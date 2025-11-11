Hace algunos días Ángel de Brito le dio la bienvenida a Beto Casella tras asegurar que era un hecho su salida de Bendita y su posterior arribo a la pantalla de América TV. "Estamos en condiciones de confirmar que Beto Casella el año que viene es figura de América", expresó.
FORMARÁ PARTE DEL NUEVO PANEL
Bendita se rearma de cara a la salida de Beto Casella: Quién se sumará al programa
Ángel de Brito reveló quién fue la persona buscadA por las autoridades de El Nueve para que se sume a Bendita que en 2026 conducirá Edith Hermida.
Tras sus dichos, su colega dejó en claro que no le gustó que se le haya adelantado y lo hizo saber mediante un breve descargo que hizo en su programa. "No firmé nada con nadie. Disculpen que use la pantalla del programa, pero bueno", comenzó diciendo visiblemente molesto. "Que esperen que en todo caso lo diga yo", expresó posteriormente.
Sin embargo, al periodista de espectáculos poco le importó y desde el ciclo #ÁngelResponde por el canal de streaming Bondi contó cómo se reorganizará el programa cuando Edith Hermida tome la conducción.
La persona elegida por las autoridades para que se sume a la renovación es Evelyn Von Brocke, quien ya cuenta con experiencia en paneles televisivos y si bien actualmente se encuentra trabajando en Los Profesionales de Siempre dará un paso al costado para sumarse al rearmado.
El inesperado cruce televisivo de Beto Casella y Edith Hermida
Es preciso recordar que Beto Casella y Edith Hermida protagonizaron un inesperado cruce en Bendita.
"Yo me voy a mandar a mudar de acá. ¿Y sabés como me van a extrañar, no?", comenzó expresando a modo de chicana el conductor.
A lo que rápidamente la histórica panelista del ciclo televisivo contestó: "Vos no te vas una mierda".
"Yo te saqué del barro, quedate en el barro", le respondió con humor y luego añadió tajante: "Te estoy ofreciendo progresar y vos te querés quedar acá".
