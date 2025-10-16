Nueva estafa: Si usas WhatsApp Web nunca hagas esto

WhatsApp es una de las plataformas de mensajería más popular del mundo, y justamente por eso se convirtió en el terreno favorito de los estafadores para desplegar sus operaciones. La diferencia ahora es que el golpe no viene por el celular, sino por su versión web. Esa funcionalidad, que tanto nos simplifica la vida cuando estamos frente a la computadora, acaba de transformarse en la puerta de entrada de una estafa millonaria.
Y para quienes aún no escucharon hablar sobre ella, se llama SORVEPOTEL, un software malicioso que está circulando entre usuarios de Windows que conectan la aplicación de mensajería en sus equipos.
Los especialistas en ciberseguridad de Trend Micro Inc. lanzaron la alerta. Este virus no es uno más de la lista interminable de amenazas digitales que aparecen cada mes. Es elaborado, silencioso y tremendamente efectivo. Su propósito es tan claro como escalofriante: robar información bancaria, vaciar billeteras virtuales y hacerse con datos personales que después pueden venderse o utilizarse para continuar el circuito delictivo.
La mecánica de ataque resulta engañosamente simple. Todo comienza con un mensaje que recibís en WhatsApp, algo que en apariencia no levanta ninguna sospecha. El contenido incluye un archivo comprimido en formato ZIP con denominaciones del estilo "RES-20250930112057.zip" u "ORCAMENTO114418.zip". Nombres técnicos, aburridos, que parecen documentos laborales o archivos administrativos de esos que circulan constantemente en grupos de trabajo. Sin embargo, ahí está el gancho.
Ciberdelincuentes usan WhatsApp Web para ejecutar una nueva estafa
Apenas abrís ese archivo, la trampa se activa. El malware se instala en tu computadora sin que te des cuenta, sin alertas llamativas, sin ventanas emergentes que te avisen que algo anda mal. Desde ese momento, SORVEPOTEL comienza a trabajar en las sombras, moviendo hilos que vos no podés ver.
Las capacidades de este virus son realmente preocupantes. Primero, toma control de tu sesión de WhatsApp Web. Después, y esto es lo que multiplica exponencialmente el problema, se puede llegar a enviar a todos tus contactos. Sí, leíste bien: usa tu propia cuenta para seguir infectando a tus amigos, familiares, compañeros de trabajo. Todos reciben el mismo mensaje desde tu perfil, lo que aumenta las probabilidades de que confíen y abran el archivo sin dudar.
Por decirlo de otro modo, la particularidad de SORVEPOTEL radica en que aprovecha la confianza que naturalmente tenemos en nuestra aplicación de mensajería. Nadie piensa que abrir un archivo recibido por WhatsApp pueda terminar en un robo bancario. Esa falsa sensación de seguridad es exactamente lo que los ciberdelincuentes explotan con mayor eficacia.
Cómo protegerte de esta amenaza
- Desconfiá de archivos ZIP inesperados: aunque vengan de contactos conocidos, si no estabas esperando ningún documento, consultá primero por otro medio antes de descargarlo.
- Mantené actualizado tu antivirus: un software de seguridad sólido y al día puede detectar este tipo de malware antes de que cause daño.
- Activá la autenticación en dos pasos: tanto en WhatsApp como en tus servicios financieros, esta capa extra de seguridad puede frenar el acceso no autorizado aunque hayan obtenido tus contraseñas.
