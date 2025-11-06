La guerra mediática entre Lizy Tagliani y Viviana Canosa acaba de cerrar su capítulo judicial de la manera más polémica posible: con dinero sobre la mesa y sin miradas a los ojos. Después de meses de cruces explosivos y acusaciones que incendiaron los portales de espectáculos, la Justicia decidió ponerle punto final al proceso por calumnias e injurias que la conductora de Telefe había impulsado contra la controversial periodista. ¿El motivo? Canosa eligió abrir la billetera y pagar una multa para esquivar el juicio que amenazaba con dejarla expuesta frente a los tribunales.
SUSPENSIÓN DEL PROCESO
La billetera salva a Viviana Canosa, pero Lizy Tagliani no se conforma: "Exijo que se retracte"
La noticia explotó cuando Ángel de Brito tiró la bomba en LAM, confirmando que la exconductora de El Trece había depositado el monto de la sanción económica para frenar en seco la querella. Con su estilo filoso, el periodista no se guardó nada y lanzó: "Pagar las multas quiere decir hacerse cargo. Que no querés que se llegue a un veredicto".
No obstante, Lizy Tagliani, lejos de celebrar el cierre del expediente, salió a dar su versión con la bronca intacta. En diálogo con un cronista de América TV, la artista desglosó los detalles legales con una claridad absoluta: "El pago de la multa es una posibilidad que te da el código penal que dice que en cualquier momento del juicio vos podés reconocer pagando la multa y una reparación del daño causado. La reparación, en este caso, al ser una persona pública, yo exijo que sea la retractación o el pedido de disculpas". Ahí está el nudo del asunto, Canosa podrá haber pagado, pero Lizy quiere algo que el dinero no compra y es un pedido de disculpas público.
Lizy Tagliani no perdona y exige las disculpas de Viviana Canosa
Lo que empezó como un enfrentamiento más del mundo del espectáculo se transformó en algo profundamente personal para Tagliani. Cuando le preguntaron cómo impactó todo esto en su carrera, la respuesta fue demoledora: "Mi carrera me tiene sin cuidado, cuando pasó esto dejó de importarme mi carrera, primero está mi honor, mi apellido y mi familia, yo después puedo hacer otra cosa". Pero el golpe más duro vino después, cuando reveló lo que verdaderamente le partió el alma: "Lo que más me dolió es que se cag* en un niño que estaba en mi casa en estado de adopción".
Esa declaración cambió el tono de toda la discusión. Dado que, ya no se trata de dos figuras públicas tirándose con todo en los medios, sino que, hay un chico en el medio, un proceso de adopción atravesado por acusaciones mediáticas y una familia que quedó en la línea de fuego. Lizy dejó claro que para ella esto nunca fue un show ni una estrategia de prensa. Fue una cuestión de dignidad.
Mientras tanto, el abogado de Tagliani apareció en "Los Profesionales de Siempre" (El Nueve) para dejar en claro que la discusión no termina con un pago: "Nosotros queremos el debate y la retractación pública de parte de ella, más allá de que la ley le permita salirse de una causa penal pagando". El mensaje es transparente. Canosa podrá haber evitado los tribunales, pero la deuda moral sigue pendiente. Ahora queda por ver si la periodista dará ese paso o si este conflicto seguirá latente, esperando el próximo round fuera de los juzgados.
