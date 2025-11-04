Ola de estafas golpea a clientes del Banco Provincia

El método es viejo pero terriblemente efectivo. Los delincuentes cibernéticos utilizan una técnica conocida como phishing, para lanzar el anzuelo perfecto. Un mail que simula provenir de Provincia Compras, advirtiendo sobre una supuesta transacción desconocida. El mensaje es simple: "Si no reconocés esta compra, hacé clic acá para cancelarla". Y ahí está la trampa. Ese vínculo no lleva a ningún portal oficial, sino directo a las manos de quienes buscan quedarse con nuestros datos personales y credenciales bancarias.