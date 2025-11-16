Tras condena de perpetua para el clan Sena ya hay un condenado libre

José Gustavo Obregón y Fabiana Cecilia González, colaboradores cercanos del matrimonio Sena, fueron condenados por encubrimiento agravado (pena de uno a seis años). Ambos fueron piezas clave: González fue quien limpió la escena del crimen y gestionó el descarte de una cama y un colchón manchados con sangre de Cecilia, mientras que Obregón confesó haber ayudado a trasladar el cuerpo hasta la chanchería para incinerarlo.

Gustavo Melgarejo, el casero que habría colaborado avivando el fuego, fue condenado por encubrimiento simple (pena de seis meses a tres años). A pesar de la condena, la jueza Fernández dispuso su libertad inmediata al considerar que ya había cumplido el mínimo de la pena, una decisión que cayó pésimo en la parte acusadora.

Griselda Reinoso, exesposa de Melgarejo, fue declarada no culpable y también recuperó su libertad de forma inmediata.

Zdero y los chaqueños

La noticia fue recibida con un profundo desahogo por parte de los familiares y los fiscales. Gloria Romero, la madre de Cecilia, aunque no presenció el veredicto en persona por amenazas previas, expresó su alivio a través de sus redes sociales: “Estas lágrimas son de alegría y de tranquilidad; gracias a Dios, estos hijos de puta no van a poder llegar a Ángela" (su otra hija).

Por su parte, los fiscales que llevaron adelante la investigación, visiblemente emocionados, celebraron la decisión. El fiscal Cámara Juan Martín Bogado afirmó: "Siento que se hizo justicia y que por fin Cecilia descansa en paz". Su colega, Nelia Velázquez, con lágrimas en los ojos, sentenció: “Nos bastardearon tanto, que la verdad que es un día fuerte para nosotros. Se hizo justicia”.

Finalmente, la abuela de Cecilia, Mercedes Valois Flores, quien sí estuvo en la plaza, salió del lugar con una sonrisa y el consuelo de haber recibido finalmente una respuesta.

