choca contra el préstamo que, desesperado, Milei intenta para pagar el vencimiento de enero.
El Repo
Mientras el Fondo Monetario Internacional demora la revisión de fin de año (por eso se presentó el proyecto de Reforma Laboral, no porque a Luis Caputo le importe porque le bajaría la recaudación), el Ejecutivo Nacional negocia un préstamo REPO (un acuerdo de recompra) por US$ 2.000 millones con un consorcio de bancos.
Es una reposición del repo ampliado de enero / junio 2025, que se estructuraría a 1 o 2 años con bonos soberanos como colateral, ingresaría como reservas brutas y permitiría evitar el default dado que el dinero del FMI se ha demorado.
Es posible que Sturzenegger no haya recibido suficiente atención familiar durante su niñez / adolescencia / juventud y por eso necesita la excentricidad como demostración de identidad. Quizás esa sea la conexión con Javier Milei, vaya uno a saberlo.
Él afirma que "cada argentino que veranea en Brasil o en otro país, ayuda a sostener la capacidad exportadora del país". En verdad cada persona es libre de veranear donde quiere y puede. Pero sin duda al campo, que él menciona, le vendría mucho mejor eliminarle el pago de derechos de exportación.
Pero sucedió algo más: la desesperación por embolsar el dinero por la concesión de represas en el Comahue, así esos dólares se suman a los necesarios para pagar en enero 2026.
En definitiva: no hay dólares suficientes pero Sturzenegger festeja. Un psicotécnico por favor.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
