Furor por biopic de Yiya Murano; del ALCA al pacto Milei-Trump; ¿Hay más o menos impuestos?

El presidente argentino anunció un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que podría significar el fin del Mercosur.

Guillermo Michel denuncia que los impuestos suben

El presidente Javier Milei afirmó que bajó los impuestos en 2,5 puntos del PBI argentino.

Pero, desde la oposición, el ex titular de Aduanas aseguró que ocurrió exactamente lo contrario.

Subió el impuesto a los combustibles, se eliminó la devolución del IVA a jubilados y beneficiarios de planes sociales, y más trabajadores pagan hoy el impuesto a las ganancias.