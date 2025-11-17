Cuenta regresiva para definir la suerte de una polémica senadora electa de Milei

Trasciende por estas horas que el radical Pablo Blanco y la larretista Guadalupe Tagliaferri, que dejarán la cámara en el recambio, podrían prestar sus firmas para el despacho. También está en la mira Mónica Silva, coterránea de Villaverde y quien responde al gobernador Alberto Weretilnek.

El dictamen luego deberá votarse en el recinto en la sesión preparatoria del 28/11, cuando jurarán los nuevos senadores. Sería la última oportunidad para Villaverde de retener la banca para la que fue electa por la minoría, ya que fue superada en la elección por el peronista Martín Soria.

Como esa votación será con la composición actual del Senado, LLA quedará nuevamente en minoría para defender a Villaverde. Se requiere de una mayoría simple para vedar el ingreso de la rionegrina, es decir, 37 votos. El peronismo cuenta con 33. Sólo le faltarían 4 voluntades. Si se confirma el apoyo de Blanco, Tagliaferri y Silva, sólo estaría a uno de lograr su objetivo. Se especula que ese voto aparecerá en cualquier momento.

Desde el 10/12 la jefatura de la bancada libertaria en el Senado la tendrá Patricia Bullrich. De acuerdo al portal Infobae, la actual ministra de Seguridad, sin embargo, no activó sus contactos para torcer un posible rechazo.

“No van a hacer una gran esfuerzo porque si queremos insistir con ficha limpia no podemos tenerla sentada en el Senado donde tenemos que juntar más votos”, explicó una fuente libertaria a ese medio. “Que lo definan los radicales y los provinciales, si ellos acompañan el pliego veremos cuántos votos tenemos en el recinto”, agregó.

Si Villaverde se ve impedida de asumir, su sustituto será Enzo Fullone, quien la acompañó en la lista. Hubo también una controversia porque se lo señaló como el "hijastro" de 'Fred Machado'. Él lo desmiente.

“No conozco a Fred Machado, eso es totalmente falso. Como no lo conozco tampoco hablé con él y nunca lo ví. Lo mismo le consulté a mi mamá por las dudas, porque ella es una persona libre, es una persona grande de más de 60 años y tampoco lo conoce y obviamente tampoco tuvo una relación con esa persona. De hecho se sorprendió cuando le pregunté porque no tenía idea quién era. Es totalmente falso todo lo que se dice y ya envié las cartas documento a algunos periodistas que no sé si lo dijeron a modo de chiste o es así la política, para que se retracten”, dijo Fullone en una entrevista.

