Furor por biopic de Yiya Murano; del ALCA al pacto Milei-Trump; ¿Hay más o menos impuestos?

1-La historia de Yiya Murano cautiva en plataformas
Se estrenó la biopic sobre la primera asesina serial de la Argentina, una historia tan increíble como aterradora.
Bate récords la biopic sobre Yiya Murano; 20 años más tarde: del ALCA al pacto entre Milei y Donald Trump; Guillermo Michel denuncia que hay más impuestos.
Se estrenó la biopic sobre la primera asesina serial de la Argentina, una historia tan increíble como aterradora.
En plena dictadura militar, la mujer (hija de uniformados) aprovechó la época de la timba financiera para estafar a amigas y familiares.
Envenenó a tres de sus víctimas con masitas caseras, hasta que finalmente fue detenida y condenada.
En 2005, la cumbre continental en Mar del Plata para lanzar el tratado de libre comercio ALCA terminó en fracaso.
Como dice el tango, "20 años no es nada" pero... ¡en política todo cambia!
El presidente argentino anunció un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que podría significar el fin del Mercosur.
El presidente Javier Milei afirmó que bajó los impuestos en 2,5 puntos del PBI argentino.
Pero, desde la oposición, el ex titular de Aduanas aseguró que ocurrió exactamente lo contrario.
Subió el impuesto a los combustibles, se eliminó la devolución del IVA a jubilados y beneficiarios de planes sociales, y más trabajadores pagan hoy el impuesto a las ganancias.