La billetera salva a Viviana Canosa, pero Lizy Tagliani no se conforma: "Exijo que se retracte"

Lizy Tagliani no perdona y exige las disculpas de Viviana Canosa

Lo que empezó como un enfrentamiento más del mundo del espectáculo se transformó en algo profundamente personal para Tagliani. Cuando le preguntaron cómo impactó todo esto en su carrera, la respuesta fue demoledora: "Mi carrera me tiene sin cuidado, cuando pasó esto dejó de importarme mi carrera, primero está mi honor, mi apellido y mi familia, yo después puedo hacer otra cosa". Pero el golpe más duro vino después, cuando reveló lo que verdaderamente le partió el alma: "Lo que más me dolió es que se cag* en un niño que estaba en mi casa en estado de adopción".