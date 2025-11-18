urgente24
ACTUALIDAD Federico Sturzenegger > Glaciar Perito Moreno > desregulación

RESOLUCIÓN 62/25

Federico Sturzenegger desregula el Glaciar Perito Moreno y espera que aparezca el mercado

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, recordó la apertura para la explotación de servicios en el Glaciar Perito Moreno. ¿Aparece el mercado?

18 de noviembre de 2025 - 11:00
El Glaciar Perito Moreno y la liberación de los servicios turísticos por parte de Federico Sturzenegger.&nbsp;

En ese sentido, Sturzenegger volvió a poner en agenda la apertura del cupo para ofrecer servicios turísticos en el sitio señalado, animando a los privados a incursionar en la actividad y ampliar las opciones para los turistas. Con ello, el funcionario anticipó una mejora en los precios, que actualmente son restrictivos en lo que respecta a las actividades que se pueden ofrecer en la zona.

Un ejemplo claro del dislate en la provisión de servicios en @ParquesOficial que la Resolución 62/25 viene a resolver, es lo que ocurre en el Glaciar Perito Moreno, donde desde hace años las actividades sobre una de nuestras maravillas naturales más majestuosas están en manos de un solo operador. La situación llevó a precios exorbitantes, lo cual hacía que el glaciar lo caminen los turistas brasileños ricos mientras que miles de argentinos no podían acceder o costear una excursión que consiste en simplemente caminar sobre suelo argentino, señaló en X. Un ejemplo claro del dislate en la provisión de servicios en @ParquesOficial que la Resolución 62/25 viene a resolver, es lo que ocurre en el Glaciar Perito Moreno, donde desde hace años las actividades sobre una de nuestras maravillas naturales más majestuosas están en manos de un solo operador. La situación llevó a precios exorbitantes, lo cual hacía que el glaciar lo caminen los turistas brasileños ricos mientras que miles de argentinos no podían acceder o costear una excursión que consiste en simplemente caminar sobre suelo argentino, señaló en X.

Glaciar Perito Moreno (arg)
Glaciar Perito Moreno.&nbsp;

Federico Sturzenegger y la ola desreguladora

Según el ministro, el servicio actual de caminata sobre el Glaciar está explotado por una sola empresa que mantiene precios elevados, limitando la actividad a 50.000 visitantes entre 500.000 personas que acceden al parque nacional. Así, señaló que lo mismo sucede con otros servicios en otros parques nacionales, algo que intentó cambiar con la mencionada resolución.

A partir de la entrada en vigencia de la 62/25, CUALQUIER interesado puede presentar su propio proyecto para ofrecer actividades TANTO EN CARA NORTE COMO EN CARA SUR , usando esta nueva modalidad de permisos que no otorgan exclusividad y abren el juego a la competencia, apuntó. A partir de la entrada en vigencia de la 62/25, CUALQUIER interesado puede presentar su propio proyecto para ofrecer actividades TANTO EN CARA NORTE COMO EN CARA SUR , usando esta nueva modalidad de permisos que no otorgan exclusividad y abren el juego a la competencia, apuntó.

Con ello hizo referencia a la liberación del servicio de explotación y la reducción de trámites que dispone la resolución. Entre esas medidas, se quitó la necesidad de guías especializados, una de las disposiciones más polémicas debido a la amenaza de puestos de trabajo.

Esta nueva normativa está diseñada para que más prestadores puedan sumarse, sin trabas, sin privilegios y con reglas claras para todos. El presidente @JMile nos exige abrir espacios de libertad, por eso los esperamos para que, trabajando con @ParquesOficial, puedan ofrecer muchos más servicios y a precios mucho más accesibles que los hoy vigentes. Esta nueva normativa está diseñada para que más prestadores puedan sumarse, sin trabas, sin privilegios y con reglas claras para todos. El presidente @JMile nos exige abrir espacios de libertad, por eso los esperamos para que, trabajando con @ParquesOficial, puedan ofrecer muchos más servicios y a precios mucho más accesibles que los hoy vigentes.

sturzenegger
El ministro de Desregulaci&oacute;n, Federico Sturzenegger.&nbsp;

La necesidad de recordar

La “invitación” de Sturzenegger llegó a pocos días de la entrada en vigencia de la mencionada Resolución 62/25. Si bien la medida fue emitida en mayo pasado, su entrada en vigencia se postergó una y otra vez hasta septiembre pasado, donde se dispuso una nueva prórroga de 45 días hábiles administrativos.

En su función, Sturzenegger sufrió varias demoras de ese tipo, lo que lo empujó a tener que “recordar” constantemente los proyectos ejecutados. Además, en algunos casos la reacción a las medidas de desarme burocrático no fue la esperada por parte del mercado.

Federico Sturzenegger 2P
Sturzenegger y su recordatorio en X.&nbsp;

