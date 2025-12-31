Pedido a 2026: Que Federico Sturzenegger deje de hacer el ridículo

El Repo

Mientras el Fondo Monetario Internacional demora la revisión de fin de año (por eso se presentó el proyecto de Reforma Laboral, no porque a Luis Caputo le importe porque le bajaría la recaudación), el Ejecutivo Nacional negocia un préstamo REPO (un acuerdo de recompra) por US$ 2.000 millones con un consorcio de bancos.

Es una reposición del repo ampliado de enero / junio 2025, que se estructuraría a 1 o 2 años con bonos soberanos como colateral, ingresaría como reservas brutas y permitiría evitar el default dado que el dinero del FMI se ha demorado.

Es posible que Sturzenegger no haya recibido suficiente atención familiar durante su niñez / adolescencia / juventud y por eso necesita la excentricidad como demostración de identidad. Quizás esa sea la conexión con Javier Milei, vaya uno a saberlo.

Él afirma que "cada argentino que veranea en Brasil o en otro país, ayuda a sostener la capacidad exportadora del país". En verdad cada persona es libre de veranear donde quiere y puede. Pero sin duda al campo, que él menciona, le vendría mucho mejor eliminarle el pago de derechos de exportación.

Pero sucedió algo más: la desesperación por embolsar el dinero por la concesión de represas en el Comahue, así esos dólares se suman a los necesarios para pagar en enero 2026.

En definitiva: no hay dólares suficientes pero Sturzenegger festeja. Un psicotécnico por favor.

Embed Y APARECIÓ UN SUPLEMENTO



En el transcurso del día apareció un "suplemento" del Boletín Oficial. Se publicó la Resolución 2124/2025 de Toto Caputo.



Se adjudican las represas hidroeléctricas del Comahue. Así, en las próximas horas ingresarán a las cuentas del gobierno casi 710… pic.twitter.com/5z0XVAMQMy — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) December 31, 2025

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Más contenidos en Urgente24

Es tu turno": el ojo clínico de Diego Latorre que sentenció al Dibu Martínez

Qué es el efecto Antoine Semenyo: la pieza que Guardiola le robó a toda la Premier

Gallardo lo llamó y un campeón de América está cerca de volver a River

Las fuertes declaraciones de Gian Piero Gasperini sobre Paulo Dybala