José Antonio Kast es católico apostólico romano, con 9 hijos y misa los domingos, crítico del matrimonio igualitario y el aborto, quien en 2007 trató de prohibir la píldora anticonceptiva de emergencia en Chile.
KAST VS. JARA
Los evangélicos en Chile prefieren a un católico devoto del movimiento Schönstatt
Los cristianos evangélicos resultan una fuerza electoral creciente: desde Donald Trump a Jair Bolsonaro. En Chile la mayoría eligió a José Antonio Kast.
Él es devoto del Movimiento Apostólico de Schoenstatt, un movimiento católico fundado en 1914 por el sacerdote Josef Kentenich, profesor en el Seminario Menor de los Padres Palotinos en el valle de Schoenstatt, Alemania (el nombre significa "lugar hermoso"). La votación de Kast aumentó 57% respecto de 2021 y superó ampliamente la capacidad de su partido. Pero fue notable que el voto evangélico prefirió al católico Kast.
De acuerdo al centro de estudios de la Universidad del Desarrollo (UDD, en Santiago de Chile), Kast logró su mejor desempeño en comunas con mayor presencia evangélica, alcanzando el 32,76% de apoyo promedio en comunas con alta concentración de población evangélica, mientras que fue menor en aquellas con baja concentración de evangélicos.
Totalmente contrario a los que ocurrió con su rival en el balotaje, Jeannette Jara.
La opinión de UDD es interesante porque su encuesta fue de las que más cercanas estuvieron al resultado.
Es curioso porque Jara, si bien llegó a candidata del oficialismo desde el Partido Comunista, bastante tiempo atrás -cuando falleció el papa Francisco- ella se manifestó “sin militar en ningún lado, como iglesias en particular, pero sí tengo mi fe. Yo vengo de una familia que tiene esa raigambre espiritual. Tampoco es que vayan a la misa los domingos”.
Luego Jara, ministra de Trabajo en el gobierno de Gabriel Boric, se enfrentó a muchos de sus correligionarios por declarar feriado irrenunciable el Viernes Santo.
Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda opuso reparos a la medida que propiciaba que el comercio permaneciera cerrado el día de la festividad religiosa.
Jara cuestionó a los empresarios del retail que estaban en contra de la idea. “Pareciera que algunos les importa más el amor al dinero que el amor por sus creencias religiosas”, dijo.
No obstante, los evangélicos prefirieron a Kast.
-------------------------
