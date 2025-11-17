Los evangélicos en Chile prefieren a un católico devoto del movimiento Schönstatt

Embed CONSENSO ABSOLUTO EN JARA Y KAST A 2DA VUELTA



¡TRES ENCUESTAS IDÉNTICAS!



Criteria: Jara 29% | Kast 22%

Cadem: Jara 29% | Kast 22%

Panel Ciudadano UDD: Jara 29% | Kast 22% pic.twitter.com/kF7mLKd3bA — Make Chile 5K Again (@Kasterizador) November 14, 2025

Es curioso porque Jara, si bien llegó a candidata del oficialismo desde el Partido Comunista, bastante tiempo atrás -cuando falleció el papa Francisco- ella se manifestó “sin militar en ningún lado, como iglesias en particular, pero sí tengo mi fe. Yo vengo de una familia que tiene esa raigambre espiritual. Tampoco es que vayan a la misa los domingos”.

Luego Jara, ministra de Trabajo en el gobierno de Gabriel Boric, se enfrentó a muchos de sus correligionarios por declarar feriado irrenunciable el Viernes Santo.

Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda opuso reparos a la medida que propiciaba que el comercio permaneciera cerrado el día de la festividad religiosa.

Jara cuestionó a los empresarios del retail que estaban en contra de la idea. “Pareciera que algunos les importa más el amor al dinero que el amor por sus creencias religiosas”, dijo.

No obstante, los evangélicos prefirieron a Kast.

jara Jeannette Jara Román.

-------------------------

Más noticias en Urgente24:

Contra la "reforma laboral": ATE propone "encender la llama de la conflictividad"

52% de los jóvenes dice que con Milei está igual de mal o peor y 48,4% critica esta democracia

Dicen que es la CSJN pero se trata de romper Fuerza Patria

Chile al balotaje: La comunista Jeannette Jara vs. el admirador de Milei, José Antonio Kast