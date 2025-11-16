El trabajo de la encuestadora Zubán Córdoba hace hincapié en que el sector de los jóvenes, junto con el de jubilados, es uno de los que más ha sido afectado por los 2 primeros años de ajuste del gobierno libertario de Javier Milei.
ENCUESTA DE ZUBAN CÓRDOBA
52% de los jóvenes dice que con Milei está igual de mal o peor y 48,4% critica esta democracia
Encuesta de Zuban Córdoba entre jóvenes de 18 a 30 años. En general, critican el manejo de la democracia y creen que creció la violencia política.
16 de noviembre de 2025 - 22:24
Un 38% de los consultados dice que empeoraron sus condiciones de vida mientras que un 14% más sostuvieron que están "igual de mal que hace 2 años". Esto es 52% del universo encuestado.
Además, casi la mitad de los requeridos (48,4 %) cree que la democracia argentina "funcional mal".
Como contrapartida, un 45,6% creen que nuestro sistema tiene un buen desempeño.
Luego, un 47,7% cree que ha crecido la violencia política en Argentina. mientras que un 35,9% estima que se halla en los mismo niveles que antes de la llegada de Milei a la Casa Rosada.