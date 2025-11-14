Reclamos que esperan: Maximiliano Pullaro sin señales de Casa Rosada

En un amplio posteo de X, el funcionario remarcó: "Ratificamos nuestra decisión de apostar al diálogo y al consenso. Tenemos la convicción de que, si a la Argentina le va bien, a Tucumán también. Por eso seguiremos gestionando con presencia, seriedad y compromiso, defendiendo siempre los intereses de nuestra Provincia y trabajando para que cada familia viva mejor".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OsvaldoJaldo/status/1989097932730360285&partner=&hide_thread=false | Hoy nos reunimos con el ministro del Interior de la Nación, @diegosantilli, para avanzar en una agenda de trabajo conjunta que fortalezca la relación entre Tucumán y el Gobierno Nacional. Fue un encuentro constructivo, en el que pudimos plantear… pic.twitter.com/ybWUEsuj0f — Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) November 13, 2025

La agenda de reuniones de Santilli con gobernadores seguirá este viernes con un viaje a Mendoza para encontrarse con el gobernador Alfredo Cornejo y, al día siguiente, se trasladará a Neuquén para hacer lo propio con Rolando Figueroa.

Maximiliano Pullaro espera por Javier Milei

Las reuniones bilaterales con los mandatarios provinciales se iniciaron la semana pasada en la Rosada con las visitas de Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca). Posteriormente, continuaron con Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba). Hasta el momento ,el nombre del gobernador de Santa Fe aún no aparece en la lista pero, según fuentes del Gobierno, la próxima semana será el turno de Pullaro.

Sobre ese marco, el radical indicó que espera por el llamado de Milei en relación a la mesa de diálogo con mandatarios provinciales que está llevando adelante la gestión libertaria.

En diálogo con los medios, el santafesino dijo que "ojalá" el Presidente lo convoque para dialogar, y contó que se reunió con él hace 15 días, donde si bien se mostró abierto al diálogo sobre las reformas que plantea la administración nacional, la prioridad estuvo y estará puesta en defender los intereses de la provincia.

"Por supuesto que hay que tener un cambio en las leyes laborales que nos permitan una modernización, fundamentalmente porque hay muchas personas que están fuera del mercado laboral. Nosotros queremos una mirada PyME, queremos trabajar para conjuntamente bajar impuestos, primero los impuestos regresivos, tantos provinciales como nacionales, pero para eso tiene que haber crecimiento y siempre estamos dispuestos a dialogar, a charlar, pero nunca vamos a dejar de defender a la provincia de Santa Fe". "Por supuesto que hay que tener un cambio en las leyes laborales que nos permitan una modernización, fundamentalmente porque hay muchas personas que están fuera del mercado laboral. Nosotros queremos una mirada PyME, queremos trabajar para conjuntamente bajar impuestos, primero los impuestos regresivos, tantos provinciales como nacionales, pero para eso tiene que haber crecimiento y siempre estamos dispuestos a dialogar, a charlar, pero nunca vamos a dejar de defender a la provincia de Santa Fe".

De manera continuada, agregó: "Nuestra prioridad es defender los intereses de la provincia de Santa Fe y llevar a Nación una agenda bien santafesina, que tiene que ver con este Interior, con esta gente que trabaja en las ciudades y que necesita que los recursos que le mandamos a Nación empiecen a volver, porque sino es muy difícil para nosotros, porque todas estas obras que estamos llevando adelante, las llevamos con el esfuerzo de los ciudadanos de la provincia de Santa Fe, pero Santa Fe le aporta tres veces más al Estado nacional de lo que vuelve, imagínense si volvería un poco más".

image Maximiliano Pullaro espera para ir a la Casa Rosada.

El mandatario santafesino sí cruzó mensajes y llamados con el designado ministro del Interior. En esas comunicaciones se dejó en claro que hay predisposición al diálogo abierto por el gobierno nacional para acordar el presupuesto 2026 y las reformas que impulsa la administración libertaria (la laboral es la que aparece primera en la hoja de ruta mileísta). Pero también, del lado de Santa Fe, hay un planteo: que se establezca una agenda definida para asegurar que el encuentro no sea solo para la foto y que el temario incluya el pago de deudas de Nación a la provincia y obras de infraestructura.

Más contenidos en Urgente24:

Fausto Spotorno: "hasta fin de año tendremos una inflación mensual por encima del 2%"

Era Javier Milei: Más importaciones, menos empleo

"El proyecto de modernización laboral aún no ha sido presentado en el Congreso"

Lilia Lemoine contra Alejandro Fantino por el rumor del Pacto de Olivos 2

Bendita se rearma de cara a la salida de Beto Casella: Quién se sumará al programa