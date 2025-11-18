Federico Sturzenegger desregula el Glaciar Perito Moreno y espera que aparezca el mercado

Con ello hizo referencia a la liberación del servicio de explotación y la reducción de trámites que dispone la resolución. Entre esas medidas, se quitó la necesidad de guías especializados, una de las disposiciones más polémicas debido a la amenaza de puestos de trabajo.

Esta nueva normativa está diseñada para que más prestadores puedan sumarse, sin trabas, sin privilegios y con reglas claras para todos. El presidente @JMile nos exige abrir espacios de libertad, por eso los esperamos para que, trabajando con @ParquesOficial, puedan ofrecer muchos más servicios y a precios mucho más accesibles que los hoy vigentes.

sturzenegger El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La necesidad de recordar

La “invitación” de Sturzenegger llegó a pocos días de la entrada en vigencia de la mencionada Resolución 62/25. Si bien la medida fue emitida en mayo pasado, su entrada en vigencia se postergó una y otra vez hasta septiembre pasado, donde se dispuso una nueva prórroga de 45 días hábiles administrativos.

En su función, Sturzenegger sufrió varias demoras de ese tipo, lo que lo empujó a tener que “recordar” constantemente los proyectos ejecutados. Además, en algunos casos la reacción a las medidas de desarme burocrático no fue la esperada por parte del mercado.

Federico Sturzenegger 2P Sturzenegger y su recordatorio en X.

