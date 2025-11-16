El veredicto fue unánime y la respuesta popular, inmediata: cadena perpetua para César Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. "Hay justicia en Chaco" coreó el pueblo congregado en las inmediaciones de Tribunales. Leandro Zdero sumó comentarios.
Tras condena de perpetua para el clan Sena ya hay un condenado libre
Pepetua al clan Sena pero, la jueza dispuso la libertad inmediata de Gustavo Melgarejo, hallado culpable de encubrimiento simple en el caso Cecilia Strzyzowski
El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, se sumó rápidamente a las repercusiones, manifestando que el fallo representa "Años de lucha que hoy tienen su veredicto" y destacando el valor de la sentencia no solo para la provincia, sino para todo el país.
Clan Sena, condenados y la polémica
César Sena, su pareja en aquel entonces, y sus poderosos padres—antiguos aliados del exgobernador Jorge Capitanich—fueron hallados culpables de homicidio doblemente agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género; César como autor y sus padres como partícipes primarios. Los tres, con los brazos cruzados, permanecieron inmóviles al escuchar la sentencia que sepulta su futuro en prisión.
La causa que conmocionó a la Argentina giró en torno al asesinato de Cecilia el 2 de junio de 2023 en la casa familiar de la calle Santa María de Oro 1460, donde fue vista por última vez con César antes de las 9:15 am. Si bien el cuerpo nunca fue hallado y la fiscalía apunta a que fue estrangulada y luego incinerada en la chanchería de los Sena, la evidencia fue suficiente para que el jurado popular determinara su culpabilidad.
Los encubridores del clan Sena
En cuanto a los acusados de encubrimiento, las decisiones de la jueza Dolly Fernández generaron polémica inmediata entre el Equipo Fiscal Especial (EFE) y las querellas.
José Gustavo Obregón y Fabiana Cecilia González, colaboradores cercanos del matrimonio Sena, fueron condenados por encubrimiento agravado (pena de uno a seis años). Ambos fueron piezas clave: González fue quien limpió la escena del crimen y gestionó el descarte de una cama y un colchón manchados con sangre de Cecilia, mientras que Obregón confesó haber ayudado a trasladar el cuerpo hasta la chanchería para incinerarlo.
Gustavo Melgarejo, el casero que habría colaborado avivando el fuego, fue condenado por encubrimiento simple (pena de seis meses a tres años). A pesar de la condena, la jueza Fernández dispuso su libertad inmediata al considerar que ya había cumplido el mínimo de la pena, una decisión que cayó pésimo en la parte acusadora.
Griselda Reinoso, exesposa de Melgarejo, fue declarada no culpable y también recuperó su libertad de forma inmediata.
Zdero y los chaqueños
La noticia fue recibida con un profundo desahogo por parte de los familiares y los fiscales. Gloria Romero, la madre de Cecilia, aunque no presenció el veredicto en persona por amenazas previas, expresó su alivio a través de sus redes sociales: “Estas lágrimas son de alegría y de tranquilidad; gracias a Dios, estos hijos de puta no van a poder llegar a Ángela" (su otra hija).
Por su parte, los fiscales que llevaron adelante la investigación, visiblemente emocionados, celebraron la decisión. El fiscal Cámara Juan Martín Bogado afirmó: "Siento que se hizo justicia y que por fin Cecilia descansa en paz". Su colega, Nelia Velázquez, con lágrimas en los ojos, sentenció: “Nos bastardearon tanto, que la verdad que es un día fuerte para nosotros. Se hizo justicia”.
Finalmente, la abuela de Cecilia, Mercedes Valois Flores, quien sí estuvo en la plaza, salió del lugar con una sonrisa y el consuelo de haber recibido finalmente una respuesta.
