Bendita se rearma de cara a la salida de Beto Casella: Quién se sumará al programa

Ángel de Brito reveló quién fue la persona buscadA por las autoridades de El Nueve para que se sume a Bendita que en 2026 conducirá Edith Hermida.

11 de noviembre de 2025 - 08:48
Bendita se rearma de cara a la salida de Beto Casella: Quién se sumará&nbsp;al histórico programa.

Bendita se rearma de cara a la salida de Beto Casella: Quién se sumará al histórico programa.

Foto: X @BenditaOk 11/11/2025

Hace algunos días Ángel de Brito le dio la bienvenida a Beto Casella tras asegurar que era un hecho su salida de Bendita y su posterior arribo a la pantalla de América TV. "Estamos en condiciones de confirmar que Beto Casella el año que viene es figura de América", expresó.

Sin embargo, al periodista de espectáculos poco le importó y desde el ciclo #ÁngelResponde por el canal de streaming Bondi contó cómo se reorganizará el programa cuando Edith Hermida tome la conducción.

La persona elegida por las autoridades para que se sume a la renovación es Evelyn Von Brocke, quien ya cuenta con experiencia en paneles televisivos y si bien actualmente se encuentra trabajando en Los Profesionales de Siempre dará un paso al costado para sumarse al rearmado.

El inesperado cruce televisivo de Beto Casella y Edith Hermida

Es preciso recordar que Beto Casella y Edith Hermida protagonizaron un inesperado cruce en Bendita.

"Yo me voy a mandar a mudar de acá. ¿Y sabés como me van a extrañar, no?", comenzó expresando a modo de chicana el conductor.

A lo que rápidamente la histórica panelista del ciclo televisivo contestó: "Vos no te vas una mierda".

"Yo te saqué del barro, quedate en el barro", le respondió con humor y luego añadió tajante: "Te estoy ofreciendo progresar y vos te querés quedar acá".

