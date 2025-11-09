Eduardo Blanco marcó distancia del gobierno de Javier Milei: "Debería representarnos a todos"

La conversación giró entonces hacia el panorama teatral porteño. Montagna indagó sobre cómo percibe Blanco el estado general del teatro, y la respuesta pintó una imagen optimista: "La peatonal (de la calle Corrientes) la convirtió sin dudas en un paseo. En ese sentido, tenemos una ciudad, en la que yo me siento orgullo de ello". Sin embargo, inmediatamente después apareció la preocupación: "Por eso, cuando le quitan el apoyo a lo que es todo el país te da un poco de pena porque también es cierto que favorece un montón de cosas, es decir, el arte en general".

El actor desarrolló su argumento con solidez: "Como el cine, trae un montón de turismo, un montón de movimiento que hace a la economía también. No está ajeno a la economía". Sin embargo, pese a las adversidades, Blanco expresó admiración por sus colegas: "Me siento orgulloso de pertenecer a un colectivo que a pesar de las dificultades va para adelante, a pesar de no tener apoyo".

Su postura sobre Javier Milei

Montagna, con la habilidad del comunicador experimentado, notó que la charla permitía abordar temas más espinosos. Y si bien aclaró que no pretendía consultarle sobre el gobierno en términos generales, sí deseaba conocer su visión respecto a las políticas culturales. Blanco no esquivó el asunto: "Si vos me preguntas si soy simpatizante de este gobierno, la verdad es que no. Por supuesto, mientras nos gobierne, espero que le vaya bien".

Inmediatamente, matizó su postura para evitar malentendidos: "Tampoco fui simpatizante de los otros. Pero ojalá que cambie un poco su comportamiento", señaló específicamente en alusión a Javier Milei. El actor mantuvo una posición equilibrada: "Siempre intentó ponerle una cuota de esperanza. Finalmente vivo acá y quien nos representa debería representarnos a todos".

Para dar por terminado el tema político, Blanco dejó una declaración que resume su posicionamiento: "Yo me considero un ciudadano independiente y que votó diferente como la mayoría". Una afirmación que refleja el sentir de muchísimos argentinos que se resisten a las etiquetas partidarias y reclaman representación genuina.

La entrevista en "Pasa Montagna" demostró que Eduardo Blanco es mucho más que un nombre en un cartel teatral. Es un artista comprometido, un ciudadano crítico y un optimista incorregible que encuentra motivos para seguir creando incluso cuando las condiciones no son las ideales.

