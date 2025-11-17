Extraordinarias: Confirman que Javier Milei va por la ("nefasta") Ley de Glaciares

La ley de Glaciares

Vale recordar que la Ley de Glaciares argentina (Ley N°26.639) protege los glaciares y el ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua, fuentes de información científica y atractivos turísticos. Prohíbe actividades como la minería, la exploración de hidrocarburos y la construcción que puedan afectar la condición natural de estas zonas.

image La ley de Glaciares prohíbe actividades como la minería, la exploración de hidrocarburos y la construcción que puedan afectar la condición natural de estas zonas.

El objetivo del Gobierno de Javier Milei es modificar esa norma y redefinir el “área periglacial” para habilitar inversiones hoy frenadas por las restricciones ambientales. Es un tema que vienen reclamando algunos gobernadores, como Marcelo Orrego (San Juan), quien habló sobre eso hace unos días tras reunirse con Diego Santilli.

"Pudimos tocar temas sobre nuestra jurisdicción: temas que tienen que ver con distintas definiciones, sobre todo con una nueva Ley de Glaciares a los efectos de poder llevar adelante una política concreta, seria y sólida para marcar un mensaje a la industria minera", dijo Orrego al salir de la cumbre en Casa Rosada, la semana pasada, tal como informó Urgente24.

San Juan tiene la mayor cantidad de glaciares y áreas periglaciales del país y 6 proyectos de cobre en distintas etapas. Dos -Vicuña y Los Azules- ya cuentan con estudio de impacto ambiental; Altar está listo para iniciarlo; y Pachón está detenido porque un glaciar de roca fue inventariado en el centro del yacimiento.

Según el diario 'La Nación', "Javier Milei se acercaría a gobernadores cordilleranos que, en conjunto, controlan 13 diputados y cuatro senadores, un capital político suficiente para arañar la mayoría sin abrir la billetera ni poner en riesgo su base electoral".

Sabido es que el Gobierno libertario no tiene una agenda ambiental e incluso el Presidente no cree que exista el cambio climático a pesar de la contundente evidencia científica sobre el tema

Así las cosas, podría alinearse con los gobernadores de cuyo -sobre todo San Juan y Mendoza- y del norte -Salta, Jujuy y Catamarca-, donde una redefinición del área protegida podría traducirse en más inversiones y, por ende, más ingresos.

Urgente24 ya había anticipado el tema a principios de noviembre con la publicación de una nota de The Wall Street Journal.

