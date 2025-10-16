Nueva estafa: Si usas WhatsApp Web nunca hagas esto

Las capacidades de este virus son realmente preocupantes. Primero, toma control de tu sesión de WhatsApp Web. Después, y esto es lo que multiplica exponencialmente el problema, se puede llegar a enviar a todos tus contactos. Sí, leíste bien: usa tu propia cuenta para seguir infectando a tus amigos, familiares, compañeros de trabajo. Todos reciben el mismo mensaje desde tu perfil, lo que aumenta las probabilidades de que confíen y abran el archivo sin dudar.

Por decirlo de otro modo, la particularidad de SORVEPOTEL radica en que aprovecha la confianza que naturalmente tenemos en nuestra aplicación de mensajería. Nadie piensa que abrir un archivo recibido por WhatsApp pueda terminar en un robo bancario. Esa falsa sensación de seguridad es exactamente lo que los ciberdelincuentes explotan con mayor eficacia.

image

Cómo protegerte de esta amenaza

Desconfiá de archivos ZIP inesperados : aunque vengan de contactos conocidos, si no estabas esperando ningún documento, consultá primero por otro medio antes de descargarlo.

: aunque vengan de contactos conocidos, si no estabas esperando ningún documento, consultá primero por otro medio antes de descargarlo. Mantené actualizado tu antivirus : un software de seguridad sólido y al día puede detectar este tipo de malware antes de que cause daño.

: un software de seguridad sólido y al día puede detectar este tipo de malware antes de que cause daño. Activá la autenticación en dos pasos: tanto en WhatsApp como en tus servicios financieros, esta capa extra de seguridad puede frenar el acceso no autorizado aunque hayan obtenido tus contraseñas.

